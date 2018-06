Oroscopo di domenica 17 giugno 2018 di Paolo Fox

Pesci: Giove e Mercurio in aspetto favorevole possono portarti un grande consenso. Da quasi due anni sei tra i segni favoriti dalle stelle. Non isolarti ma cerca di approfittare di questa condizione di forza. Anche in amore è possibile tornare a vivere grandi emozioni. L’importante è non isolarsi ma impegnarsi per vivere in maniera più attiva ed intraprendente la passione e le emozioni.

Cancro: l’oroscopo del giorno segnala l’ottimo aspetto di Mercurio nel segno e Giove in aspetto favorevole ti aiutano a vivere grandi occasioni, soprattutto nell’ambito lavorativo. Ci sono però delle difficoltà che rischiano di crearti insicurezze. Qualcuno proverà a rendere più difficile la tua affermazione nel lavoro. Se desideri realmente cambiare le cose, allora devi agire in maniera diretta e risoluta.

Leone: sei un segno molto generoso, ti piace rendere felici gli altri donando qualcosa di bello e di speciale. Non è facile però riuscire a conquistare la tua fiducia e la tua attenzione. Sei disponibile ed aperto soprattutto nei confronti di chi chiami. Attenzione però alla gestione del denaro, anche se ci sono piccoli miglioramenti, è necessario ancora del tempo prima di tornare ad essere protagonista attivo della scena.

Vergine: perdere troppo tempo a soffermarsi sui dettagli ti fa perdere di vista obiettivi più importanti. Anche in amore, assumere questo atteggiamento troppo esigente rischia di penalizzarti. Non crearti da solo ostacoli che non ti consentano di vivere una storia. Se ci tieni ad una persona, è arrivato il momento di dimostrarlo e di lasciarsi andare un po’ di più.

Gemelli: l’oroscopo del giorno ti invita a stringere accordi ed alleanze con persone che finalmente ti consentirebbero di impegnarti in qualcosa di costruttivo. Hai bisogno di persone forti e determinate. I più giovani adesso non devono lasciarsi scappare l’occasione di fare nuove esperienze, che apriranno a strade ed alternative utili per il proprio futuro.

Bilancia: chi è rimasto deluso da una relazione sentimentale, ora può ritrovare maggiore serenità. E’ un periodo molto dinamico ed attivo, basta poco per commettere errori di distrazione e lasciarsi sopraffare dall’emozione e dagli eventi. Bisogna quindi mostrarsi più pazienti e tolleranti nei confronti di chi non riesce a capire le tue nuove priorità.

Scorpione: questo è un periodo interessante soprattutto per il lavoro. Possono esserci buone soluzioni. Sei preso soprattutto dal lavoro e dallo studio ed inevitabilmente amore e famiglia vanno in secondo piano. Dover poi contrastare alcuni imprevisti e ritardi ti rende ti mette ulteriormente di cattivo umore e non sarà facile per gli altri riuscire ad avvicinarsi per stabilire un contatto o starti vicino se non palesi i motivi del tuo nervosismo.

Acquario: il desiderio di trasgredire è forte ma rischi anche di esagerate. Tieni sempre presente quali possono essere le conseguenze delle tue decisioni, ci sono questioni di tipo burocratico che potrebbero comportare ritardi e potresti aver bisogno della consulenza di un esperto, oppure di ulteriore tempo per gestire un imprevisto che ti sta causando disagi.

Ariete: ci sono delle novità alle quali è difficile abituarsi. Anche per questo motivo potresti facilmente perdere la calma e prendertela con gli altri. Le tensioni più difficili da gestire sono quelle che riguardano il lavoro, dove fai fatica a trovare accordi a lungo termine che ti consentono di dare maggiore stabilità alla tua condizione. Attenzione quindi a non rovinare il fine settimana per qualche reazione esagerata, dettata dal nervosismo.

Toro: è un periodo di grandi trasformazioni e cambiamenti che sei disposto ad affrontare con entusiasmo, purché ti portino a dei risultati. Non avere delle conferme e delle certezze, rischia di metterti di cattivo umore. In amore e nel lavoro sei disposto a metterti in gioco solo se realmente ne vale la pena. Anche se vorresti maggiori certezze, questo resta un periodo particolarmente dinamico e ricco di opportunità.

Sagittario: la settimana si conclude in maniera positiva per l’amore. Questo è un periodo interessante per fare nuove conoscenze e chi è single da tempo e cerca l’amore, potrebbe decidere di lasciarsi andare un po’ di più. Ritrovare il buonumore è più semplice, soprattutto se c’è la compagnia giusta e puoi dedicarti ad attività analista che ti aiutano a distrarti.

Capricorno: chi è stato male ora ha bisogno di recuperare. Anche dal punto di vista fisico non sono mancati disagi che hanno riguardato le gambe e la schiena. Secondo la tradizione astrologica, questi sono i punti deboli dei nati del segno. La settimana può concludersi bene, a patto che tu ti mostri un po’ più tollerante nei confronti di chi non riesce ad intuire le ragioni del tuo malessere e delle tue preoccupazioni.