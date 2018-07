Oroscopo di martedì 10 luglio 2018 di Paolo Fox

Ariete: oggi e domani puoi contare sull’ottimo aspetto della Luna che renderà speciali gli incontri. Approfitta quindi di questa ottima condizione astrologica per provare a chiarire un eventuale malinteso che probabilmente ha incrinato un’amicizia o un legame per te importante. Persiste ancora una condizione di forte incertezza nel lavoro, ma alcuni potrebbero sentirsi sotto pressione perché rispetto al passato hanno maggiori responsabilità.

Toro: di certo l’ingresso di Urano nel tuo segno zodiacale rappresenta un importante vantaggio. Questo infatti è stato spesso definito da Paolo Fox un evento epocale, perché determinerà cambiamenti sostanziali significativi nella tua vita. Questo è il momento quindi di assecondare le proprie passioni, senza avere paura di dimostrare i propri sentimenti. Non hai più paura di metterti in gioco e ci sono scelte che fino a poco tempo fa non pensavi nemmeno di considerare.

Cancro: c’è un buon recupero sentimentale, favorito soprattutto dall’ottimo aspetto di Venere. Questa settimana puoi contare su una grande fortuna negli incontri, l’oroscopo domani e nelle prossime giornate ti invita a non chiuderti in casa, ma a metterti di più in gioco, soprattutto se sei single. Chi invece sta insieme da tempo ed ha attraversato un periodo di crisi, potrebbe approfittare delle giornate centrali della settimana per provare a chiarirsi.

Bilancia: oroscopo domani positivo, c’è un buon recupero che riguarda soprattutto l’amore. Agosto sarà un mese molto interessante per i sentimenti, ma già dalle prossime settimane potrai contare su belle novità. Chi è solo da tempo ha la possibilità di fare incontri interessanti, un’amicizia può diventare qualcosa di più profondo, oppure nella vita di coppia è possibile ritrovare maggiore intesa.

Leone: l’oroscopo domani segnala che in amore ci sono alcune questioni che potresti dover affrontare con la dovuta calma. Piccole incomprensioni o problemi che risalgono al passato potrebbero agitare le coppie. Nel lavoro invece risenti dello stress e della fatica, probabilmente perché ti stai impegnando molto e desideri realizzare i tuoi obiettivi. Non rinunciare alle tue ambizioni alle prime difficoltà.

Vergine: non sottovalutare piccoli fastidi che possono essere causati dalla stanchezza. Nonostante questi disagi, sei comunque costretto a darti da fare perché ci sono impegni e responsabilità che ti sei assunto e che non puoi ignorare. Anche se questo resta un periodo molto impegnativo, in amore non mancano le buone notizie e le belle emozioni. Il desiderio di ottenere maggiori conferme potrebbe spingerti a decisioni inaspettate.

Sagittario: è arrivato il momento di prendere una decisione in amore. Se per troppo tempo hai portato avanti una condizione di forte ambiguità, potrebbe essere arrivato il momento di prendere una decisione o mettere di fronte ad una scelta che ti è vicino. Non vale più la pena perdere tempo con chi non sembra voler apprezzare il tuo interesse. Alcune tensioni ti tengono lontano dagli affetti più cari, cerca di valutare quali sono le priorità che meritano il tuo interesse.

Capricorno: è un periodo molto importante dal punto di vista sentimentale, anche se in generale tendi spesso a dare maggiore rilevanza di impegni che riguardano lavoro e studio. In questo modo rischi di non apprezzare le buone occasioni che possono aiutarti a migliorare il tuo rapporto con gli altri. Anche l’amicizia si rivelerà un valore importante: il sostegno di una persona comprensiva può rivelarsi particolarmente utile.

Scorpione: resta un periodo complicato dal punto di vista lavorativo. Ci sono difficoltà e tensioni che non ti consentono di realizzare facilmente i risultati che ti sei prefisso. Ti trovi in uno stato di forte agitazione, anche perché devi affrontare dei cambiamenti ai quali non eri preparato. Approfitta però di alcune novità che, se valutate sotto un punto di vista diverso, potrebbero aprirti anche nuove occasioni di successo.

Gemelli: ci sono preoccupazioni che non ti consentono di vivere l’amore serenamente. Il lavoro oppure appuntamenti ed esami importanti da dare ti costringono a sottrarre tempo ed attenzione alla tua vita sentimentale. In generale però stai vivendo un periodo di importante recupero, Anche se non sempre è possibile vivere liberamente una passione o trascorrere il proprio tutto il tempo che si vuole con i propri cari. Attenzione a qualche piccola polemica causata dal nervosismo e dallo stress.

Acquario: c’è una condizione astrologica positiva che ti consente di recuperare dopo giornate decisamente difficili e complicate. Prenditi del tempo per valutare se conviene investire ulteriore tempo ed energia in un progetto o un’iniziativa che non ti sta restituendo i risultati sperati. È difficile non considerare lo stress e la fatica che da tempo ti stanno penalizzando e rallentando. Se è possibile, prenditi del tempo per te stesso, per evitare anche di commettere errori di valutazione e scelte troppo azzardate.

Pesci: sono giornate molto impegnative, che anche se ti restituiscono buone conferme, richiedono da parte tua un grande impegno. Non è facile riuscire a far andare tutto avanti per il meglio. Ti senti sotto pressione ed anche un piccolo ritardo potrebbe farti saltare i nervi. Il tuo impegno però viene premiato con buoni risultati. Non pensare solo a ciò che non va’, ma consolati soprattutto con gli importanti traguardi che stai raggiungendo.