Oroscopo giovedì 31 maggio 2018

Cancro 5 stelle: è un periodo importante anche se Satuno è all’opposizione ed indica che bisogna lottare sempre per realizzare ciò che desideri. È probabile che molte decisioni dipendono proprio dalla tua volontà. Queste sono gionate importanti per concludere alcune trattative. Attenzione però a non perdere la calma, con Satuno è facile avere reazioni aggressive e troppo polemiche.

Leone 5 stelle: l’oroscopo domani 31 maggio segnala Venere in aspetto favorevole. Questa condizione astrologica indica che questo è un periodo interessante sia in amore che per le amicizie ed i nuovi contatti. Sono favorite le relazioni interpersonali, in questo periodo hai voglia di stare in compagnia degli altri e di trascorrere il tempo libero insieme a chi ti fa stare bene.

Scorpione 5 stelle: chi ha un’attività autonoma ed ha grande esperienza, questo è il momento giusto per farsi valere e proporsi. Evita però di chiuderti in te stesso e di non credere alle tue capacità. Questo è un periodo interessante anche per recuperare da difficoltà e disagi che ti hanno penalizzato nell’ultimo periodo.

Ariete 4 stelle: hai uno sguardo affascinante, che lascia trasparire la tua forza. In questi gioni è proprio grazie al tuo sguardo che riesci a conquistare gli altri. È probabile che in amore tu sia confuso e stia valutando se continuare o meno determinate relazioni. Giugno è il mese del grande recupero, dell’amore ma anche dei lavori part-time. Cerca però di mantenere un atteggiamento piuttosto rilassato, e di non arrabbiarti perché è facile perdere la calma a causa della dissonanza di Satuno.

Toro 3 stelle: Urano in transito nel segno determina ribellione. Devi portare avanti un cambiamento, chi ha paura di cambiare e fa fatica a far emergere la propria volontà, allora è arrabbiato. Chi invece riesce a trasformare questo desiderio di cambiamento e può darsi da fare, allora ha qualche occasione in più per emergere. A prescindere dall’età o dalla tua condizione economica, potresti decidere di apportare piccole o grandi cambiamenti nella tua vita. Dal punto di vista finanziario e lavorativo, adesso alcune situazioni si sbloccano. Molti si chiedono se sia giusto portare avanti determinate scelte. Bisogna essere cauti perché è facile fare confusione.

Vergine 3 stelle: ci sono anche spazi di ragionamento e mediazione, ma è probabile che tu debba portare avanti un progetto importante e che tu ti senta solo. È probabile che tu stia cercando di organizzare un evento, o debba affrontare un esame importante ed anche per questo ti senti particolarmente sotto pressione. Anche per questi motivi, risenti ancora di più di questa tensione. Avverti l’ansia da prestazione e fai fatica a ritrovare la serenità.

Sagittario 3 stelle: sei forte, hai voglia di darti da fare ma ancora non ci sono le condizioni giuste per poter farsi valere. In questi gioni è probabile che tu sia distratto o ci siano dei ritardi che ti rendono ancora più agitato e polemico. In amore e dal punto di vista affettivo sei molto esigente e ti piace allargare le tue conoscenze, e questo potrebbe essere un momento positivo anche per fare nuove amicizie. Attenzione ai rapporti con Pesci, Gemelli e Vergine.

Capricono 2 stelle: il 2018 è un anno di crescita. È inevitabile per i nati del segno attraversare un momento difficile e sofferente per poter emergere. Non credi nei colpi di fortuna, ma sai bene che ogni conquista costa fatica e impegno. Per 2 o 3 mesi ci saranno numerosi impegni da gestire, che rappresentano per te un’opportunità di rivalsa.

Pesci 2 stelle: Paolo Fox ribadisce che sei tu il l’ago della bilancia. Sei tu a decidere del tuo futuro e del tuo successo. Ci sono momenti in cui gli ostacoli devono essere superati, tu hai il polso della situazione, sai cosa devi fare e nelle ultima settimana del mese di maggio si riparte. In famiglia, nel lavoro ed in amore le cose non cambiano se non sei tu a volerlo e a decidere. Ora puoi liberarti e vivere meglio. Ci sono gionate in cui gestire il nervosismo diventa difficile, proprio come segnala l’oroscopo domani 31 maggio. Si tratta però di una condizione momentanea perché dal 21 giugno ci saranno delle novità importanti e potrai ripartire con maggiore forza.

Gemelli 4 stelle: adesso si va avanti meglio ed è possibile superare anche un problema di tipo fisico. Ora è più facile capire chi è al tuo fianco e chi realmente ci tiene a te. Se ti sei impegnato già in passato, ora è arrivato il momento di ottenere delle conferme. Altrimenti approfitta delle prossime settimane per poter concludere un affare o rivedere un rapporto di lavoro. Non farti desiderare troppo però, perché l’oroscopo consiglia di concludere determinate trattative entro settembre-ottobre.

Bilancia 4 stelle: ti piace viaggiare e ti piace fare nuove conoscenze. Sei attratto da persone stimolanti e nuove, ti piace anche frequentare posti e luoghi nuovi, e persone che hanno una concezione diversa della realtà. Il bello per te può essere anche un luogo inesplorato, riesci a trovare la bellezza anche nel particolare e nel dettaglio che gli altri non notano. Tra giugno e luglio sarà possibile vivere in maniera ancora più coinvolgente e positiva l’amore.

Acquario 4 stelle: le ultime settimane sono state difficili, alcuni pensano di essere stati presi in giro e di non essere stati considerati come meritavano. È probabile che tu ti sia impegnato molto ma solo dagli inizi di giugno potrai ottenere qualche conferma in più. Sono gionate interessanti anche per le relazioni interpersonali.