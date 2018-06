Oroscopo di venerdì 29 giugno 2018 di Paolo Fox

Vergine: ti aspetta un fine settimana interessante, soprattutto se sarai disposto ad accettare le cose per quelle che sono. Non chiederti sempre quali possono essere le motivazioni che possono determinare alcuni cambiamenti. Essere più istintivi e seguire le proprie emozioni in alcuni casi potrebbe aiutarti ad evitare di perdere tempo. Se al tuo fianco hai una persona intraprendente e dinamica, sarà più facile evitare di commettere questo tipo di errore.

Sagittario: l’oroscopo domani porta buone notizie in amore. È possibile provare belle emozioni, torni ad essere tu protagonista della scena e sai benissimo di suscitare l’interesse di una persona speciale o magari anche più di una. Vuoi metterti in mostra, approfitta di questa ritrovata sicurezza, favorita anche dall’ottimo aspetto delle stelle. Avere al proprio fianco la persona giusta ti aiuterà ad organizzare meglio il tuo futuro facendo scelte costruttive.

Capricorno: c’è una condizione astrologica più serena, segnalata dall’oroscopo di oggi e dei prossimi giorni. Durante il mese di luglio andrà sempre meglio ed avrai l’opportunità di risolvere questioni in sospeso da tempo. Evita però di frequentare persone che ti irritano, perché non ti consentono di concentrarti sulle cose importanti e che ti fanno stare bene.

Pesci: l’oroscopo domani segnala l’ottimo aspetto di Giove e Saturno. Hai maggiore consapevolezza di ciò che ti rende felice, e di fare scelte costruttive che ti consentono di realizzare i tuoi sogni. Questo è un anno molto importante, puoi conseguire successi che fino a poco tempo fa ti sembravano insperati ed irrealizzabili. Il tuo carisma non passa inosservato ed eserciti un grande fascino anche sugli altri.

Ariete: le ultime giornate sono state abbastanza pesanti, anche a causa di polemiche e discussioni che hai dovuto sostenere con chi ti è vicino. Probabilmente sei stanco o non riesci a tollerare che qualcuno metta in discussione il tuo lavoro, o non mantenga la parola data. Nel lavoro sei in attesa di novità che ti consentano di poter contare su maggiore serenità e stabilità.

Cancro: nel lavoro a breve ci saranno delle novità. Infatti nelle prossime due settimane potrai contare su buone idee che ti aiuteranno anche a trovare nuove soluzioni e strategie capaci di regalarti migliori opportunità. C’è sempre Saturno all’opposizione che ti costringe a rimboccarti le maniche, Perché imprevisti e contrattempi non sembrano mancare mai. La tua determinazione, ma anche il desiderio di raggiungere obiettivi più grandi però ti aiutano ad essere sempre motivato ed attivo.

Leone: avresti bisogno di risolvere questioni in sospeso che finora non hai mai affrontato direttamente. Questo fine settimana infatti potrebbe rivelarsi polemico, proprio a causa di alcuni malintesi o preoccupazioni che ti rendono nervoso ed agitato. Rimandare ulteriormente la risoluzione di determinati problemi, non farà che protrarre ancora per qualche settimana la tua agitazione.

Scorpione: non è il momento giusto per prendere decisioni troppo drastiche e risolutive. L’agitazione potrebbe spingerti a fare scelte azzardate, che rischiano di metterti in difficoltà anche dal punto di vista economico-finanziario. Potresti essere preoccupato per una persona cara che ha bisogno del tuo aiuto, o ci sono altre distrazioni che non ti consentono di concentrarti sui tuoi problemi. Bisogna prendersi del tempo per valutare bene le conseguenze di alcune scelte.

Toro: il transito di Urano nel tuo segno zodiacale ti spinge a prendere decisioni insolite che difficilmente riescono ad essere comprese ed accettate dagli altri. Vuoi rivoluzionare diversi aspetti dalla tua vita, ma per favorire questo cambiamento è necessario del tempo. Qualcuno potrebbe chiederti delle spiegazioni, cerca di essere paziente nel provare a giustificare determinate scelte che inevitabilmente incidono anche sulla vita degli altri.

Gemelli: c’è una condizione astrologica positiva, l’oroscopo oggi segnala che puoi contare sull’ottimo aspetto di Mercurio e Venere. Questa grande energia ti consente di tirare fuori diversi lati del tuo carattere. Sei più coraggioso e disponibile a fare nuove esperienze, non sottovalutare quindi questa intraprendenza che potrebbe aprirti alternative valide e che finora non avevi considerato.

Bilancia: sono in arrivo buone notizie nel lavoro. Secondo l’oroscopo domani e nei prossimi giorni puoi contare su buone idee ed intuizioni che ti aiuteranno a trovare la soluzione giusta ad un problema che ti ha costretto a fermarti. Un accordo quindi può concludersi positivamente, arrivano proposte che stavi aspettando da tempo. Cerca quindi di incoraggiare questi cambiamenti che possono aiutarti a ritrovare maggiore stabilità.

Acquario: si torna a parlare di problemi e disagi che in passato ti hanno costretto a rallentare. Se sei stanco e stai già portando avanti numerosi impegni, allora rischi di avere reazioni esagerate e di non avere la lucidità per affrontare determinati problemi. Se puoi, cerca di rimandare, e di prenderti del tempo per riflettere su quali possono essere le soluzioni migliori che ti consentono di ritrovare serenità.