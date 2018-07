Oroscopo martedì 3 luglio 2018 di Paolo Fox

Pesci: la giornata è favorita dallo splendido aspetto della Luna. Soprattutto nel lavoro possono nascere buone idee ed è più facile provare a pensare a soluzioni e strategie che ti consentono di realizzare i tuoi obiettivi. Questo è un momento utile anche per poter ottenere di più da una collaborazione. Non sottovalutare le iniziative che in questo periodo possono aiutarti a dare seguito a progetti che si riveleranno utili anche nel futuro.

Ariete: è iniziato un recupero che favorisce soprattutto chi ha deciso di lanciarsi in nuove iniziative. È probabile che durante le ultime settimane ci siano state non poche difficoltà e blocchi che abbiano ostacolato la realizzazione di nuovi progetti. Adesso si riparte, non soltanto nel lavoro, ma anche in amore. In particolare preparati a vivere un fine settimana molto interessante per i sentimenti. Questo è il momento giusto per fare incontri migliori e stimolanti.

Cancro: la prima parte del mese di luglio sarà migliore. Puoi ritrovare maggiore serenità soprattutto se ultimamente ci sono stati numerosi cambiamenti nella tua vita. Non è facile riuscire a gestire tutti gli impegni, ma non bisogna lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà che inevitabilmente si possono incontrare lungo il proprio percorso. Se nel lavoro c’è una condizione più altalenante, sarà soprattutto l’amore a regalarti una condizione di maggiore serenità.

Leone: le tue intuizioni nel lavoro possono aiutarti a creare migliori condizioni per il futuro. Non devi sottovalutare questo periodo, dal quale puoi trarre maggiore consapevolezza delle tue capacità e delle reali opportunità che puoi volgere a tuo vantaggio. Se nel lavoro fai fatica a trovare la stabilità di cui hai bisogno, non esitare a farti avanti in amore, dove è più facile ottenere delle conferme.

Sagittario: l’oroscopo domani ti invita alla prudenza perché potresti avere reazioni esagerate . Attenzione alle parole, basta poco per creare polemiche, magari dicendo cose che non pensi realmente. Anche se non è facile, in alcuni casi staccare la spina a prendersi del tempo per se stessi potrebbe aiutare a ritrovare maggiore serenità.

Capricorno: chi da tempo è impegnato in amore, adesso potrebbe trovarsi nella condizione utile per fare progetti di vita importanti. Il desiderio di una convivenza o di un figlio ti aiutano a sentirti realizzato. Ma questo è un periodo importante anche nell’ambito lavorativo, dove alcune proposte possono aiutarti a portare avanti i tuoi progetti in maniera più spedita.

Toro: c’è una condizione astrologica migliore, favorita dall’ottimo aspetto anche di Urano in transito nel segno. Il desiderio di cambiare, di dare una svolta alla tua vita si fa sempre più deciso. Soprattutto nel lavoro ti stai impegnando per ottenere maggiori garanzie e conferme. Non è facile prendere determinate decisioni che influenzeranno il futuro, questa condizione di incertezza è penalizzante per il tuo rapporto con gli altri.

Vergine: la prima parte della settimana è la più difficile. Prenditi del tempo per riflettere e capire quali possono essere le scelte migliori. Non essere precipitoso, commettere errori di distrazione quando ci si sente sotto pressione, è più semplice. Non trascurare il riposo, avresti bisogno di recuperare tranquillità e serenità psicofisica, e magari anche maggiore intimità con il partner.

Gemelli: sono giornate molto impegnative, ed anche il tuo fisico potrebbe risentire di un lieve calo. Non sottovalutare sintomi e piccoli fastidi, che però possono aiutarti a capire se c’è un problema che non deve essere trascurato. Si recupera nel weekend, quando potrai contare su una condizione astrologica migliore, che ti consentirà di ritrovare anche maggiore forza e dinamicità.

Bilancia: una delle tue caratteristiche più forti ed evidenti, è che ti piace poter contare su determinati punti di riferimento e certezze. Adesso ti stai impegnando proprio per colmare alcune assenze e ripristinare maggiore serenità, dopo le trasformazioni che hanno caratterizzato la tua vita negli ultimi mesi. Non ti piace perdere tempo, ed anche per questo motivo al tuo fianco hai bisogno di persone pragmatiche e dirette.

Scorpione: l’oroscopo domani indica che hai bisogno di tempo per provare a recuperare maggiore serenità. Non è un periodo semplice, ed anche per questo motivo puoi commettere degli errori di valutazione. Non lasciare che il nervosismo prenda il sopravvento, soprattutto in famiglia possono nascere accese polemiche, anche per questioni banali. Favorire invece un dialogo costruttivo e sereno, ti aiuterà a recuperare e ritrovare serenità.

Acquario: l’oroscopo domani ti invita nuovamente alla prudenza nella gestione del denaro. Le spese da fronteggiare anche se pianificate, rappresentano comunque un disagio per chi sta cercando di investire in nuovi progetti. Ci sono ritardi che ti penalizzano, ed anche per questo motivo adesso potresti trovarti in una condizione confusa e tesa.