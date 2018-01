Oroscopo martedì 2 gennaio 2018: pronti a scoprire cosa accadrà?

Ariete: ★★★★★. Martedì giornata da godere in piena armonia con se stessi e le persone più care. Secondo l’oroscopo del 2 gennaio, per quanto riguarda l’amore, ogni rapporto, anche il più tartassato dalle recenti dissonanze planetarie, recupera la giusta armonia. Single, iniziate a guardare lontano: preparatevi a un globale rinnovamento nell’animo e nel fisico. Gli astri incitano a darsi una mossa: è tempo di agire. Nel lavoro, evitate di esporvi in situazioni impegnative se non siete certi del risultato, ok?

Toro: ★★★★. La giornata del 2 gennaio sarà in prevalenza discreta permettendovi di viverla decentemente. In amore, certamente farete sfoggio di una determinazione fuori dall’ordinario, vi tornerà utile in ogni tipo di problematica.

Single, dedicate la giornata di martedì alle nuove relazioni oppure ad eventuali nuove iniziative: sarete sostenuti dalle stelle. Nel lavoro, quasi sicuramente qualcuno di voi andrà in fondo ad una questione che gli sta a cuore.

Gemelli: ★★★★★. Si preannuncia un martedì a cinque stelle, efficace nelle situazioni più impegnative. In amore, le preoccupazioni affettive che ti avevano fatto innervosire si esauriranno molto presto. Martedì potrebbe risultare decisivo in alcune questioni in sospeso tra voi ed il vostro partner. Single, sarete più sicuri e riflessivi del solito ed in grado di sistemare quello che vi sta attualmente a cuore. Nel lavoro, non scoraggiatevi di fronte ad eventuali sgambetti del destino: affrontatelo con fiducia.

Cancro: ★★★★★. La giornata del 2 gennaio sarà ottima da vivere grazie al pieno appoggio degli astri. L’oroscopo giornaliero prevede in amore abbastanza grinta e determinazione per poter affrontare ogni tipo di problema.Nella parte centrale del periodo sarete anche molto lucidi e intuitivi. Single, si prevede una ventata di novità per quanto riguarda i tentativi di approccio: alla base un fascino non indifferente. Nel lavoro, la voglia di progettare prenderà il sopravvento: ci saranno tante buone opportunità che attendono di essere sfruttate. Sappiate scovarle e farle vostre.

Leone: ★★★★★. Giornata della settimana appena iniziata prevista senza difficoltà di rilievo. In amore, coloro che hanno contrasti o crisi in atto con il partner troveranno senz’altro buono il momento per sistemare ogni cosa. Per alcuni single la buona sorte in amore dovrà essere sostenuta: basterà semplicemente una dolce parola detta con il cuore. Nel lavoro, un cambiamento di programma in ambito professionale rimetterà le carte in regola: ad essere premiata sarà la fiducia e la costanza di molti.

Vergine: ★★★. Martedì si prevede poco performante ed abbastanza impegnativo. L’oroscopo di domani 2 gennaio consiglia in amore di fare una sincera auto-analisi: le storie incerte, come pure quelle nascoste o quelle campate in aria, sono arrivate ad un bivio: o cambierete la situazione migliorandola, oppure dovrete tagliare alla radice. Tranquilli, non rimarrete soli per molto, ok? Single, le direttive dell’oroscopo di domani pongono l’accento su un possibile calo della concentrazione generale. Nel lavoro invece, dialogare e comunicare sarà più semplice del solito: approfittatene per chiarire eventuali punti deboli nelle relazioni con i colleghi.

Bilancia ★★★★★: il prossimo martedì sarà tutto bene in ordine, ed ottimamente sorvegliato da astri favorevoli. In amore, ridimensionate le attese, e vi renderete conto che la buona intesa, in realtà, è molto più vicina di quanto possiate pensare, parola di Roby! Single, evitate di intestardirvi su “certe” posizioni: il più delle volte non conducono da nessuna parte e, soprattutto, rendono le persone difficili da approcciare. L’oroscopo del giorno nel lavoro prevede che dovrete per forza riprogrammare la vostra attività nei minimi particolari: rimboccatevi le maniche.

Scorpione ★★★★: partirà nella media questo vostro martedì; interessante la settimana appena iniziata. In amore vi sentirete a posto, in sintonia con il partner, appagati e allo stesso tempo stimolati da un rapporto mai statico, ma elettrizzante quanto basta.

Single, non cercate di bruciare le tappe, il tempo deve fare il suo corso, come anche gli astri. Nel lavoro, prendete le dovute accortezze in modo che tutto possa scorrere secondo le vostre aspettative. Se svolgete un’attività in proprio, il portafortuna sarà la fantasia.

Sagittario ★★: in arrivo un martedì 2 gennaio poco positivo, diciamo pure sottostimato e valutato con il Ko. La giornata si annuncia poco favorevole nei riguardi dell’amore: avvertirete una certa irritazione nei confronti di qualcuno che, attratto dalla vostra bella presenza, si lascerà andare in ingenui quanto goffi tentativi di corteggiamento. Single, gli astri suggeriscono di non lasciarsi troppo conquistare da quella semplice “avventuretta” vissuta da poco: potrebbe trasformarsi in qualcosa di “scomodo”. Nel lavoro, non abbiate remore nell’interrompere rapporti o trattative che si sono manifestate meno convenienti del previsto.

Capricorno ★★★★: giornata semplice ma abbastanza positiva, valutata nell’oroscopo di martedì come normale.

In amore, non solo avrete i sentimenti sempre in primo piano nello scorrere della giornata, ma riuscirete anche ad essere felicemente in sintonia con tutte le persone a voi care, pronti a ricambiare con solidarietà e comprensione. Single, la giornata sarà molto vivace: non mancherà però qualche piccola delusione, certamente dovuta alla facilità di distrazione, purtroppo vostro difetto. Nel lavoro, investendo passione e facendo le cose richieste con piacere, otterrete non pochi vantaggi, specie sotto l’aspetto economico.

Acquario ★★★: una giornata sicuramente non da vivere con spensieratezza. Il periodo è stato classificato con il “sottotono”, quindi usate la testa. In campo sentimentale, momento non facile: nel rapporto sarà richiesta molta pazienza. Se avete già una vita affettiva collaudata e soddisfacente, questa fase vi toccherà solo marginalmente. Single, questo martedì anche se non porterà grandi novità, in compenso vi favorirà, proponendovi incontri appassionati e piacevoli. Nel lavoro, invece, matureranno idee e programmi che avevate in serbo da tempo: riuscirete anche ad ampliare le vostre relazioni di lavoro.

Pesci – “top del giorno”: questo inizio settimana, per noi “pesciolini”, inizierà “col botto!”. Secondo l’oroscopo di martedì 2 gennaio, riguardo l’amore, se il vostro obiettivo è quello di vivere una buona intesa sentimentale, allora cercate di continuare sull’attuale posizione: evitate di essere polemici allo scopo di ottenere che le cose vadano come piace a voi. Se single, invece, qualcuno di voi avvertirà la voglia di cambiare modo di porsi: non è affatto sbagliato, bravi! Nel lavoro, sarete molto attivi e intraprendenti: con una condotta intelligente e pratica non mancheranno i risultati sperati.