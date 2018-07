Oroscopo di mercoledì 4 luglio 2018 di Paolo Fox

Gemelli: il tuo entusiasmo è alle stelle, ci sono novità che riaccendono il tuo ottimismo e ti spingono a darti da fare. Puoi contare anche su una grande energia, favorita anche da una condizione astrologica positiva. Sono giornate belle anche per i sentimenti, soprattutto se negli ultimi mesi hai vissuto situazioni poco chiare e definite. Pretendi chiarezza, ma lasciati andare anche alle belle emozioni.

Capricorno: in questo periodo hai bisogno di dare maggiore spazio alla tua vita sentimentale e privata. Se per lungo tempo ti sei dedicato al lavoro, oppure hai avuto bisogno di tempo per recuperare una crisi o un momento difficile che ha caratterizzato gli ultimi mesi, ora avverti il bisogno di dare maggiore rilevanza alle relazioni interpersonali. Amore e amicizia tornano al primo posto, in alcuni casi anche a causa di difficoltà che potrebbero interessare persone a te care.

Cancro: l’oroscopo domani indica che sono giornate interessanti per i sentimenti. Anche se puoi vivere incontri piacevoli, rischi di sentirti stanco e a disagio per i numerosi impegni che riguardano lo studio ed il lavoro, che non puoi tralasciare. Dovresti dare però maggiore spazio in questo momento anche alla tua vita privata. Ci sono questioni da tempo in sospeso e che devono essere affrontate una volta per tutte.

Leone: c’è una condizione astrologica positiva, puoi contare sull’ottimo aspetto di Venere e Mercurio. Buone idee sul lavoro, begli incontri in amore. Al momento però non c’è ancora nulla di certo, ma poco importa perché stai vivendo un periodo molto intenso e di recupero, che riaccende il tuo entusiasmo e ti consente di essere protagonista attivo della scena.

Ariete: oroscopo domani positivo, nonostante la stanchezza sia tanta, hai l’opportunità di vincere la tua sfida. Dover sostenere dei sacrifici non ti spaventa, perché alla fine il tuo impegno viene ripagato. La stanchezza però accumulata nell’ultimo periodo potrebbe spingerti a rallentare nei prossimi giorni. Approfitta quindi del weekend per riposare di più e magari dedicarti all’amore. C’è qualcuno di speciale che ti intriga, non sottovalutare le emozioni del periodo.

Toro: dal punto di vista sentimentale stai vivendo un periodo piuttosto complicato. Ci sono molte tensioni, hai bisogno di affrontare malintesi che nell’ultimo periodo hanno innervosito molto la coppia. Anche le prossime settimane potrebbero essere piuttosto difficili per i sentimenti. Sei molto preso dal lavoro e dallo studio, e fai fatica a gestire in maniera chiara e serena il tuo rapporto con gli altri.

Vergine: mercoledì 4 luglio potrebbe rivelarsi una giornata piuttosto difficile e tesa. Risenti della stanchezza e dello stress, e potrai recuperare soprattutto a partire dal prossimo weekend. Anche se in generale stai attraversando un periodo interessante e positivo, ci sono momenti in cui le incertezze e le insicurezze prendono il sopravvento ed hai paura di portare avanti alcune scelte. Concentrati sulle tue priorità, anche a discapito di chi prova ad avere maggiore attenzione da parte tua.

Sagittario: l’oroscopo domani segnala agitazione e stanchezza. Forse hai ricevuto una notizia inaspettata, oppure è semplicemente un momento difficile e faticoso perché non riesci a gestire come vorresti alcuni cambiamenti. C’è anche chi avrebbe bisogno di voltare pagina, ma non è sempre facile riuscire a creare le condizioni giuste per realizzare i propri desideri. Sono giornate complicate, ma in generale l’estate sarà abbastanza positiva.

Bilancia: sono in arrivo buone notizie, soprattutto se stai portando avanti nuovi progetti ed iniziative. Sei reduce da mesi incerti ed agitati. Ora la confusione e le insicurezze stanno lentamente scomparendo, anche se in alcuni casi sei stato costretto anche ad accontentarti. Nuove collaborazioni a nuove opportunità lavorative ti costringono ad impegnarti di più, ma è possibile ottenere anche una bella soddisfazione.

Scorpione: l’oroscopo domani indica che per i nati del segno questo è un momento abbastanza decisivo. Giove è in transito nel tuo segno zodiacale e può averti spinto negli ultimi mesi a modificare diversi equilibri e a fare anche nuove esperienze. Hai ottenuto in alcuni casi buoni risultati, in altri invece bisogna consolidarli entro l’estate. Ciò che rischia ora di causarti qualche fastidio, è la stanchezza accumulata. Avresti bisogno di staccare la spina, ma alcuni impegni ti costringono ancora a darti da fare.

Acquario: attenzione ad alcune polemiche e discussioni che potrebbero riguardare le prossime giornate. In amore potresti dover rivedere alcune scelte. Sono giornate difficili anche per i tuoi rapporti in famiglia, non sempre gli altri riescono a capire le tue esigenze, ed avere reazioni esagerate di certo complica la tua situazione. Mantenere la calma non è facile, ma devi impegnarti ad assumere un atteggiamento più riflessivo e prudente.

Pesci: sei al centro della scena ed anche per questo motivo spesso sei oggetto di discussioni e critiche. Avere tante responsabilità comporta anche grande impegno. Gestire sempre tutto per il meglio non è facile, soprattutto se qualcuno è sempre pronto a riprenderti. Non lasciarti influenzare dalle giornate tese o da qualche momento di agitazione, perché proprio questa settimana arriveranno buone notizie che ti aiuteranno a sbloccare situazioni in sospeso.