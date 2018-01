Oroscopo Lunedì 8 gennaio: scoppia l’amore fra due segni. Super fortunato il segno del…

Oroscopo Ariete: ★★★★★. Lunedì giornata all’insegna della felicità e del “buon fare”. In base a quanto previsto dalle previsioni del 8 gennaio, per quanto riguarda l’amore, come amici fidati avrete la Luna in Bilancia, pronta a caricarvi di utile energia invogliandovi a puntare su alcuni obbiettivi da portare a buon fine entro la fine della giornata. La forma fisica sarà decisamente invidiabile, per fortuna chi accusava vecchi acciacchi sarà felice di notare la loro attenuazione o scomparsa. Single, certamente qualcuno di voi non esiterà a dare una mano ad una persona cara in difficoltà, anzi, come nella vostra indole vi farete avanti per primi: essere generosi per tanti si voi è un dovere! Nel lavoro, gli affari prima di tutto: attenti a non essere rallentati da un collega, forse un po’ troppo attento alle vostre mosse.

Gatta ci cova?

Oroscopo Toro: “top del giorno” . La giornata del 8 gennaio si prevede altamente efficace verso le cose che andrete a mettere in gioco. In amore, i favori di una meravigliosa Luna in procinto di passare nel campo dello Scorpione vi sorriderà in modo amichevole. In primo piano, le vostre più grandi passioni: l’amore certamente, ma anche gli hobby, la buona creatività, i figli e il partner. Infatti, sarà proprio in coppia che le cose fileranno abbastanza lisce, anche se in realtà un po’ d’insoddisfazione sotto sotto potrebbe esserci. Single, se siete innamorati pazzi di qualcuno, ma non riuscite a conquistarlo, allora tranquilli: un amico potrebbe fare da prezioso tramite facilitando i primi contatti. Nel lavoro, un problema sarà presto messo in sicurezza. Farete bene a non trattarlo troppo con apprensione: dandogli più importanza di quella che effettivamente serve, forse rischierete di peggiorare le cose.

Oroscopo Gemelli: ★★★. Si preannuncia un lunedì sicuramente da tenere sotto controllo.Infatti il periodo è previsto quasi totalmente in “sottotono”. In amore, certamente potrebbe essere l’ora di iniziare a mettere i famosi puntini sulle “i”, oltre che nel rapporto a due in sé, soprattutto in famiglia. Dovrete ritornare a parlare di responsabilità e di ruoli: perché le cose possano andare bene per tutti, sarà necessario affidare un compito specifico ad ognuno. Passerete di sicuro per “dittatori”, l’importante sarà non fare sconti a nessuno! Single, potreste essere meno sensibili del solito e molto più larghi di maniche. Metteteci pure la poca voglia di interagire con amici e persone delle vostre cerchie: in sostanza, a mancare sarà la voglia di “dare” e forse anche la voglia di “fare”. Nel lavoro, armonie astrali particolari vi metteranno a disposizione interessanti occasioni in grado di aumentare, seppur di poco, le entrate economiche e proteggere il risparmio. Molti di voi saranno particolarmente acuti e convincenti.

Lunedì, Leone sotto stress: le previsioni

Oroscopo Cancro: ★★★★. La giornata del 8 gennaio sarà certamente all’insegna della normalità e della calma apparente. Le previsioni del giornoprevedono in amore poche occasioni da sfruttare. Non lasciatevi sopraffare dal solito tran-tran quotidiano. Quella che a primo acchito potrebbe sembrare una giornata come tante, potrebbe invece riservare delle piccole sorprese: dimostratevi sensibili e ricettivi ad eventuali cambiamenti. Single, una decisione abbastanza importante andrà valutata e poi ponderata con una certa attenzione: non lasciatevi ingannare dalle apparenze, ok? Nel lavoro, a prender mano potrebbe essere tanta buona vitalità, con fiducia verso le soluzioni di rapida attuazione. Al lavoro, ma anche in famiglia o con gli amici, potrete contare su una preziosa abilità nel risolvere questioni anche abbastanza complesse.

Oroscopo Leone: ★★. Giornata d’inizio settimana decisamente poco “appetibile” per molti di voi: il periodo infatti è stato classificato con il sigillo del “ko”. In amore, i soliti battibecchi con il partner in merito alle solite questioni che ben sapete potrebbero rovinare il lunedì d’inizio settimana. A placare gli animi, come sempre, interverrà il buon amico/a di famiglia, pronto a mettere in campo il solito “salomonico” compromesso. Single, periodo abbastanza complesso anche per voi: avete chiari gli obiettivi? Se la risposta è “no”, allora il primo step da osservare sarà “selezionare”. Troppa carne al fuoco anziché facilitarvi le cose vi complicheranno ancor di più la vita. La mossa ideale potrebbe essere quella di muoversi in una sola direzione, evitando di disperdere tempo ed energie in mille direzioni! Nel lavoro, piccola battuta d’arresto riguardo la capacità nel saper gestire la propria attività: dovrete puntare un po’ di più su collaborazione e confronto, se vorrete chiudere in positivo la giornata.

