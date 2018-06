Oroscopo mercoledì 13 giugno 2018 di Paolo Fox

Toro: la seconda parte della settimana sarà migliore della prima. C’è grande energia che però deve essere gestita in maniera efficace. Attenzione ad alcune reazioni polemiche che potrebbero essere causate anche dal fatto che può crearsi confusione in vista dei numerosi impegni che ti sei assunto. Ci sono ancora tante cose da fare, non scoraggiarti ma cerca di valutare progressivamente quale possa essere la scelta migliore per la tua condizione.

Gemelli: queste di mercoledì 13 giugno sono stelle interessanti per i nati del segno. È arrivato il momento di pensare in maniera più concreta e attiva al proprio successo. Di valutare quali possono essere le soluzioni migliori per realizzare i propri obiettivi. Nei prossimi due mesi avrai l’opportunità di venire a capo di una situazione in sospeso da tempo. Cerca di risolvere determinati problemi entro ottobre.

Cancro: secondo l’oroscopo domani potrai contare su una grande energia e determinazione. Questa grande forza ti aiuterà a prendere decisioni importanti, e ad assumere un atteggiamento più risoluto rispetto al passato. Le prossime saranno giornate belle anche per l’amore, sono favoriti soprattutto i single che vogliono vivere una nuova storia.

Leone: l’ingresso di Venere nel tuo segno zodiacale ti apre ad una condizione astrologica migliore. In amore sono in arrivo belle novità, favorite soprattutto dal fatto che da parte tua c’è maggiore disponibilità a fare nuovi incontri. Questo è un periodo utile per provare a chiarire ciò che non va con il partner, ma anche per fare nuove conoscenze e stringere nuove amicizie. Se una persona ti interessa, non esitare a dimostrare i tuoi sentimenti.

Anticipazioni di oggi, oroscopo domani di Paolo Fox, Fuoco e Terra

Ariete: Venere inizia oggi un transito interessante, preparati quindi a vivere un fine settimana davvero speciale per i sentimenti. Il desiderio di amare di essere amati è forte, sei più disponibile e comprensivo anche nei confronti degli altri. Ad essere contrastate sono solamente le relazioni impossibili, quindi se stai inseguendo una persona lontana ho già impegnata, allora rischi di non riuscire a godere di questa opportunità per stare meglio.

Vergine: la stanchezza ti penalizza, non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche mentale. E’ normale rallentare e risentire, in maniera più pesante, di ostacoli e ritardi che possono capitare. Provare a recuperare non è facile, soprattutto perché le ultime due settimane sono state particolarmente difficili. Cerca quindi di rimandare gli impegni meno urgenti e di prenderti del tempo per riposare e ritrovare forma fisica e concentrazione.

Sagittario: evita di assumerti nuovi impegni e nuove responsabilità, perché c’è grande confusione e nervosismo. Per il momento bisogna concentrarsi su ciò che vale davvero e che ti consentirà di creare condizioni favorevoli per il tuo futuro. Nel lavoro sei costretto a fare buon viso a cattivo gioco, ma è difficile adesso tirarsi indietro.

Capricorno: c’è un aspetto più dolce di Venere, un transito migliore che ti aiuta a ritrovare facilmente serenità nel tuo rapporto con gli altri. È possibile ora provare a risolvere una crisi o eventuali malintesi che ultimamente ti hanno impedito di sentirti appagato in amore. Evita però di tornare a parlare di problemi che appartengono al passato, se non hai realmente intenzione di trovare un punto di incontro con il partner.

Novità oroscopo domani 13 giugno 2018 di Paolo Fox, Aria e Acqua

Bilancia: hai l’opportunità di lasciarti alle spalle problemi e tensioni che nell’ultimo periodo ti hanno frenato. Dimentica quindi dispiaceri e quel senso di pesantezza che ha frenato il tuo desiderio di amare. L’oroscopo domani segnala un ottimo aspetto di Venere che ti aiuta a vivere in maniera più attiva e coinvolgente la tua situazione sentimentale. Questo fine settimana approfittane per trascorrere del tempo il tempo libero facendo un breve viaggio o ciò che ti rende felice.

Scorpione: bisogna essere prudenti nelle scelte che riguardano il tuo futuro. Paolo Fox ti invita non sottovalutare nuove alternative e proposte che non avevi considerato e che potrebbero rivelarsi costruttive nei prossimi mesi. Giove nel segno porta fortuna. Ora finalmente è arrivato il momento di dimostrare quanto vali. Puoi ottenere di più, anche grazie alla grande energia che ti consentirà di portare avanti gli impegni assunti.

Acquario: i nati del segno sono molto agitati e polemici, Il desiderio di evadere e di fare cose nuove, di metterti in gioco in nuovi contesti sarà ancora più grande se da tempo fai la stessa cosa. Urano da maggio ti spinge a fare nuove esperienze. In amore e nel lavoro hai voglia di ribellarti, di metterti in gioco e relazionarti con nuove persone. Questa intraprendenza deve essere però gestita con prudenza.

Pesci: l’oroscopo domani raccomanda di mantenersi calmi e provare a prendersi del tempo per se stessi. Ti stai dando molto da fare, per te è difficile non approfittare delle importanti occasioni di successo che ultimamente ti consentono di realizzare obiettivi più grandi. Bisogna però anche ritrovare maggiore serenità in amore. Chi si sente solo ora può tornare a fare nuove esperienze, giugno è un mese interessante per l’amore.