Oroscopo di martedì 5 giugno 2018 di Paolo Fox

Scorpione: in questo periodo sei molto stanco e giù di tono, vale la pena impegnarsi perché le tue intuizioni ti consentiranno di ottenere grandi risultati. In questo momento è richiesto il tuo aiuto, qualcuno potrebbe avere bisogno di un consiglio e per questo motivo bisogna cercare di non sottrarsi agli impegni.

Pesci: dopo tre settimane di tensione, finalmente si recupera. Paolo Fox ribadisce spesso che sei tu l’ago della bilancia. Ci sarà una seconda metà della settimana molto interessante dal punto di vista sentimentale. Sei tra i segni favoriti della settimana, approfitta di questa condizione astrologica per conseguire migliori risultati.

Acquario: l’oroscopo domani segnala la Luna nel tuo segno zodiacale. Questo è un periodo interessante anche per le relazioni con gli altri. Ritrovi la voglia di amare e anche se ci sono delle difficoltà, la seconda parte di giugno sarà migliore. Il transito di Urano ti spinge a intraprendere dei cambiamenti. La tua capacità di rivoluzionare la tua vita ti rende particolarmente attivo e desideroso di cambiare.

Gemelli: i nati del segno devono impegnarsi e cercare di concludere determinati progetti entro settembre. Rispetto al passato, ora stai attraversando un momento di forza, bisogna investire in opportunità che ti vengono proposte in questo periodo e non sottovalutare migliori opportunità che ti consentiranno di dimostrare le tue capacità.

Bilancia: c’è una condizione astrologica migliore, la seconda parte dell’anno sarà più interessante. Qualcuno però potrebbe metterti alla prova in amore, ed anche per questo motivo potrebbero esserci delle tensioni da risolvere. Cerca di essere paziente e comprensivo soprattutto perché è importante cercare di risolvere determinate situazioni di disagio.

Leone: ti aspetta un fine settimana molto interessante, ma per il momento l’oroscopo domani 5 giugno segnala una gionata faticosa. Paolo Fox raccomanda prudenza nella gestione del denaro. In amore cerca di essere più coraggioso ed intraprendente, se ti piace qualcuno non avere paura di dimostrare i tuoi sentimenti perché i prossimi mesi puoi vivere grandi emozioni.

Sagittario: sarà una gionata piuttosto tesa, ma recupererai nel weekend. I nati del segno hanno tante cose da sistemare. Quest’estate rappresenta un trampolino di lancio per un grande 2018, ma anche il 2019 sarà un anno molto positivo e costruttivo. Nel lavoro vorresti ottenere di più, ma per il momento conviene accontentarsi, a breve infatti ci saranno migliori prospettive.

Ariete: Venere è in aspetto dissonante, ed anche a livello sentimentale che lavorativo ci sono tensioni e difficoltà, sfide da superare. Secondo Paolo Fox hai un atteggiamento primitivo, preferisci le cose semplici e naturali. Sei il segno della primavera, hai grande forza ed energia, ma in questa prima parte della settimana risentirai di qualche piccolo malessere.

Toro: ci sono due categorie dei nati del segno. Alcuni vivono il transito di Urano nel segno con frustrazione, perché non possono realizzare i cambiamenti che desiderano. Altri invece sono più entusiasti perché riescono a migliorare alcuni aspetti della propria vita. Molti per paura di sbagliare tendono a fare sempre le stesse cose, ora però è importante agire e non avere paura di dimostrare le proprie capacità.

Vergine: in generale questo è un periodo molto interessante per chi vuole fare scelte di vita importanti. Impegnarsi molto, però, per portare avanti i propri obiettivi, richiede grande fatica. Hai la tendenza a psicoanalizzare gli altri, ma la tua disponibilità e la tua intraprendenza potrebbero non essere ripagate. Infatti c’è chi si approfitta della tua generosità e non ricambia come dovrebbe. Avere invece collaborazioni utili si rivelerebbe vantaggioso per il tuo futuro.

Cancro: è un periodo molto importante e costruttivo, anche se Satuno all’opposizione indica che è necessario impegnarsi molto per conseguire determinati successi. Occorre fare delle rinunce, essere disposti a fare dei sacrifici anche per poter realizzare ciò che desideri. Chi ha un’attività in proprio dovrà impegnarsi per dare nuova vitalità a ciò che sta facendo.

Capricorno: nonostante le difficoltà ed i blocchi che ci sono stati durante il mese di marzo ed aprile, tu reagisci rialzandoti e maturando una nuova forza ed una nuova consapevolezza. Sei molto orgoglioso e non ami lamentarti. Quando ci sono dei problemi, preferisci affrontarli da soli senza coinvolgere gli altri. Queste sono gionate importanti anche a livello familiare, qualcuno ha bisogno del tuo e ti considera un punto di riferimento.