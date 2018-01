Oroscopo mercoledì 10 gennaio: esplode la felicità per un segno. SCOPRI LA CLASSIFICA

Oroscopo Ariete: ★★★. Mercoledì giornata fiacca sotto tanti punti di vista: infatti si annuncia un periodo decisamente “sottotono” a tanti voi “arietini”. Secondo le previsioni del 10 gennaio, per quanto riguarda l’amore, la Luna in Scorpione potrebbe far riaffiorare nella vostra mente un mare di dubbi: cercate di non dare peso ai ricordi, dunque, evitate di tornare a (ri)discutere su decisioni già prese e archiviate. Single, questo mercoledì potreste essere facili prede di false convinzioni: attenti, solo rispettando certe regole riuscirete a “cavare qualche ragno dal buco”. Il consiglio: contate solo sulle vostre capacità, solo se ce ne sarà bisogno potete chiedere a qualche amico/a fidato/a.Nel lavoro, impegno e costanza saranno elementi fondamentali in grado di aprirvi un varco nelle difficoltà quotidiane. Qualche ostacolo sicuramente lo troverete, ma la vostra forza di volontà, unita alla costante esperienza accumulata, vi consentirà di procedere abbastanza in sicurezza.

Oroscopo Toro: ★★★★. La giornata del 10 gennaio si presume possa portare poco o nulla. Sappiate comunque che, nell’eventualità che il periodo porti qualcosa, non sarà certamente qualcosa di negativo. In amore, il vostro umore non sarà dei migliori: l’importante è che non riversiate fra le mura domestiche eventuali tensioni accumulate. Se le cose non girano come nelle attese, provate a fare una piccola analisi sulle cause, riflettendo prima prendere eventuali decisioni. Single, l’oscena tattica di “darsela a gambe” quando il rischio diviene reale potrebbe non funzionare più! Attenti, adesso avete trovato qualcuno che fa sul serio, certamente in grado di dare “pane ai vostri denti!”. Nel lavoro, iniziate con il sistemare tutte quelle questioni in sospeso: in primis le priorità, cercando di collaborare con i colleghi.Oroscopo Gemelli: ★★★★. Si preannuncia un mercoledì senza macchia, ma neppure troppo favorevole. Insomma una via di mezzo da sfruttare con intelligenza, senza strafare. In amore, cercate di non fidarvi troppo di questo mercoledì, soprattutto se avete intenzione di rendere partecipe la persona al vostro fianco in qualcosa di veramente importante. Single, avrete contro una Luna abbastanza disarmonica, pronta a mettere i bastoni tra le ruote e soprattutto alle vostre intenzioni: l’impressione che trasparirà da voi sarà quella di persone poco sincere e affidabili. Fate vobis! Nel lavoro, un collega fidato potrebbe impegnarsi mettendosi a disposizione con un prezioso aiuto: bene approfittare, sappiate comunque ricambiare, ok?

Mercoledì, giornata ‘top’ per la Vergine

Oroscopo Cancro: ★★★★. La giornata del 10 gennaio sarà poco reattiva ai vostri bisogni principali, pur non mostrandosi troppo negativa se presa con dovuto impegno. Le previsioni giornaliere vedono l’amore immerso nella solita routine: se siete reduci da un battibecco con il partner, cercate di chiarire subito evitando che eventuali incomprensioni possano lievitare generando nuove incomprensioni. Certe situazioni sono si spiacevoli, ma se prese per tempo non avranno modo di peggiorare le cose. Single, una compagnia spigliata e ben disposta a dialogare potrebbe essere proprio quello che vi ci vuole, visto il periodo un po’ così: non dite “no” ad eventuali inviti o richieste, potreste davvero pentirvene! Nel lavoro, un collega di grande carattere vi darà dei buoni consigli per risolvere un delicato problema.

Oroscopo Leone: ★★★★★. Giornata di metà settimana valutata certamente in positivo. In amore, mercoledì sarà segnato da una preziosa Luna in Scorpione (altamente positiva verso il vostro segno), ben disposta a rendervi concentrati e ben preparati verso le novità di qualsiasi genere o natura. L’ignoto non è mai stato così promettente nei vostri confronti! Si profilano svolte interessanti in campo sentimentale anche per quanti di voi sono ancora in status single: non siate scontrosi, qualcuno intorno a voi potrebbe scambiare il vostro stato emotivo per qualcos’altro! Nel lavoro, potrebbe finalmente presentarsi l’occasione di poter dire la vostra in merito ad un argomento di vitale importanza. Non perdete l’opportunità di mostrare a tutti come la pensate.

Oroscopo Vergine: “top del giorno”. Mercoledì si annuncia altamente favorevole nelle questioni sentimentali. L’oroscopo di domani 10 gennaioconsiglia in amore di osare qualcosina in più nei confronti del partner. Cercate di sfruttare il periodo favorevole per dare nuovi impulsi alla vita affettiva: puntate tutto sulla buona armonia e sulla sintonia con la persona amata. Single, dovete credere di più nelle vostre capacità, cercando di essere meno critici verso voi stessi: il momento è favorevole, le stelle vi assicureranno una discreta fortuna mettendovi a disposizione le cose a cui aspirate di più. Nel lavoro, riuscirete ad essere vincenti solo avendo una visione globale di eventuali problematiche esistenti nella vostra attività. Il fiuto per fare certe scelte lo avete già, dunque cosa aspettate?