Oroscopo Vergine: ★★★★. Lunedì partenza rapida, questo non vorrà dire che sarà altrettanto efficace e positiva, anzi. Diciamo che il periodo, se preso con una certa esperienza, potrebbe anche regalare qualche buona emozione. L’oroscopo di domani 8 gennaio consiglia in amore di non pretendere di più di quello che il periodo sarà in grado di offrire: dunque, giornata decisamente pigra, ideale per vivere il tempo a disposizione senza fare inutili programmi. Evitate anche di accettare impegni, sapendo che potrebbe essere difficile mantenerli. Single, opportunamente sottomesso alla ragione, il vostro intuito potrebbe perdere i colpi: è vero, certe persone hanno i loro torti, ma anche voi non potete sempre stare lì a recriminare ogni loro passo falso! Nel lavoro, potreste essere poco affabili: godrete ancora della stima di superiori e colleghi, ma vi sarà richiesta molta più collaborazione e disponibilità. Una notizia girerà nell’aria, alimentata dal passaparola: la novità sarà buona o cattiva?

Ottimo lunedì per Bilancia e Sagittario: le previsioni

Oroscopo Bilancia: ★★★★★. Il prossimo lunedì per tanti voi “bilancini” si presume possa portare abbastanza fortuna nelle cose che andrete a mettere in campo. Le #previsioni zodiacali annunciano positività e ottime chance per ciò che riguarda l’amore: la Luna, armoniosamente unita a al segno della Bilancia, non si tirerà di certo indietro nel caso aveste bisogno d’aiuto nelle questioni sentimentali aperte. La vostra intraprendenza sarà molto utile per cercare di rimettere in sesto situazioni in bilico, oppure nel realizzare progetti in comune con il partner. Se fate parte della schiera degli eterni single (ma non per scelta!), allora potreste riscuotere successi davvero importanti con le persone che vi interessano.Il lavoro avrà poco o nulla di nuovo da presentarvi: in attesa che qualcosa cambi in meglio, continuate così.

Oroscopo Scorpione: ★★★★. Partirà un po’ a rilento questo lunedì, poi, lungo il percorso, si riprenderà in meglio. Per quanto riguarda l’amore, ancora una volta dovrete disimpegnarvi, cercando di capire chi ascoltare: ragione o sentimento?Entrambi vi tireranno in direzioni opposte, starà a voi dare credito a uno o all’altro, in base alle vostre convinzioni. La Luna, ad inizio settimana, potrebbe scatenare qualche tensione emotiva di troppo: soprattutto voi single, rischierete di bloccarvi prima ancora di iniziare un approccio amoroso. Nel lavoro, invece, una situazione fuori controllo potrebbe aprirvi gli occhi su un collega che avevate inizialmente valutato positivamente.

Oroscopo Sagittario: ★★★★★. In arrivo un lunedì 8 gennaio portatore di belle novità in amore [VIDEO]. La giornata di apertura dell’intero ciclo settimanale, soprattutto nelle situazioni affettive, darà ottimi spunti per portare a buon fine alcune situazioni in stallo.Realizzare progetti o far si che qualche desiderio nascosto si avveri potrebbe essere più facile del previsto. Il bisogno di amare e di essere ricambiati vi spingerà a cercare l’appoggio incondizionato della persona amata. Chi è single invece, il consiglio non può essere che il seguente: lasciate perdere le questioni di principio, la cosa veramente importante è che, alla fine, le cose prendano la piega che piace a voi. Sul lavoro, l’atmosfera con i colleghi sarà al massimo della positività, un ottimo esempio di collaborazione e confronto.

Inizio settimana ‘sottotono’ per il Capricorno

Oroscopo Capricorno: ★★★. Giornata poco reattiva nelle cose impegnative. Diciamo che l’inizio della settimana per voi Capricorno sarà da prendere con una certa calma. Lunedì, previsto dunque “sottotono”, valutato nelle predizioni astrali sotto la media sufficienza, potrebbe presentarsi molto più impegnativo per i nati in prima decade. In amore, l’assenza di occasioni da cogliere al volo vi renderà insolitamente scontrosi anche, o meglio, soprattutto con il partner. Meglio restare fermi, evitando di esporsi, lasciando che le cose o le situazioni rimbalzino sugli altri. L’avvicinarsi poi della Luna al campo dello Scorpione potrebbe mettere alla prova molti single: non siate precipitosi, ok? Nel lavoro intanto, mettetevi pure in provvisorio “stand-by”: tirate il freno a mano nel caso abbiate aperti programmi per il futuro o progetti da revisionare.

Oroscopo Acquario: ★★★★★. Una giornata ottima sotto molti aspetti, in primis in campo sentimentale, ma anche nella professione non scherzerete affatto. Iniziamo col chiarire la situazione in amore: con il positivo sostegno della Luna e di astri magnificamente al vostro fianco, avrete modo di convogliare efficacemente le vostre energie a sostegno di quelle situazioni che più vi premono. Accettate un invito, nel caso foste single, farete certamente conoscenze interessanti: in vista, un probabile inizio di una bella storia d’amore. Sul lavoro intanto, tenetevi pronti per esperienze nuove, ricche di sorprese: nell’aria si respira un senso di cambiamento con probabile arrivo di “facce nuove”.

Oroscopo Pesci: ★★★★. Questo inizio settimana per noi “pesciolini” partirà sicuramente nella routine assoluta. Dunque poco da aspettarsi. Secondo l’oroscopo del giorno 8 gennaio, andremo incontro a tutta una serie di situazioni non troppo esaltanti a cui dare conto. Certamente non il modo migliore per ripartire con la settimana, ma d’altronde cosa fare? Nulla, prenderemo quel poco di buono che le stelle saranno in grado di donare, il resto bon! Single, evitate di esporre le vostre reali intenzioni al primo appuntamento, ok? Al lavoro, invece di andare in affanno nel tentare di centrare gli obbiettivi, converrà stare calmi per un po’: organizziamoci meglio chiedendo collaborazione a chi la sa più lunga di noi, poi si vedrà

Fonte Balstingnews