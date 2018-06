Oroscopo di domenica 3 giugno 2018

Acquario: in amore tendi a dare per scontate determinate relazioni, ma in alcuni casi potrebbe essere utile provare a dimostrare un po’ di più quanto tieni ad una determinata persona. Dal punto di vista economico finanziario, occorre essere sempre prudenti nella gestione del denaro perché Giove dissonante indica che questo è ancora un periodo problematico.

Sagittario: dal punto di vista sentimentale c’è un bel recupero. È un periodo dinamico ed intraprendente, un periodo interessante per fare incontri, ma anche per mettersi in gioco in nuovi progetti. Non è escluso quindi che tu possa pensare concretamente di trasferirti, oppure di apportare cambiamenti importanti nella tua vita, che comporteranno abitudini diverse.

Bilancia: ti aspetta una giornata piuttosto tesa e nervosa. se in amore ci sono stati dei malintesi o nell’ultimo periodo hai dato poco spazio al partner, allora faresti meglio ad approfittare della giornata di domenica per provare a chiarire. Per i single invece il fine settimana sarà interessante per stare in compagnia di persone stimolanti e che ti fanno stare bene.

Vergine: ti aspettano giornate impegnative, stai cercando di portare a termine progetti, e gestire eventi che richiedono fatica e concentrazione. È un periodo molto costruttivo per il tuo futuro, ma il tuo desiderio di volere a tutti i costi raggiungere la perfezione, ti spinge a farti tanti problemi e a non riuscire ad andare avanti in maniera spedita come invece dovresti.

Ariete: nel lavoro ci sono situazioni instabili che non ti consentono di fare progetti nel lungo periodo. Purtroppo ancora non ci sono opportunità vantaggiose e costruttive, per il momento sei costretto ad impegnarti e a misurarti ogni volta con qualcosa di nuovo. Sei però un segno forte e determinato, e di fronte ad una sfida, non puoi che cercare di farti valere. In amore, domenica sarà una giornata di grande recupero.

Toro: c’è un lieve calo per la giornata di domenica, l’oroscopo del giorno 3 giugno ti invita ad essere chiaro e diretto, ed evitare polemiche future. Sono giornate intense per i numerosi cambiamenti che intendi attuare. Qualcuno però prova frenarti, oppure credi che ci siano ostacoli ed opposizioni che non ti consentono di fare ciò che desideri facilmente.

Leone: l’oroscopo del giorno 3 giugno indica che potrebbe esserci un po’ di tensione. In generale sei un segno abbastanza positivo d’ottimista. Sei sicuro di te, e quando ti metti in testa qualcosa, è difficile che qualcuno possa farti cambiare idea. L’estatesarà una stagione molto intrigante e costruttiva, che ti prepara a vivere un autunno, ma anche un 2019 davvero positivo ed interessante.

Capricorno: Paolo Fox ti consiglia di dedicare il tuo tempo libero alla persona che ami. È probabile che ultimamente tu sia stato molto concentrato nel lavoro, e per questo chi è al tuo fianco potrebbe essersi messo in disparte. Anche se ci tieni alla persona che ami, lo devi dimostrare e questo è un momento buono per provare a superare le difficoltà e le crisi del passato.

Gemelli: è un periodo molto interessante per gli incontri, anche una relazione all’apparenza superficiale può rivelarsi particolarmente piacevole e sorprenderti. A breve Mercurio entrerà nel tuo segno zodiacale, una condizione astrologica positiva che ti prepara a vivere un’estate dinamica e ricca di opportunità ed emozioni.

Cancro: ultimamente ogni cosa che fai sembra rivelarsi più complicata di quello che ti aspettavi. Saturno all’opposizione indica che ci sono ostacoli e continui ritardi ed imprevisti da dover fronteggiare. È normale quindi risentire della stanchezza, e perdere anche la calma per questioni banali perché ti senti sotto pressione.

Scorpione: spesso i nati del segno, quando attraversano un momento difficile o si sentono minacciati, tendono ad avere un atteggiamento aggressivo. Anche quando ti senti insicuro, hai un atteggiamento abbastanza forte nei confronti degli altri, tanto che se chi è al tuo fianco non ha la capacità di controbattere, rischia di lasciarsi spaventare. Questo atteggiamento però potrebbe rivelarsi sbagliato per chi non riesce a capire le tue reali intenzioni.

Pesci: ultimamente sei stato interessato da questioni piuttosto pesanti. Ora però è arrivato il momento di ritrovare maggiore spensieratezza nella propria vita, Saturno torna in ottimo aspetto ed è possibile ripartire se lo desideri, puoi darti da fare per cercare di concretizzare alcune ambizioni non lasciare che il giudizio degli astri possa rallentarti. Approfitta del weekend anche per stare con chi ami e riposare di più.