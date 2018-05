Oroscopo giovedì10 maggio: un segno vincente sbaraglierà tutti

Ariete – Sarà un buon periodo per l’amore, se eviterete di imporvi un po’ troppo sul partner e fare sempre come volete voi. Tuttavia, se avete un rapporto di coppia che funziona, con un accordo ben collaudato, queste giornate porteranno momenti di grande tenerezza e comprensione tra voi e la persona amata. Colpi di fulmine in vista per chi è single. Un po’ agitata la giornata sul fronte professionale: attrezzatevi come si deve per evitare situazioni imbarazzanti, ok? Novità potranno annunciarsi, in particolare a quanti di voi lavorano in team oppure hanno dei soci. Impegni che arrivano, impegni che svaniscano, avrete l’impressione di essere su un otto volante e in molti casi sarà proprio così.

Toro – Avete un rapporto di coppia che funziona bene? La vostra vita sentimentale sarà tutto un idillio: vi sentirete in perfetta armonia interiore e avrete la netta percezione di essere riusciti a realizzare esattamente quello a cui avete sempre aspirato.

Siete provvisoriamente single? La solitudine non durerà a lungo: vi infiammerete quanto prima. Nel lavoro godrete di una notevolissima apertura mentale che vi consentirà di variare tempi e modi d’intervento nelle diverse situazioni che andrete ad affrontare. Sarete in grado di studiare e di mettere in atto anche strategie ad ampio respiro, dimostrando di non essere affatto così ingenui come taluni pensano.

Gemelli – Momento di svolta o momento di decisioni in amore? Per prima cosa comincerete con il dare alla dimensione sentimentale tutta l’importanza che merita: la metterete in cima alle vostre priorità, e già questo sarà un bel cambiamento rispetto al vostro comportamento consueto. E poi stabilirete cosa fare: le situazioni precarie o scricchiolanti dovrebbero essere spazzate via! Nel lavoro, finalmente tutto o quasi gira per il verso giusto, le situazioni prenderanno più slancio, accelerando. I traguardi si cominciano a vedere sempre più vicini, merito di astri amichevoli e altamente positivi che vi renderanno tenaci, costanti e attenti.

Cambiamenti produttivi e novità interessanti si preparano anche per quanti svolgono una professione indipendente.

Cancro – Vi sentite incerti? Avete qualche dubbio sul partner o sulla validità del vostro rapporto di coppia? Avvertite sensazioni che vi rendono irrequieti? Niente paura. In realtà questo è un periodo eccellente per la vostra sfera sentimentale, al di là di certe impressioni che potrebbero indurre il vostro cuore sensibile a palpitare un po’ più precipitosamente del solito. Nel lavoro, intanto, mettete pure in conto qualche difficoltà se lavorate in gruppo: possibili problemi potrebbero investire più di qualche rapporto interpersonale: usate tutta la vostra sensibilità diplomatica per comprendere le ragioni che possono stare dietro a questo modo di fare. Riuscirete a trovare un rimedio ad una questione abbastanza rilevante.

Leone – Avete per caso qualcosa da rimproverare al partner? Non ricorrete a sotterfugi, non cercate di tendergli tranelli per coglierlo in fallo, potrebbe accorgersene e risentirsi. Se c’è qualcosa che non vi sta bene, sarà molto meglio affrontare la questione e cercare di risolverla di comune accordo. Gli astri segnalano, infatti, qualche tensione nella sfera affettiva. Single, il cielo potrà essere galeotto per quanti di voi si lasciano volentieri tentare dalla trasgressione e/o dall’avventura. Dal punto di vista professionale, questa sarà un’ottima giornata, un periodo pressoché magico per la maggior parte di voi: sarete molto presi dalla vostra attività, ma anche molto soddisfatti perché farete quello che più vi piace. Cercate pertanto di sfruttare al massimo questo periodo.

Vergine – Periodo complicato! Dovrete fronteggiare una Luna in quadratura a Venere, dunque cosa non da poco! Ci sono aspetti da rivedere nel vostro rapporto di coppia, aspetti oscuri e dissidi da ricomporre. Insomma, non tutto filerà liscio. Ma voi chiederete e vorrete senz’altro di più, e forse non avrete torto. L’oroscopo prevede l’insorgere di una vaga quanto stizzosa malinconia, una sorta di nebbioso rimpianto per qualche cosa che avrebbe potuto essere ed invece non lo è stato. Sotto il profilo lavorativo le tensioni e le difficoltà non mancano. Se avete un’attività autonoma, dovrete misurare bene le vostre forze per evitare di imbarcarvi in imprese più grandi di voi che, alla fine, potrebbero mettervi in difficoltà. Se operate alle dipendenze altrui, novità interessanti vi passeranno accanto, purtroppo senza fermarsi!

