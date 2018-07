Oroscopo di mercoledì 11 luglio 2018 di Paolo Fox

Leone: avere Mercurio nel segno rappresenta di certo un’opportunità di forza in più. Datti da fare, impegnati perché questo è il momento giusto per creare opportunità favorevoli per il tuo futuro. Non sottovalutare le proposte nel lavoro, non avere paura di proporti e di metterti alla prova. Ciò che fai adesso sarà decisivo per i prossimi mesi, attenzione sempre alle questioni che riguardano il denaro.

Vergine: l’oroscopo domani ti invita a non sottovalutare alcuni confronti. Parlare chiaro in alcuni casi può rivelarsi particolarmente utile, per provare a risolvere dubbi e perplessità che minacciano la serenità di un rapporto. Le coppie che stanno insieme da tempo devono affrontare alcune questioni spinose, per troppo tempo rimandate. Fare chiarezza ti aiuterà anche a migliorare queste relazioni.

Bilancia: voltare pagina non è facile, ma questo è il momento giusto per valutare delle alternative che comporteranno dei cambiamenti nel futuro. Non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche sentimentale il tuo coraggio sarà premiato. Non sottovalutare le tue priorità, questo è il momento giusto anche per mettere fine a relazioni e a situazioni di cui per troppo tempo ti sei dovuto accontentare.

Capricorno: sono giornate molto belle per i sentimenti, soprattutto per chi ha bisogno di stabilire nuove certezze e vuole conferme. Le coppie che stanno insieme da tempo possono decidere di ufficializzare la propria relazione, e magari fare progetti costruttivi per il futuro. Sono giornate interessanti anche per i nuovi amori: rispetto al passato, c’è più voglia di mettersi in gioco.

Gemelli: l’oroscopo domani 11 luglio 2018 segnala che la Luna è in transito nel tuo segno zodiacale. Si tratta di una condizione astrologica di forza che ti aiuta a potenziare le tue capacità. Una delle tue doti più grandi è certamente riuscire ad intrattenere le relazioni interpersonali. Sono giornate molto belle per provare a riallacciare i rapporti con una persona lontana, o per fare nuovi incontri e conoscenze.

Ariete: ti aspetta una giornata impegnativa, in generale la seconda parte della settimana si potrebbe rivelare qualche piccolo contrattempo in più. Cerca di non assumerti nuovi impegni, ma di portare avanti scelte e lavori che effettivamente puoi sostenere. Sei impegnato in molti progetti importanti, e vorresti allo stesso tempo anche crescere in vista del futuro. Ora però bisogna essere cauti perché con Saturno contro è facile commettere errori le cui conseguenze poi rischiano di penalizzarti.

Sagittario: l’oroscopo domani ti invita alla prudenza. Sono giornate piuttosto caotiche, invece tu avresti bisogno solo di riposare e rilassarti. Devi però prendere decisioni importanti, che in alcuni casi possono comportare anche l’allontanamento di qualcuno. Non sei più disposto a tollerare persone e situazioni che per troppo tempo hanno abusato della tua disponibilità.

Acquario: sono giornate molto movimentate, ma in generale tutto il mese di luglio potrebbe rivelarsi piuttosto frenetico. Proprio per questo motivo evita di complicare la tua condizione assumendoti nuovi impegni. Ci sono già troppe questioni che devi risolvere, ed altre che per troppo tempo hai trascurato e che potrebbero presentarti il conto proprio in questo periodo. Cerca di fare ordine nella tua vita, e di stabilire quali sono le priorità alle quali bisogna dare subito attenzione.

Toro: c’è una condizione astrologica abbastanza positiva, vale la pena impegnarsi ora per creare condizioni migliori anche per il proprio futuro. Pretendi dagli altri molto, proprio perché sei tu per primo ad investire grande energia in ciò che stai facendo. È un periodo di importanti trasformazioni e cambiamenti, tanto che rispetto al passato sei anche più disponibile ad eventuali trasferimenti e spostamenti. Alcune tue decisioni potrebbero stupire chi ti è vicino.

Cancro: nei prossimi giorni sarà possibile provare a risolvere un problema che da tempo ti tormenta. Approfittane quindi per valutare quali sono le situazioni più urgenti da sbrigare, e che richiedono da parte tua maggiore attenzione ed impegno. Sono in arrivo buone notizie, che ti aiutano anche a recuperare il tuo rapporto con gli altri se ci sono stati malintesi nell’ultimo periodo.

Scorpione: possono esserci piccoli miglioramenti e buone novità che ti consentono di recuperare una relazione da tempo in crisi. Se sei convinto però di voler allontanare definitivamente una persona dalla tua vita, allora questo potrebbe essere il momento giusto per avere un atteggiamento drastico e allontanare definitivamente questa persona. Anche se risenti della fatica, alcune preoccupazioni ti spingono anche ad essere molto generoso e premuroso nei confronti di chi è in difficoltà.

Pesci: c’è un lieve calo, soprattutto dal punto di vista fisico. Fai fatica a portare avanti tutti gli impegni. Anche se in alcuni casi pensi di non farcela, non demoralizzarti. Hai una grande forza ed una grande fortuna, avvalersi anche del sostegno di una persona fidata potrebbe aiutarti a recuperare più facilmente.