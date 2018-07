Oroscopo di giovedì 5 luglio 2018 di Paolo Fox

Ariete: la seconda parte della settimana sarà migliore per i sentimenti. Infatti avrai l’opportunità di poter stabilire un dialogo più sincero con gli altri, e magari potrai finalmente provare a risolvere alcune tensioni che riguardano il passato. C’è una condizione astrologica abbastanza positiva, cerca quindi di approfittarne per eliminare definitivamente tensione che che non ti consentono di stare sereno.

Pesci: sono giornate molto bene per i sentimenti, se da tempo hai al tuo fianco una persona fidata, allora è più facile riuscire ad organizzare la propria vita futura e fare progetti che comprendano figli e matrimonio. Questo weekend sarà molto bello anche per i single, basta poco per suscitare interesse ed ammirazione negli altri. Non tirarti indietro, questo è momento di mettersi in gioco.

Leone: la seconda parte della settimana sarà più interessante della prima e potrai realizzare qualche soddisfazione in più. Ad essere favorita è anche la sfera sentimentale, puoi stringere nuove amicizie ed ottenere più facilmente l’approvazione degli altri. Mettersi in mostra adesso regala grandi opportunità. La tua costanza ed il tuo impegno saranno premiati, quindi non avere paura di portare avanti le tue ambizioni.

Cancro: se ci sono delle questioni da risolvere, l’oroscopo domani ti consiglia di darti da fare per non rimandare oltre la risoluzione di alcune problematiche. Infatti il weekend sarà piuttosto teso, e per questo motivo sarà ancora più difficile trovare un compromesso con gli altri. Non aspettare ancora, se stai portando avanti una trattativa o hai bisogno di concludere un accordo, conviene prendere una decisione nell’immediato.

Vergine: oggi e domani evita di portare avanti polemiche e discussioni che possono riguardare la famiglia. Approfitta invece del weekend per ultimare dei chiarimenti che ti consentano di provare a recuperare un rapporto. È probabile adesso iniziare a capire quali sono le tue esigenze e le tue nuove priorità, rispetto alle quali il partner dovrà adeguarsi. Scendere a compromessi non è facile, ed anche per questo motivo bisognerà capire cosa fare in amore.

Sagittario: questo è un periodo interessante per i sentimenti, Soprattutto per chi vuole prendere decisioni importanti che riguardano la vita sentimentale il futuro della coppia. Che singoli invece può lasciarsi andare più facilmente alla passione. Se sei solo da troppo tempo, sarà più semplice riuscire a conquistare il tuo cuore S’. Chi invece ha attraversato un momento difficile, ha bisogno di cambiare aria E magari fare un breve viaggio.

Capricorno: l’oroscopo domani ti consiglia di prendere decisioni importanti nel brevissimo periodo. Non rimandare ulteriormente alcuni impegni. Questo è un mese di grandi opportunità, ed è anche più fortunato rispetto a giugno. Bisogna però non sottovalutare le conseguenze di alcuni investimenti, che potrebbero rivelarsi sbagliati. Cerca quindi di essere prudente con la gestione del denaro, e di evitare scelte troppo rischiose.

Toro: approfitta della giornata di oggi e di domani per provare a capire cos’è che non ti consente di stare bene come desideri. In amore infatti ci sono tensioni che dipendono dagli altri, ma che indirettamente potresti essere stato tu a provocare. Questo è il momento giusto per provare a valutare quali sono gli errori commessi, e magari agire per correggerli.

Bilancia: l’oroscopo domani ti invita alla prudenza. Infatti tu vuoi sempre ottenere il massimo, ma non sempre gli altri sono disposti ad assecondare alcune tue esigenze. Per questo motivo, per realizzare ciò che realmente desideri, potresti essere anche costretto ad allontanare persone o collaborazione che non condividono il tuo punto di vista. Anche se è difficile, in alcuni casi portare avanti decisioni risolutive è necessario.

Scorpione: preparati ad un fine settimana interessante e positivo. Nel lavoro infatti possono esserci buone occasioni per ottenere qualche guadagno in più. Ma è un periodo bello anche per i sentimenti, soprattutto per le nuove conoscenze. Il tuo desiderio di voltare pagina ti spingerà a valutare nuove amicizie. C’è grande passione e desiderio di amare, una storia nata da poco può diventare importante.

Gemelli: stai attraversando un periodo molto impegnativo e l’oroscopo domani segnala ancora tensione e fatica. Ciononostante però stai ottenendo buoni riscontri, ed anche per questo motivo non ti lasci scoraggiare dalle difficoltà e continui a portare avanti con entusiasmo i tuoi impegni. Durante il fine settimana potrai concederti un po’ di riposo in più. Per il momento però devi ancora rimboccarti le maniche e portare avanti i tuoi impegni.

Acquario: sei stanco e stressato ed anche per questo motivo tutto ti sembra più difficile e complicato da gestire. Ci sono difficoltà che riguardano la famiglia, ma anche la gestione del lavoro e della casa non è semplice. Giove opposto indica che dal punto di vista economico finanziario ci sono molte difficoltà da fronteggiare. Non lasciare che alcuni imprevisti possano ulteriormente complicare la tua situazione. Cerca di farti avere le garanzie del caso.