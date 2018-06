Oroscopo domenica 10 giugno 2018 di Paolo Fox

Toro: sabato e domenica sono gionate interessanti per l’amore, non è escluso che chi è indeciso da tempo, possa fare chiarezza dentro di sé e portare avanti una scelta. Anche nel lavoro, se ultimamente le cose sono andate avanti un po’ a rilento, troverai la scelta e la strategia giusta da seguire per poter realizzare i tuoi obiettivi. Non avere paura di intraprendere nuove esperienze.

Pesci: è più facile ora trovare la soluzione giusta ai problemi che ti affliggono da tempo. Rispetto alle ultime settimane, ti senti meglio e ritrovi Maggiore sicurezza anche in te stesso. Chi da tempo risente dello stress, ha maggiori opportunità si tonare a fare progetti più costruttivi per il proprio futuro, e a gestire in maniera più efficiente le proprie risorse. Preparati ad una settimana impegnativa.

Scorpione: l’oroscopo del giono segnala che questa settimana si conclude in maniera molto interessante dal punto di vista sentimentale. Anche un distacco o un allontanamento potrebbero essere vissuti in maniera piuttosto serena. La seconda parte di giugno ti aiuterà a capire cosa vuoi realmente da chi è al tuo fianco. Se una storia non va’, la sua fine sarà vissuta come una liberazione.

Sagittario: la settimana si conclude in maniera positiva, oggi è più facile provare ad andare d’accordo con chi ultimamente ha messo a dura prova la tua pazienza. Ritrovi il tuo ottimismo e il tuo entusiasmo. Ti aspettano gionate di recupero ed in generale a seconda parte del mese di giugno sarà molto interessante proprio dal punto di vista sentimentale.

Leone: preparati ad un lieve calo, imprevisti e ritardi possono mettere a dura prova la tua tranquillità. Attenzione ad alcune tensioni che possono nascere in famiglia, soprattutto a causa di questioni in sospeso che da tempo stanno mettendo a dura prova la tua pazienza. Non è facile stabilire armonia in questo periodo, ed anche per questo motivo potrebbe essere necessario avvalersi della comprensione e del sostegno di una persona fidata.

Vergine: c’è una buona condizione astrologica, soprattutto per chi da tempo sta cercando di venire a capo di una situazione intricata. C’è grande voglia di fare, sei determinato a realizzare gli obiettivi che ti sei prefissato. E’ un periodo molto dinamico, e non è escluso che ci siano anche tensioni e malintesi da dover chiarire. Domenica è la gionata giusta per provare a stabilire un confronto ed un chiarimento con chi ultimamente non ha capito quello che pensi.

Ariete: in amore bisogna essere prudenti perchè risenti di una forte stanchezza fisica che in qualche modo deve essere contrastata. Anche se sei agitato e fai fatica a portare avanti anche gli impegni più semplici, cerca di prenderti del tempo per organizzare la gestione degli impegni. Marte, Sole e Mercurio sono in aspetto favorevole, sono favoriti gli spostamenti e gli incontri.

Capricono: questo si fine settimana cerca di prenderti del tempo per riposare di più. Secondo la tradizione astrologica, i nati del segno risentono di dolore alla schiena e alle ginocchia. Evita di stancarti, anche perché ultimamente ti stai assumendo numerosi impegni e responsabilità che rischiano di crearti agitazione. Per le questioni in sospeso da tempo, è più facile ora pensare ad una soluzione.

Gemelli: l’oroscopo del giono ti invita a fare attenzione ai tradimenti. Non commettere scelte avventate, anzi, rifletti bene sulla natura dei sentimenti che ti legano alle persone che hai vicino. Se stai attraversando un periodo di crisi, adesso è più facile capire quali sono le relazioni che meritano di essere portate avanti. Se qualcuno è stato poco onesto con te, non è escluso che tu possa iniziare a meditare ad una vendetta.

Cancro: evita persone polemiche e che rischiano di mettere alla prova la tua pazienza. Chi è indeciso, non deve assecondare i consigli degli altri, ma cercare di portare avanti le proprie idee e seguire il proprio istinto. Domenica sarà una gionata bella per i sentimenti, soprattutto per le coppie che stanno insieme da tempo.

Bilancia: potrebbe essere utile allontanare una persona che si è rivelata poco onesta e sincera nei tuoi confronti. Non è escluso che negli ultimi gioni tu sia stato costretto anche ad alzare la voce per far valere le tue ragioni. Le relazioni che da tempo risentono di una crisi, ti causano grande ansia ed agitazione e sarebbe meglio evitare quindi questo fine settimana confronti poco costruttivi.

Acquario: Urano all’opposizione indica che stai attraversando un periodo di forte ribellione e rivoluzione. Non è escluso che per far valere le tue ragioni e portare avanti alcuni cambiamenti, tu sia costretto ad assumere un atteggiamento più drastico e diretto. Cerca però di non lasciarti prendere dall’agitazione, ma di mantenere un atteggiamento razionale e diplomatico per evitare di passare dalla ragione al torto. Sei preso da altro e l’amore risente di questa condizione.