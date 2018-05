12) SAGITTARIO: In questi giorni siete molto polemici, non è certo un caso. Siete persone molto ottimiste, è difficile che mettiate il muso ma ci sono delle persone attorno a voi che fanno “muro” e questo vi costringe a dovervi difendere. Nonostante la Luna nel segno state vivendo giornate un po’ perplesse. Anche gli aspetti economico e lavorativi non vanno molto bene perchè alcuni progetti tardano ad essere completati o persone che dovevano darvi delle risposte sono fugaci e non si trovano. O magari siete voi che in questo momento state prendendo tempo.

11) PESCI: Il vostro è il segno dell’assistenza e dell’aiuto agli altri. Molte volte avete detto “ho fatto tanto per gli altri e ricevuto poco in cambio”, questo perchè volete dare più degli altri in assoluto. Quando vedete qualcuno infelice, o anche un animale in difficoltà, vi fermate ad aiutare perchè avete bisogno di dare altrimenti non raggiungete la serenità. In questo periodo avete avuto un problema personale o magari il partner ha avuto delle difficoltà. Dovete recuperare un po’ di intimità perduta..

10) ACQUARIO: In questa giornata sarà meglio non stuzzicarvi perchè potreste reagire male. Siete in una fase di trasformazione e da metà maggio è iniziato un momento di grande forza ma anche di contrasto con tutti quelli che rappresentano il passato e potrebbero essere allontanati. Fare scelte per il futuro non è facile perchè non avete garanzie a livello economico. Chi inizia un nuovo lavoro si rende conto che sta facendo cose più a livello sperimentale. In amore non va nè bene nè male e quelli già nati continuano senza stimoli.

9) ARIETE: Si apre una settimana da “dentro o fuori definitivo”. Se ci sono persone che fanno parte della vostra vita esse continueranno ad essere con voi, ma se ci sono persone che non hanno più ragione di esistere potreste essere proprio voi a dire “basta”. Tra giovedì e sabato qualcuno avrà l’opportunità di parlare chiaro con il partner e mettersi in una condizione di leggera ostilità, non di crisi. Lo stesso vale per il lavoro: dovrete affrontare alcuni argomenti spinosi.

CANCRO: Saturno in opposizione comporta che ogni vostro cambiamento comporta lotte e dispendio di energie. Queste lotte permettono di liberarsi da situazioni nate male nel passato e di vincere una sfida. Non aspettatevi però cambiamenti tranquilli perchè potreste dover fronteggiare vincoli legali o contrattuali. Le giornate più agitate della settimana saranno quelle dal 31 maggio al 2 giugno. Se dovete chiarire qualcosa in amore fatelo subito!

7) TORO: Questa settimana vivrete uno stato di grande eccitazione contrapposto a grande stanchezza. Siete euforici per novità e cambiamenti che riguardano amore, lavoro e amicizie, ma anche stanchi e perplessi per l’aspetto economico che non brilla. Forse qualcuno ha speso troppo. Vorreste anche più complicità con il partner: gli amori nati di recente con persone poco chiare o già legate potrebbero pesare molto e in questa settimana alcune risposte che attendete tarderanno ad arrivare.

6) LEONE: Giornata particolare che invita a sperare nel futuro. Non vi nutrite mai di speranze e volete contate sempre e solo sulla realtà. Molti si stanno rimboccando le maniche per cercare di fare tante cose. In questo momento il destino vi aiuta, magari potreste accettare un lavoro che all’inizio non è pagato bene per poi diventare più determinato nelle tue scelte e richieste il prossimo anno. Amore vivace in questi giorni, ma giugno sarà migliore per chi cerca il grande sentimento.

5) GEMELLI: Giornata piuttosto agitata perchè state aspettando notizie con impazienza. Qualcuno vorrà fare qualcosa di bello in vista dell’estate e molti potranno sperimentare una nuova attività o intraprendere un percorso importante. Domenica sarà una giornata di grande spicco, state andando incontro a una fase di grande creatività. Chi ha un progetto dovrebbe approfittare di questi giorni per proporlo, se non l’ha già fatto, e ricevere una risposta a breve. Potreste anche recuperare un’idea che l’anno scorso era stata bloccata.

4) VERGINE: In questa giornata siete un po’ agitati interiormente ma si tratta di agitazione positiva perchè evidentemente c’è qualcosa da fare. Senza un progetto diete perduti ma ora ci sono in ballo situazioni interessanti. Spesso però, siccome amate fare le cose attenzione, pretendete la perfezione e rischiate di stare male se non la raggiungete. Venerdì e sabato saranno le giornate migliori per ottenere risultati, avere qualche conferma e curare i rapporti interpersonali. O

CAPRICORNO: State vivendo una fase di grande trasformazione e anche di grande stanchezza. Cercherete quindi di allontanare tutte le persone negative per voi. C’è un grande progetto di lavoro in ballo e anche un bel recupero in amore. Tutto ciò che avete fatto tra marzo e aprile è stato importante in vista di alcuni cambiamenti che vi porteranno dei vantaggi. Ora è il momento di essere protagonisti e sarete coinvolti in una lotta per essere sempre in prima fila.

2) SCORPIONE: Nel vostro cielo ci sono stelle importanti. Siete in una settimana di recupero, nonostante non siate molto soddisfatti di alcune questioni economiche o delle troppe spese che avete sostenuto. Chi ha qualche anno in più è preoccupato per una persona di famiglia che non è stata bene di recente. Ritrovate grande energia e sarete di aiuto alle persone che hanno bisogno di voi. Se c’è un incontro di lavoro o qualcosa da discutete è consigliato parlare tra giovedì e sabato.

1) BILANCIA: Avete stelle molto produttive in questa giornata. Potreste avere un buon feeling con Ariete e Scorpione e nel corso dei prossimi giorni potreste ritrovarvi a completare un certo progetto e parlare di grandi novità che riguardano l’autunno. Inoltre si potrebbe chiudere un accordo sostanzioso con una persona del vostro stesso segno. Domenica, infine, giornata molto buona per gli incontri.