Oroscopo di lunedì 9 luglio 2018 di Paolo Fox

Vergine: oroscopo della settimana positivo, grazie all’ingresso di Venere nel segno. Finalmente puoi contare su un grande recupero anche dal punto di vista sentimentale. Le coppie che stanno insieme da tempo possono realizzare importanti obiettivi, pensare alla famiglia, al matrimonio e ad un figlio. Le prossime giornate saranno speciali anche per i sentimenti e gli incontri: il single non devono chiudersi in casa ma mettersi in discussione e frequentare anche nuovi ambienti.

Ariete: l’ottimo aspetto di Mercurio rappresenta un’opportunità in più per provare a realizzare qualcosa di speciale, soprattutto a livello lavorativo. Non sottovalutare le tue ambizioni, non mettere in secondo piano i tuoi desideri, soprattutto durante la giornata di lunedì e martedì, grazie anche all’ottimo aspetto della Luna, sarà più facile far valere le tue scelte. Attenzione invece a qualche imprevisto durante il weekend che potrebbe far saltare i tuoi piani.

Gemelli: stai attraversando un periodo molto creativo ed interessante dal punto di vista lavorativo. Anche se è estate, tutto sembra andare in maniera più spedita rispetto al passato e realizzare piccoli o grandi obiettivi non sembra poi così impossibile. L’oroscopo della settimana però segnala che in amore possono esserci delle tensioni con il partner. Venere non è più in aspetto favorevole, l’amore va’ in secondo piano rispetto al lavoro che può regalare invece belle soddisfazioni.

Capricorno: Venere ritorna in aspetto favorevole, ed in amore potrai apprezzare un significativo miglioramento. Non avere paura di dimostrare ciò che provi agli altri. Delle volte tendi a chiuderti in te stesso, ma nelle ultime settimane le tensioni che hai dovuto sopportare nella prima parte dell’anno sembrano via via scomparire. La tua condizione lentamente migliora, ti senti più forte e sicuro di te ed anche gli altri lo noteranno.

Pesci: c’è un lieve calo, questa settimana Venere entra in opposizione e potrebbero esserci dei malintesi e dei ritardi che metteranno alla prova la tua pazienza. Se ci sono tensioni nella vita di coppia, allora potrebbero degenerare. Cerca di affrontare un problema alla volta, le giornate più tese saranno quelle di martedì e mercoledì quando la Luna un po’ storta rischia di determinare qualche piccolo ritardo in più.

Toro: ti lasci alle spalle un periodo abbastanza complicato e teso. Le tensioni non sono mancate, soprattutto nelle tue relazioni interpersonali. Ora però l’ottimo aspetto di Venere ti consente di ritrovare maggiore armonia, soprattutto nella vita di coppia. C’è un bel risveglio della passione, e soprattutto la giornata di lunedì sarà favorita dall’ingresso della Luna nel segno. Attenzione solamente allo stress ed alla fatica di cui potresti risentire, soprattutto nel weekend.

Cancro: luglio è un mese più sereno dal punto di vista sentimentale. Infatti per troppo tempo i cambiamenti ed i numerosi impegni che ti sei assunto, ti hanno spinto a mettere in secondo piano ciò che ti rende felice. Ora però ritrovi il piacere di trascorrere il tuo tempo libero con gli altri. Anche andare d’accordo con il partner diventa più facile ed è possibile scendere a compromessi per provare a stabilire un dialogo più costruttive e sereno.

Leone: Venere non sarà più nel tuo segno zodiacale da questa settimana, ma passerà a quello successivo. Ciononostante l’estate continua ad essere per te una stagione speciale per gli incontri e la passione. Il tuo fascino ed il tuo carisma ti consentono di primeggiare sugli altri. Sarà difficile resistere al tuo sguardo, Mercurio in congiunzione indica che tra martedì e mercoledì potrai contare su una grande energia, hai tante buone idee.

Bilancia: la prima parte della settimana sarà più vantaggiosa. Puoi contare sull’ottimo aspetto di Mercurio e della Luna, le giornate di martedì e mercoledì saranno le più importanti per far valere le tue idee e portare avanti le tue ambizioni. Non sottovalutare le opportunità che questo periodo di forza potrà garantirti. Rispetto al passato, ora è più facile provare ad imporsi e far valere le proprie decisioni.

Sagittario: questa settimana potrebbe esserci un lieve calo. Probabilmente qualche imprevisto o qualche ritardo rischia di mettere alla prova la tua pazienza. Nulla di preoccupante perché l’estate continua ad essere una delle stagioni più fortunate, soprattutto dal punto di vista sentimentale. I prossimi giorni però potresti dare maggiore rilevanza al lavoro, dove non mancheranno novità e conferme che però richiederanno da parte tua grande impegno e concentrazione.

Acquario: l’oroscopo della settimana segnala che finalmente qualcosa sta per cambiare. È più facile mantenere la calma, qualche piccola novità ti aiuta ad essere più fiducioso nel futuro. Le giornate migliori saranno quelle di martedì e mercoledì, quando sarà possibile trovare la soluzione giusta che ti consentirà di sbloccare una situazione da tempo in sospeso. Attenzione invece nel weekend quando l’agitazione tornerà a farsi sentire in maniera più decisa.

Scorpione: le ultime settimane sono state piuttosto pesanti per i sentimenti. Quando risenti dello stress, ti chiudi in te stesso e non riesci a stabilire un confronto con gli altri. Questo atteggiamento però alla lunga potrebbe anche essere criticato dai chi non capisce le motivazioni che ti spingono a prendere determinate decisioni. Nei prossimi giorni dovrai fare i conti con la Luna in opposizione: ti aspettano ancora giornate polemiche, cerca di evitare reazione impulsiva.