Oroscopo di sabato 16 giugno 2018 di Paolo Fox

Leone: questo fine settimana la Luna sarà in transito nel tuo segno zodiacale. Sabato e domenica saranno le giornate giuste per rivelare i tuoi sentimenti e vivere in maniera più serena e libera una passione. Liberati da tensioni che appartengono al passato, evita di tornare a parlare di problemi e situazioni che ti hanno costretto a rallentare. Questo è il momento giusto per riprendere in mano le redini della tua vita ed iniziare ad agire per realizzare qualcosa di concreto ed importante per te stesso.

Vergine: c’è un grande recupero e l’oroscopo domani ti invita a prepararti ad un weekend davvero interessante. Giugno è un mese particolarmente importante per chi sta cercando di portare avanti progetti che comporteranno significative trasformazioni nella propria vita. L’estate porta consiglio e troverai il modo di concludere un accordo e stabilire un nuovo equilibrio nella tua vita. C’è grande energia e nelle prossime settimane avrai l’opportunità di portare avanti tanti impegni.

Bilancia: c’è una condizione astrologica molto interessante e per l’oroscopo domani e nei prossimi giorni avrai l’opportunità di fare incontri speciali. Migliora il tuo rapporto conti altri, chi si sposterà per trascorrere qualche giorno di riposo e di relax fuori porta, è protetto. Approfitta di questa condizione favorevole per provare a riposare di più e recuperare energia.



Pesci: stelle interessanti per un weekend decisamente positivo. Sia dal punto di vista lavorativo, grazie all’ottimo aspetto di Giove e Mercurio che ti aiutano a valutare sempre la soluzione migliore per i tuoi affari. Ma anche per i sentimenti, questo resta un weekend interessante. La compagnia delle persone amate ti regalerà belle emozioni ed una grande positività.

Ariete: ti aspetta un fine settimana all’insegna dell’amore e della passione. Ora è più facile vivere in maniera più serena libera i propri sentimenti. Preparati ad un’estate dinamica e ricca di novità. I segni di Fuoco infatti sono favoriti durante la stagione estiva. Anche nel lavoro puoi investire in maniera efficace questa grande energia, che ti porterà dei vantaggi per i prossimi mesi.

Toro: il tuo umore è altalenante e chi ti è vicino deve evitare di provocarti e farti innervosire. Basta poco per avere reazioni esagerate ed irruenti. Sii prudente con le parole, rischi di mandare all’aria una trattativa o di incrinare alcune relazioni a causa di risposte troppo azzardate. Il tuo desiderio di cambiamento, determinato dal transito di Urano nel segno, ti spinge a valutare delle alternative, ma non è possibile voltare pagina dall’oggi al domani.

Sagittario: stare all’aria aperta e a contatto con la natura ti aiuterà a rilassarti a svagarti. Hai bisogno di lasciarti alle spalle le tensioni che ultimamente ti hanno messo in crisi e che ti hanno costretto ad assumere un atteggiamento polemico e scontroso anche nei confronti delle persone che ti sono vicine, come i familiari. Maggiore spensieratezza ti aiuterà a stare meglio e a ritrovare equilibrio nella coppia ed in famiglia.

Capricorno: anche questo fine settimana avrai bisogno di prenderti ulteriore tempo per riflettere su alcune decisioni importanti che riguardano la tua vita. Hai grandi progetti in mente, e per questo motivo hai bisogno di pianificare nel dettaglio tutto ciò che bisogna fare. Non ti piace improvvisare, quando ti prefiggi uno scopo, fai di tutto per poterlo realizzare, nonostante qualche contrattempo possa costringerti a fare delle rivalutazioni.

Gemelli: durante il weekend sarà più facile ritrovare maggiore serenità. Non sottovalutare alcuni incontri che possono aiutarti a ritrovare il buonumore. Concentrati su ciò che ti piace ed evita di chiuderti in te stesso e soffermarti su pensieri negativi. Questo è un periodo di grandi opportunità, che non deve essere sprecato evitando contatti ed occasione per stare meglio in compagnia degli altri.

Cancro: la seconda parte del mese di giugno si rivelerà particolarmente interessante per i sentimenti. Sarà soprattutto nel lavoro che sarai costretto a rimboccarti le maniche per realizzare e portare a termine anche gli impegni più semplici. Bisogna essere prudenti nella gestione del denaro perché spese impreviste possono metterti in difficoltà e causarti qualche contrattempo. C’è buona affinità con i segni d’Acqua.

Scorpione: l’oroscopo domani ti invita ad essere prudente nel tuo rapporto con gli altri. In amore di famiglia è probabile che tu debba affrontare questioni che porteranno alla luce problemi e malintesi. Giove nel segno ti aiuta a realizzare i tuoi obiettivi, ma nei prossimi giorni alcuni ostacoli potrebbero metterti in difficoltà e bisognerà quindi essere prudenti e considerare conseguenze ed imprevisti che possono crearti problemi.

Acquario: in questi giorni potresti dover affrontare problemi e che per lungo tempo hai cercato di evitare. Sarà difficile mostrarsi indifferenti nei confronti di situazioni precarie e disagi che hanno avuto fastidiosi riscontri nella tua vita ed in quella degli altri. Potresti essere costretto a rivedere alcune scelte, o a valutare nuovi accordi e compromessi che ti consentano di poter ristabilire maggiore serenità.