Oroscopo di domenica 8 luglio 2018 di Paolo Fox

Sagittario: dovresti dare maggiore spazio alle tue relazioni interpersonali. Questo fine settimana avrai maggiore opportunità per recuperare anche rapporti che nell’ultimo periodo hanno risentito di una certa agitazione. Cerca di dare maggiore spazio a chi aiuta a sentirti più sereno e contribuisce a farti ritrovare quello di cui bisogno.

Ariete: nell’ultimo periodo non ci sono grandi certezze, soprattutto nell’ambito lavorativo questa condizione inizia a stancarti. E’ dall’inizio dell’anno che risenti di questa condizione di precarietà, ed ora vorresti ottenere maggiori riconoscimenti e maggiori conferme. Da un lato sei entusiasta di metterti alla prova e fare nuove esperienze, dall’altro lato però ti senti sempre agitato e nervoso perché non conosci l’esito dei tuoi progetti.

Gemelli: per l’oroscopo del giorno questo fine settimana rappresenta per i nati del segno una grande opportunità di recupero. La tua creatività quest’estate rappresenterà un elemento di forza che ti consente di assicurarti qualcosa in più. Entro ottobre puoi prendere decisioni importanti e creare condizioni migliori per il tuo funziona. Chi da tempo sistemi impegnando per rispondere un problema no, adesso può valutare i migliori alternativa..

Cancro: sono giornate piuttosto polemiche, delle volte è un atteggiamento troppo polemico e provocatore che potrebbe però infastidire che ti è vicino. Non è facile andare d’accordo con te in questo periodo, e soprattutto in amore possono nascere delle incomprensioni e dei malintesi che rischiano di agitare questa domenica. Valuta bene se questo modo di fare può rivelarsi utile.

Toro: questo è un periodo importante, caratterizzato da importanti cambiamenti. Le numerose trasformazioni che stanno interessando la tua vita ti mettono Grande stress e anche se gli altri non capiscono la tua fatica per la tua stanchezza, Non sottovalutare l’importanza delle scelte che devi prendere. Ci sono numerose questioni ancora da seguire, Cerca di procedere con ordine e per evitare errori di valutazione.

Leone: evita di perdere tempo investendo il tuo tempo e la tua energia con chi non merita la tua attenzione. In questo periodo sei al centro della scena, ed hai bisogno di avere vicino persone che condividano i tuoi stessi obiettivi ed il tuo stesso modo di fare. Suscitare ammirazione per i nati del segno è facile, soprattutto durante l’estate, quando c’è una condizione astrologica migliore e più vantaggiosa.

Vergine: questo è il momento giusto per voltare pagina e provare a superare una crisi. Durante i prossimi mesi avrai l’opportunità di creare nuovi equilibri, anche rifacendoti a nuovi punti di riferimento ed insicurezze. in amore non avere paura di dire ciò che pensi, questo è un periodo costruttivo anche per le coppie che vogliono ottenere maggiori conferme.

Capricorno: c’è una condizione astrologica complicata che devi cercare di superare. E’ probabile che tu risenta della stanchezza, oppure ti senti messo in disparte perché gli altri non capiscono le tue esigenze. Ci sono fastidi fisici che devono essere risolti altrimenti rischiano di comportarti ulteriori disagi anche nelle prossime settimane secondo la tradizione astrologica il punto debole dei nati del segno è la schiena.

Bilancia: l’oroscopo del giorno ti ricorda che non devi cercare la tua felicità negli altri, ma confidare in te stesso e capire cosa ti rende realmente felice. Non inseguire sogni oppure ambizioni che non ti appartengono, avere maggiore consapevolezza di sé stessi può aiutare a creare un futuro più sereno. Questo fine settimana prenditi del tempo per riposare e riflettere

Scorpione: avere Marte ed Urano in aspetto dissonante rende queste giornate piuttosto agitate e valenti. In amore ed in famiglia ci sono numerose questioni da dover chiarire. In generale anche le relazioni lavorative possono risentire di questa forte agitazione ultimamente che rende le giornate piuttosto difficili da gestire.

Acquario: c’è una condizione astrologica più semplice da gestire, questo fine settimana sono favoriti soprattutto i viaggi ed i piccoli spostamenti. Molti sognano di potersi trasferire altrove, magari di iniziare un lavoro in un’altra città, di cambiare quindi vita. Non è facile prendere decisioni così drastiche, ma i più giovani possono provare ad apportare piccoli o grandi cambiamenti della propria vita.

Pesci: sette attraversando un periodo di grande trasformazione. C’è una condizione astrologica ricca di opportunità e cambiamenti, ora però vivi questi cambiamenti in maniera più tranquilla e serena. Se investì nel tuo futuro, questo è il momento giusto per ottenere ottenere anche l’approvazione degli altri. Chi da tempo sta aspettando una conferma o una risposta, ha buone possibilità per poter sbloccare la situazione in sospeso da tempo e soprattutto nel lavoro ottenere importanti risultati. L’amore andrà meglio ad agosto.