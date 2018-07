Oroscopo di sabato 7 luglio 2018 di Paolo Fox

Sagittario: sei tra i segni favoriti dell’oroscopo oggi 7 luglio. Hai una condizione astrologica molto positiva e vantaggiosa, soprattutto sul piano sentimentale. Puoi vivere in maniera più coinvolgente ed appagante l’amore. Non avere paura di lasciarti andare, E soprattutto i single possono fare conoscenze interessanti, oppure delle semplici amicizie possono diventare qualcosa di più profondo.

Ariete: preparati ad un fine settimana interessante, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Infatti dal punto di vista astrologico c’è una condizione di forza che ti consente di recuperare anche le delusioni del passato. Se nel lavoro infatti sei costretto anche ad arrangiarti e ad accontentarti di occupazioni part-time, in amore invece è possibile ritrovare maggiore serenità. Non avere paura di dire ciò che pensi e di impegnarti per creare condizioni che favoriscano la coppia.

Gemelli: secondo l’oroscopo domani e nei prossimi giorni potrai approfittare di una condizione astrologica migliore. Le affinità più belle sono con i segni di Fuoco, con i quali possono nascere buone intese, e piccole o grandi soddisfazioni. Anche nel lavoro il tuo impegno ed i tuoi sforzi saranno premiati, ricordati che entro l’autunno è necessario creare condizioni migliori, e che ti consentono di dare seguito ai tuoi progetti.

Cancro: nel lavoro possono arrivare buone notizie ed opportunità. Nelle ultime settimane infatti ci sono stati dei cambiamenti che ti lasciano ben sperare nei confronti del futuro. Ma anche per chi è costretto a ripartire da zero, ora ci sono condizioni migliori per poter dare seguito ai propri progetti. Se ci sono decisioni da prendere o accordi da perfezionare, è preferibile muoversi entro la fine dell’estate.

Toro: bisogna essere prudenti perché anche durante il weekend non mancano momenti di tensione e di agitazione. Essere troppo impulsivi comporterà necessariamente delle polemiche. La tua agitazione può essere determinata da alcuni ritardi che riguardano il lavoro. Gestire i cambiamenti e le novità non è facile, e non sempre gli altri riescono a stare al tuo passo e a capire quali sono le tue esigenze.

Leone: dal punto di vista sentimentale, stai attraversando un periodo di grande recupero. Anche chi sta insieme da tempo, adesso può contare su un maggiore consapevolezza ed incertezza. I single possono fare incontri speciali, una persona del passato può tornare a far battere il tuo cuore. Nel lavoro per il momento sei protetto, ma bisognerà essere cauti nei confronti del futuro, creando fin da adesso condizioni di maggiore stabilità.

Vergine: puoi ricevere una buona notizia, ma da parte tua dovrà esserci grande impegno e determinazione. Non aspettare che le cose capitino per caso o all’improvviso. Sei tu l’artefice della tua fortuna, e ci sono opportunità che potrebbero non presentarsi due volte. Credi di più nelle tue capacità e non sottovalutare le proposte di questo periodo.

Capricorno: i numerosi cambiamenti e le scelte importanti che stai cercando di fare in questo periodo, inevitabilmente condizionano anche la tua vita ed il tuo benessere psico-fisico. È normale quindi avvertire questo senso di profonda stanchezza che durante il weekend si farà sentire. Proprio perché sei agitato e nervoso, perdi la calma più facilmente. Evita quindi persone che potrebbero provocarti, o con le quali ultimamente ci sono state delle tensioni.

Bilancia: hai bisogno di certezze e conferme, di dare maggiore ordine alla tua vita e di eliminare ciò che invece ti rende agitato ed angosciato. Prendere decisioni drastiche in alcuni casi sarà necessario, anche se gli altri potrebbero non capire le tue motivazioni. Ricorda che per essere felice, devi innanzitutto stare bene con te stesso e creare nella tua vita quell’armonia che ti consente di prendere le decisioni in maniera più serena e consapevole.

Scorpione: secondo l’oroscopo oggi 7 luglio 2018 bisognerà essere prudenti nello scegliere la giusta compagnia. Infatti qualcuno prova a metterti in difficoltà, oppure ci sono malintesi che bisognerebbe chiarire da tempo. Sarà soprattutto in famiglia che possono nascere conflitti più accesi. Sabato e domenica avresti bisogno di riposare, ma probabilmente dovrai fare i conti con questioni confronti che per troppo tempo hai rimandato.

Acquario: c’è un lieve recupero, che favorisce soprattutto i nati del segno che hanno bisogno di staccare la spina e concedersi una pausa. È necessario riposare di più, e non pensare sempre agli impegni ed alle cose da fare. È probabile che alcune tensioni che hanno riguardato la tua vita sentimentale possano metterti di cattivo umore. Avere al tuo fianco una persona paziente e comprensiva può aiutarti a stare meglio.

Pesci: sono giornate molto importanti per i nati del segno che hanno bisogno di portare avanti decisioni significative. Se hai deciso di prendere decisioni drastiche che riguardano il lavoro, ora arrivano quelle conferme che ti aiutano a sentirti più fiducioso nel futuro. E’ un periodo molto agitato e frenetico, ma una persona che ti è vicino può aiutarti a gestire meglio le cose. Non avere paura di chiedere aiuto.