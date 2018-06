Oroscopo di mercoledì 6 giugno 2018 di Paolo Fox

Capricono: avere dei punti di riferimento per i nati del segno è importante. Chi ha vissuto una crisi, ora però devi cercare di valutare anche nuovi riferimenti. Non credere di avere la forza di riuscire a stare da solo. Sarà più facile sentirsi sereni e rilassati se hai la possibilità di poter condividere gioie e dispiaceri con una persona fidata.

Acquario: nel lavoro ci sono tante opportunità da dover considerare. Alcune cose che in passato ti sembravano importantissime, ora non lo sono più, probabilmente perché sei preso da alcune novità e nuovi stimoli che ti spingono a valutare delle altenative. Se ci sono persone che ti hanno deluso e che non meritano la tua attenzione, per te non sarà difficile voltare pagina e ripartire.

Gemelli: l’oroscopo domani segnala una gionata difficile e faticosa. Cerca di essere però attento alle parole, quando sei nervoso ed agitato rischi di assumere un atteggiamento dispettoso nei confronti degli altri. Vuoi avere per forza ragione, ed in amore ed in famiglia inevitabilmente possono nascere delle tensioni.

Pesci: ultimamente ti senti sempre stanco, ma il tuo impegno sarà ripagato. Chi non ha delle novità o delle opportunità da poter sfruttare, è perché probabilmente non si è messo in gioco come vorrebbe dovrebbe. I prossimi mesi possono essere utili per ribadire la propria forza. Se ci saranno dei cambiamenti, inizialmente potresti fare fatica ad accettare queste novità, ma poi ne sarai soddisfatto.

Leone: ti aspetta un anno importante, ciò che andrai a fare nei prossimi mesi sarà molto importante per il tuo futuro. Per alcuni potrebbe essere necessario dover prendere una decisione, e magari lasciare il vecchio per il nuovo. Ti aspettano gionate piuttosto altalenanti e faticose, ma si recupererà nel weekend.

Bilancia: per l’oroscopo domani e nei prossimi gioni sono in arrivo piccole e grandi novità, che potrebbero comportare però anche maggiori responsabilità. Se non sei del tutto convinto di alcune scelte, soprattutto se imposte da altri, rischi di reagire male e di non riuscire a tollerare facilmente determinate novità. Attenzione ad alcune polemiche che possono nascere con segni forti come il tuo, che proveranno ad opporsi alle tue decisioni.

Ariete: sei in attesa di novità e buone notizie, e se ci sono dei dubbi che riguardano la tua condizione lavorativa, allora potresti sentirti particolarmente agitato. Inevitabilmente il tuo nervosismo influenzerà anche la tua vita sentimentale. Nei prossimi gioni però potrai contare su una condizione migliore, è in arrivo anche una buona notizia.

Sagittario: potresti avere voglia di allontanarti dalla situazione caotica in cui ti trovi, e prenderti del tempo per riflettere. Il tuo desiderio di evadere e di sentirti più libero e spensierato non potrà essere soddisfatto. Ci sono difficoltà che non ti consentono di venire meno ad impegni ed obblighi che ti sei assunto. Ti aspettano mesi faticosi, ma che ti porteranno a belle soddisfazioni.

Toro: Urano è in transito nel tuo segno zodiacale e potrebbe spingerti ad allontanarti dai tuoi affetti più cari. Il contatto con altre realtà e città potrebbe però rivelarsi utile per poter conseguire migliori risultati. Fare nuove esperienze ti darà la possibilità di crescere e di decidere se apprezzare di più o ciò che hai, oppure se è il caso di valutare delle altenative.

Cancro: Satuno contro e Giove in buon aspetto continuano ad indicare che occorre impegnarsi tanto per realizzare alcuni obiettivi. Chi non è disposto a scendere a compromessi, dovrà necessariamente battersi di più ed investire maggiore tempo anche nella realizzazioni di alcuni progetti. Chi ha cambiato lavoro o ha iniziato da poco una storia, potrebbe ancora risentire di alcune difficoltà e disagi che risalgono al passato.

Vergine: il tuo desiderio di tenere sempre tutto sotto controllo potrebbe rivelarsi difficile da gestire, anche in amore. Infatti spesso preferisci avere al tuo fianco persone semplice e prevedibili, che possono essere controllate. Relazioni del genere però, in cui vi sono evidenti squilibri nella coppia, difficilmente hanno lunga durata. Approfitta di questo periodo per fare nuove conoscenze e non avere paura di metterti in gioco.

Scorpione: c’è una buona condizione astrologica, puoi contare sul sostegno di numerosi pianeti attualmente in aspetto positivo e favorevole. Esistono però alcune tensioni che potrebbero mettere a dura prova il tuo fisico. La tua capacità di reagire è comunque buona, approfitta delle gionate di oggi e domani per provare a chiarire alcune questioni in sospeso.