Bilancia – Se avete dato il massimo nel portare avanti un progetto importante, ora non temete per la sua riuscita e continuate sempre ad impegnarvi: sapete bene che quel che conta è mettersi in gioco e rischiare! Avrete bisogno di un po’ di pace e di tranquillità, dunque spegnete telefonini, pc, televisione o ogni altra diavoleria elettronica.

Piuttosto insoddisfatti dei risultati ottenuti nell’attività professionale. Ridimensionate le attese, e vi accorgerete che le buone occasioni, in realtà, sono assai più vicine di quanto non possiate pensare. Scorpione ‘top del giorno’ – Questo giovedì vi attendono momenti di grande intensità [Vsia sotto il profilo affettivo che erotico. Saprete sfoderare il vostro miglior repertorio di ardori e passioni , tanto da lasciare stupefatti coloro che vi conoscono bene. Un plauso all’intensità che metterete nelle vostre performances amorose! Giornata intensa per chi ha una storia d’amore felice in corso con ottime opportunità per chi è single. Nel lavoro fase molto positiva. Progetti o programmi per il futuro oppure voglia di espansione e di allargamento dei propri orizzonti? La giornata vi offrirà tutto ciò e anche di più! Se avete un’attività autonoma, vi sentirete in vena, quasi ispirati: se avete un’idea in testa che vi sembra valida, questo è il momento migliore per proporla. Sagittario – Qualche piccola schermaglia tra voi e la persona amata potrebbe non nuocere affatto, in questo momento, obbligandovi ad aumentare la vostra attenzione nei confronti del partner. Puntate molto sull’intesa erotica per riportare il sereno e recuperare l’armonia di sempre. Se avete una vita di coppia soddisfacente, questa funzionerà ancora meglio e, quel che più conta, secondo le vostre personali aspettative. Belle, bellissime novità per i single. Sul lavoro, qualche difficoltà in vista, soprattutto se avete un’attività a contatto con il pubblico oppure che vi costringe a interagire con il prossimo: non sempre riuscirete ad entrare in sintonia con gli altri, a capire che cosa vogliono e a esprimervi con la necessaria chiarezza. Capricorno – Irrequietezze di vario genere vi tormentano. Potreste sentirvi confusi e attraversare un momento di sbandamento in cui non sapete bene che cosa provate. Per reazione potreste buttarvi nella vita sociale, cercando ogni possibile pretesto per stare in mezzo alla gente, agli amici, piuttosto che soli col partner. Possibili infatuazioni per i single. Nel campo lavorativo/professionale, qualche rallentamento potrebbe materializzarsi soprattutto se avete un’attività in squadra con altri: un nodo verrà al pettine, oppure qualche ostacolo non bene identificato potrebbe pararsi sulla vostra strada. Guardatevi soprattutto da chi parla molto e produce poco, potrebbe essere un tentativo di mettervi fuori strada. Acquario – Vi attende un buon periodo sotto il profilo sentimentale. Se siete felicemente in coppia, vi sentirete molto vicini al paradiso, tanto più che la reciproca comprensione e le affinità culturali saranno risplendenti come non mai. Periodo straordinario anche per i single, che potranno dedicarsi con successo ai corteggiamenti più arditi e difficili. In campo lavorativo, questo mercoledì sarà tutto dalla parte di chi, fra voi, è libero professionista oppure con un’attività commerciale sulle spalle. L’aspirazione sarà notevole, tante le idee, dovrete solo procedere con ordine e metodo, senza tralasciare alcun dettaglio. Pesci – Le emozioni saranno forti e intense, qualche volta avrete la sensazione che la terra vi manchi sotto i piedi, non saprete in quale direzione muovervi. Naturalmente chi è innamorato e ricambiato potrà contare su giornate bellissime, di splendida e voluttuosa intesa con la persona amata. Venere, simbolo dell’amore e dei buoni sentimenti, morderà il cuore di molti single. Secondo l’oroscopodel giorno 10 maggio, farete di tutto per trasformare un breve incontro in una vera e propria storia d’amore. A qualcuno l’operazione potrà anche riuscire, per altri si tratterà di una semplice avventura. Giornata normale riguardo il lavoro: mantenete il ritmo attuale.

