Oroscopo 8 febbraio: l’amore torna nella vita di un segno. Grandi novità per…

Vediamo insieme cosa dicono le stelle per questa giornata di giovedì 8 febbraio secondo il sito oroscopodomani. Chi sarà il segno super fortunato?

Ariete

Oggi sarete animati da una forte ventata di passione che darà brio ad ogni vostra iniziativa. In campo sentimentale sarete euforici e molto attivi! I single potranno vivere un improvviso ritorno di fiamma che potrà lasciarli destabilizzati. Non portate rancore. Moderate l’entusiasmo su una notizia appena arrivata, potreste imbattervi in qualche ostacolo. Date il giusto peso ai dettagli.

Toro

La settimana è favorevole per recuperare un rapporto che sta collassando, ma è anche colpa vostra. Gettate le basi per il futuro con la persona che vi sta accanto. I single tenderanno ad idealizzare una persona che probabilmente non ha le qualità che credono abbia. Siate parsimoniosi, ancora siete in attesa di conferme e sbilanciarvi è pericoloso. Non lasciatevi condizionare dai giudizi altrui.

Gemelli

Sentirete il bisogno di cambiare e fare chiarezza dentro di voi. Sarete inclini agli sbalzi di umore e se avete un partner dovrete spiegare cosa vi sta succedendo. Molti single del segno avvertiranno una forte attrazione per qualche cosa di proibito, sarete carichi di energia! Le stelle vi invitano a intraprendere nuove strade per avere maggiori probabilità di successo. Siate pronti a cogliere al volo le occasioni.

Cancro

E’ il momento per lavorare sul rapporto di coppia e individuare i punti deboli. Concentrate la vostra attenzione su tutte quelle cose che vi sono sfuggite nel tempo. Qualche piccolo colpo di fortuna oggi favorirà i single nelle conoscenze. Spiccato interesse per un Pesci. Il clima in ufficio è sereno e riuscirete a svolgere il vostro lavoro in armonia con i colleghi. Non potete desiderare di più.

Leone

Inutile cercare di far quadrare tutto come volete voi. Se avete scelto una persona con tutti i suoi difetti, adesso vi state accorgendo che forse non è quella giusta? Riflettete! I single oggi vivranno momenti di nostalgia, meglio dedicarsi ad altro! Qualche fastidiosa insicurezza frenerà la vostra genialità. Per fortuna Urano riserva sempre delle sorprese piacevoli.

Vergine

La sfera sentimentale, in passato abbastanza caotica e incerta, continua a stabilizzarsi per molti Vergine. Chi ha intenzione di ufficializzare una unione potrà farlo. I single dovranno essere meno polemici e meno rigidi con le nuove conquiste.Guadagni in arrivo, il settore professionale vi riserva nuove opportunità, ma attenti a non strafare. Ponetevi delle priorità.

Bilancia

Le coppie ben collaudate oggi vivranno una giornata intensa. Venere aiuta chi sta coltivando un progetto d’amore a realizzare i propri sogni. I single saranno molto apprezzati per il modo in cui sapranno far cadere le vittime ai loro piedi. Non perdetevi in mille congetture, soprattutto se siete alla ricerca di un nuovo impiego. Valutate ogni proposta.

Scorpione

La Luna nel vostro segno promette una giornata distensiva, l´essenziale è non pensare a tutti i problemi in una volta sola. Venere non vede l´ora di mettere confusione nel vostro cuore. I single oggi saranno degli abili seduttori e faranno strage di cuori. Chi è in cerca di una occupazione, non deve darsi per vinto e ritentare. Un favorevole Nettuno aiuta a voltare pagina.

Sagittario

La pigrizia oggi sarà la vostra migliore amica. Avrete mille impegni in calendario e poco tempo da dedicare alla persona amata che sembra abbastanza contrariata. Urano fa faville e porta innamoramenti e colpi di fulmine ai cuori solitari che cercano l’amore. Un po´impegnativa la prima parte del giornata, ma godrete di successi personali e finanziari.

Capricorno

In amore non fermatevi alle parole e se qualcuno vuole giocare con i vostri sentimenti forse non ha capito di che pasta siete fatti. Date una giusta direzione al rapporto. I single potranno approfittare delle occasioni di mondanità per incontrare una persona interessante.La giornata annuncia buone prospettive per condividere un progetto professionale.

Acquario

Luna dissonante quadrata a Venere. Del partner non vi fidate affatto e forse fate bene, qualcosa vi dice che dietro i suoi regali e il suo sorriso c´è altro! Verificate e se occorre date il benservito! Single intriganti, siete propensi a conoscere gente nuova Sarete al centro dell’attenzione di capi e superiori, avete colpito con la vostra affidabilità e simpatia.

Pesci

Giornata di tensioni e battibecchi con il partner. Per fortuna in serata tornerà il sereno e riuscirete a realizzare i vostri propositi se siete in coppia. I single saranno più aperti e inclini a dare confidenze verso chi hanno una grande attrazione. La Luna nel nono Campo stimola la vostra voglia di realizzazione personale. I progetti si moltiplicheranno e anche i vostri sforzi per attuare

fonte oroscopodomani