Oroscopo Bilancia: ★★★★★. Il prossimo mercoledì per tantissimi voi “bilancini” non presenterà problemi rilevanti, anzi, quasi tutto scorrerà liscio come l’olio. In amore, avrete una marea di faccende da “revisionare”, ovviamente da discutere con il partner. Nel lavoro intanto, oltre a realizzare qualcosa di positivo, userete la vostra intelligenza per riportare dalla vostra una questione che fino a pochi giorni fa vi ha tenuto con il fiato sospeso.Voi single avrete l’animo adatto per vivere nel migliore dei modi qualsiasi approccio a scopo sentimentale. Le previsioni del giorno, visto il momento, invitano alla calma e alla riflessione.

Oroscopo Scorpione: ★★★★. Partirà quasi a rallentatore questo vostro mercoledì di metà settimana, per poi riprendersi a fine pomeriggio, ma non più di tanto. In amore, la disponibilità all’ascolto renderà la relazione di coppia più interessante per entrambi: se il rapporto è in fase di stallo, cercate di dare un’immagine di voi quanto più sincera possibile. Single, la Luna in Scorpione vi incoraggerà su eventuali scelte da fare, favorendo invece quelle fatte di recente: in arrivo interessanti stimoli portati da notizie confortanti. Nel lavoro, come avrete immaginato le premesse per buone occasioni ci staranno tutte: cercate di aggiornare le vostre esperienze senza aver paura (eventualmente) di rischiare.

Oroscopo Sagittario: ★★★★★. In arrivo un mercoledì 10 gennaio da vivere certamente al meglio delle possibilità di ognuno di voi.La giornata di metà settimana, per ciò che riguarda l’amore, si prospetta degna delle migliori. La generosa Luna presente in Scorpione favorirà quella stabilità sentimentale di cui avrete bisogno. Col partner si instaureranno nuovi legami, in vista senz’altro una stagione positiva. Single, risulterete abbastanza brillanti con una vena di simpatia: pronti a guadagnare qualche punto a favore in ambiti nuovi? Sapete, l’amore ama farsi attendere e arrivare nei momenti più strani. Nel lavoro, nessuno potrà obiettare sulla volontà e caparbietà con cui prestate la vostra opera: a fare notevole differenza sarà la comprensione unita ad una maggiore elasticità verso i colleghi.

Le stelle del 10 gennaio deludono Acquario e Pesci

Oroscopo Capricorno: ★★★★. Giornata di ordinaria amministrazione [VIDEO], senza troppe illusioni o tensioni a cui tenere testa. La giornata, valutata nelle predizioni di mercoledì con le quattro stelle della normalità, se presa con le dovute accortezze non sarà avara nel regalare, seppur piccole, piacevoli soddisfazioni. In amore, il buon dialogo potrebbe fare la differenza: fate la vostra parte, rilanciando con semplicità le vostre idee, fatelo soprattutto addolcendo quei tratti del vostro carattere ritenuti dal partner (a ragione!) un po’ rozzi. Single, avete il cuore libero? Bene, in serata, tra chiacchiere e sorrisi, un incontro galeotto potrebbe far ben sperare sul buon esito della situazione a favore dei sentimenti. Nel lavoro, mettendo in campo tutta la vostra esperienza passata riuscirete ad emergere sugli altri, senza darlo troppo a vedere.

Oroscopo Acquario: ★★. Una giornata forse un po’ anonima, certamente sotto le attese vista come è stata valutata in queste previsioni. L’andamento generale si profila abbastanza stressante: in vista un mercoledì segnato dal “ko”? Sembrerebbe di si, ma state calmi, una soluzione si trova sempre. In campo sentimentale, potreste andare incontro ad attimi di vera e propria confusione: tagliate la testa al toro ed agite secondo quanto dettato dal vostro buon intuito! Di sicuro non sbaglierete! Single, a voi gli astri consigliano di non farsi prendere da nostalgie o inutili rimpianti. Cercate innanzitutto di impegnarvi cercando di anticipare il presente: avrete a disposizione delle occasioni, ma sinceramente non siamo in grado di dire se potranno essere da voi sfruttate. Nel lavoro invece, potreste avere una sorpresa non troppo piacevole: prendetela con ironia! A tanti di voi le nuove sfide fanno un baffo: trasformatele in stimoli da usare per affrontare eventuali situazioni penalizzanti con una certa grinta.

Oroscopo Pesci: ★★★. Questo metà settimana per noi “pesciolini” partirà non troppo favorevolmente. Il periodo è previsto abbastanza scarso, valutato con la sigla del “sottotono”. Secondo l’oroscopo del giorno 10 gennaio, riguardo l’amore, un fatto insolito potrebbe colpire la vostra sensibilità mettendo sottosopra l’umore e parte dei sentimenti. Forte sarà la voglia di vivere momenti di intimità con la persona amata: cercate di innescare una buona reazione in quei momenti di maggior intesa. Se single invece, a bloccarvi potrebbe essere più di qualche ostacolo. Sicuramente li troverete a metà giornata, ma se affrontati con tenacia e convinzione vi consentiranno di procedere senza troppi tentennamenti. Nel lavoro, la maggior parte di voi potrebbe mettere a segno un consistente balzo in avanti, soprattutto se in attività per conto proprio

fonte blastingnews