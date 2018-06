Oroscopo di lunedì 25 giugno 2018 di Paolo Fox

Ariete: da questa settimana inizia un periodo migliore per i nati del segno. L’ottimo aspetto di Venere contribuisce a rendere le prossime giornate decisamente più fortunate per i sentimenti. Avrai maggiore comprensione da parte degli altri, come pure nel lavoro ci saranno maggiori opportunità per poter conseguire risultati vantaggiosi. Preparati ad un fine settimana speciale per i sentimenti, grazie anche all’ottimo aspetto della Luna.

Sagittario: secondo l’oroscopo settimanale c’è una condizione astrologica positiva, favorita anche dall’ottimo aspetto della Luna in congiunzione. Le giornate migliori saranno quelle di lunedì e martedì, quando puoi contare sul sostegno anche di Venere. Vivere emozioni intense e coinvolgenti è possibile, non esitare a metterti in gioco ed approfittane per stare in compagnia della persona che ami. Anche nel lavoro puoi ottenere qualche conferma in più, ma sarà soprattutto dalla prossima settimana che qualcosa può cambiare a tuo vantaggio.

Leone: l’estate è una stagione molto interessante per i nati del segno, che già questa settimana possono contare su una grande energia e vitalità. L’amore va’ a gonfie vele, è un periodo molto fortunato anche per gli incontri ed è impossibile non notarti. Nel lavoro puoi conseguire un premio o ottenere delle conferme. Sono in arrivo buone notizie, approfittane entro venerdì per dimostrare quanto vali.

Pesci: ottenere qualche conferma in più nell’ambito lavorativo diventa ormai sempre più semplice. Il tuo impegno ti ha consentito di raggiungere obiettivi importanti, traguardi che in passato non avresti neanche immaginato. Anche se tutto questo ti costa fatica, il tuo successo e la tua forza sono riconosciute anche da chi ti è vicino. Secondo l’oroscopo settimanale, i sentimenti passeranno in secondo piano nei prossimi giorni perché ci sono questioni del lavoro che vanno affrontate ed hanno priorità.

Cancro: oroscopo settimanale positivo, Mercurio in congiunzione rappresenta un elemento di forza che ti consente di ottenere sempre importanti riscontri.Risolvere incomprensioni e conflitto diventa più semplice, nel lavoro ed in famiglia troverai le parole giuste per ristabilire l’armonia. Solo nel fine settimana può nascere qualche momento di tensione, determinati dalla Luna all’opposizione, che potrebbe renderti più nervoso e polemico del solito.

Vergine: la prima parte della settimana sarà abbastanza carica di energia e di buone opportunità. Entro giovedì avrai maggiori occasioni per poter realizzare un progetto che ti sta a cuore, oppure organizzare le ultime cose da fare se stai preparando un evento. Da venerdì la stanchezza prende il sopravvento, approfitta della luna favorevole, Soprattutto tra mercoledì e giovedì.

Bilancia: sono in arrivo buone notizie, che riguarderanno soprattutto la seconda parte della settimana. Infatti nel lavoro da venerdì è possibile ottenere qualche riscontro in più ed in generale ti prepari a vivere un periodo di recupero. Puoi lasciarti alle spalle i dispiaceri e le tensioni che hanno caratterizzato le ultime settimane. Qualcosa sta cambiando ed ora diventa opportuno tornare a fare progetti più costruttivi. In amore sono favorite soprattutto le relazioni nate da poco.

Capricorno: chi fa fatica a dimostrare i propri sentimenti, ha attraversato un periodo molto complicato e difficile. Ora però è più facile andare d’accordo con gli altri, improvvisamente qualche malinteso può essere superato, ciò che conta è essere disposti ad assumere un atteggiamento più costruttivo, senza tornare sulle questioni del passato. Nel lavoro continui ad ottenere conferme, il tuo impegno andrà premiato.

Toro: non sono giornate semplici, soprattutto perchè è difficile farsi capire dagli altri. Anche per questo motivo potresti anche decidere di chiuderti in te stesso, per prenderti del tempo e riflettere sui cambiamenti che stanno interessando la tua vita. Nel lavoro ci sono forti incomprensioni, ma si tratta di una condizione passeggera, determinata anche dal fatto che sei poco disponibile a confronti e spiegazioni.

Gemelli: la prima parte della settimana si rivelerà piuttosto difficile da gestire. I numerosi imprevisti e ritardi che dovrai fronteggiare ti costringeranno spesso a dover rivedere alcune decisioni. Da mercoledì, però, tutto sembra risolversi, e potrai finalmente contare su una maggiore serenità. trovare soluzioni non è poi così impossibile, nonostante gli impegni siano tanti e ti costringono doverti dividere su più fronti.

Scorpione: continua ad esserci una situazione piuttosto tesa e complicata in amore. Non è facile farsi capire dal partner, come pure in famiglia ottenere maggiore comprensione ed approvazione per le proprie decisioni. Ti piacciono le persone che riescono a tenerti testa, ma hai bisogno ogni tanto anche tu di poter contare sul sostegno di chi è disposto a darti il suo aiuto.

Acquario: hai fatto scelte importanti, che hanno modificato equilibri e convinzioni ormai è pizza abitudine ormai di Carter passato. Anche per questo motivo non è facile ristabilire serenità nella tua vita privata. Se tu fai fatica ad abituarti alle novità, anche per gli altri non è semplice riuscire a capire le motivazioni che ti spingono ad agire in un determinato modo. Le giornate migliori sono quelle del weekend, soprattutto per l’amore.