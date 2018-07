Oroscopo lunedì 2 luglio 2018 di Paolo Fox

Ariete: sta per iniziare una settimana davvero positiva. Infatti la prima parte del mese di luglio ti vede protagonista di un grande recupero. Sarà soprattutto dal punto di vista sentimentale che potrai contare su una condizione astrologica più serena. Venere riaccende la passione anche per chi ha perso fiducia nell’amore, sarà impossibile non ricredersi. Le giornate migliori della settimana sono quelle di venerdì e sabato, quando la Luna in congiunzione ti consente anche di ottenere di più sul fronte lavorativo.

Leone: sei tra i segni favoriti dell’oroscopo della settimana, c’è grande energia e vitalità, ma anche grande carisma. L’estate è decisamente la tua stagione, impossibile non notarti e non lasciarsi affascinare dalla tua grande bellezza. Preparati a vivere un mese ricco di emozioni, anche se qualcosa proverà a turbare la tua serenità, non dovrai demoralizzarti. Ogni ostacolo deve essere visto come un’opportunità in più per dimostrare quanto vali.

Pesci: la prima parte della settimana ti vede favorito da una splendida Luna nel segno. Le giornate migliori saranno quelle di martedì e mercoledì, non sottovalutare gli incontri, soprattutto quelli lavorativi dai quali possono nascere buoni accordi e compromessi. Non avere paura di avanzare richieste, questo è il momento giusto per ottenere ciò che ti spetta. Fai valere le tue ragioni.

Gemelli: come anticipato, l’oroscopo settimanale è decisamente più positivo rispetto a quello degli ultimi mesi. Anche se tra le giornate di lunedì e martedì potresti sentirti un po’ sottotono, già da mercoledì inizierà un grande recupero e improvvisamente arriveranno soluzioni utili E buone notizie. Non sottovalutare gli incontri: ora che Venere è in aspetto favorevole il tuo desiderio di fare nuove conoscenze può essere soddisfatto. Buone intuizioni nel lavoro, questa volta favorite da Mercurio. E’ un momento creativo ed interessante per le nuove esperienze lavorative.

Vergine: il 2018 è un anno ricco di opportunità per i nati del segno che possono conseguire importanti risultati. Sei artefice e protagonista di numerosi cambiamenti che stanno interessando non soltanto la tua vita lavorativa, ma anche sentimentale. Stai lavorando a grandi progetti, ma rischi però di perdere troppo tempo dietro inutili dettagli. Allarga la tua visione d’insieme, gli obiettivi più grandi delle volte richiedono anche qualche piccola rinuncia.

Sagittario: oroscopo settimanale positivo, favorito soprattutto da una splendida Luna che illuminerà le giornate di lunedì e martedì. Puoi approfittare di una condizione astrologica decisamente favorevole nella prima parte della settimana. Infatti Venere e Mercurio saranno in splendido aspetto e puoi contare anche su buone notizie che riguardano l’ambito lavorativo. Attenzione però solamente alla stanchezza, sei preso da tante cose e non è facile gestire tutto per il meglio.

Capricorno: sono ormai lontani i mesi in cui eri costretti a stare in disparte ed attendere le risposte degli altri. L’estate è una stagione decisamente positiva per i nati del segno, che ritrovano sicurezza e serenità. Molte cose stanno cambiando, ma sei tu l’artefice di queste trasformazioni. Recuperare è possibile, ma ci vuole tempo ed impegno almeno nel lavoro. In amore già da questa settimana ci sono delle novità, non avere paura di metterti in gioco.

Bilancia: dopo mesi decisamente altalenanti, finalmente hai l’opportunità di creare nuovi punti di riferimento e valutare occasioni che ti consentono di sentirti più sereno e tranquillo. Se sei alla ricerca di maggiore stabilità nell’ambito lavorativo, continua a cercare, perché questo è il momento giusto per provare ad avanzare delle richieste o lanciarsi in nuove esperienze. In amore da un lato desideri portare avanti una storia stabile e serena, ma il desiderio di trasgredire in alcuni casi ti spinge a mettere tutto in discussione.

Cancro: oroscopo settimanale altalenante, preparati a giornate piuttosto tese, ma anche a momenti di grande gioia. Ormai sei abituato alle difficoltà. Infatti Saturno dissonante da un lato ti costringe sempre a rimboccarti le maniche, ed in alcuni casi anche a ripartire da zero. Giove favorevole però è garante di grandi opportunità di successo. Bisogna darsi da fare, ma alla fine ne varrà la pena.

Toro: non sono giornate semplici per i nati del segno che in amore fanno fatica a trovare serenità e stabilità. Ciò che rende particolarmente difficile la tua condizione, nei prossimi giorni sarà anche l’opposizione di Venere. Attenzione quindi nella vita di coppia dove basta poco per perdere le staffe ed avere reazioni decisamente eccessive. Sei molto agitato e frenetico, ma la tua grande energia non passa inosservata. Se sei solo, e qualcuno potrebbe interessarsi a te, fai attenzione a non mostrarti troppo irritato!

Scorpione: uno dei tuoi più grandi difetti è il fatto che non ti piace dimostrare le tue debolezze e fragilità agli altri. Questo atteggiamento però in alcuni casi rischia di penalizzarti perché sei costretto poi a dover risolvere i tuoi problemi da solo. In momenti di forte tensione come quelli che stai vivendo in questi giorni, la parola di un amico potrebbe rivelarsi utile. Non accollarti ulteriori responsabilità, in questo periodo ci sono preoccupazioni tali che ti distolgono dalle tue reali priorità.

Acquario: preparati a giornate ancora tese e difficili, infatti c’è una condizione astrologica complicata, determinata dall’opposizione di Venere e Mercurio. Tanti gli impegni, tanta la stanchezza ma anche gli imprevisti che rischiano di complicare ulteriormente la tua condizione economico finanziaria. Ricorda che ci vuole prudenza, Inutile lasciarsi prendere dall’ansia. Se sei insicuro e indeciso, lascia che un Toro o una Vergine ti aiutino a pianificare meglio gli impegni.