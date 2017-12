Oroscopo di Natale. Scopri cosa accadrà oggi, 25 dicembre

Ariete: ★★★★★. Si annuncia per voi “arietini” un grande Natale, sicuramente all’insegna dell’affetto, dell’amicizia e del buon vivere. Secondo l’oroscopo del 25 dicembre, grazie al buon aspetto di Venere, si prevede un aumento dell’intuito, con relativa capacità nel saper osservare e gestire le situazioni. In merito al Natale, cercate di proseguire sulla strada attualmente intrapresa: ovvierete ad eventuali cali di fortuna con la vostra innata capacità di sentire certe cose “a pelle!”.

Comunque, non giocate troppo su questa buona qualità, potrebbe perdere qualche colpo! Molto meglio divertirsi con i giochi di società.

Toro: ★★. La giornata del 25 dicembre non si preannuncia proprio come speravate. Marte, speculare negativo, fornirà abbastanza energia negativa in grado di mettere ko anche i più testardi di voi. La giornata, decisamente poco proficua sotto alcuni aspetti, in primis in quello interessante il profilo sentimentale, potrebbe restituire cali di sensualità e forti cadute in merito alla passione. Di certo, il partner o la persona che vorreste conquistare non resteranno insensibili a tale vostro atteggiamento. Discrete novità invece, potrebbero riguardare i rapporti interpersonali in generale: in campo sociale, nuove amicizie si profilano all’orizzonte grazie al periodo di festa.

Gemelli: ★★★★. Si preannuncia un lunedì legato alla routine, anche sotto Natale. Venere e Sole, in parte aiuteranno, ma potrebbe non essere sufficiente a garantire effettivamente piena positività alla giornata.Qualcuno di voi potrebbe ritrovarsi “punto e accapo”, con il rischio di dover rimettere in discussione certe abitudini consolidate, scelte che sembravano definitive oppure qualche presentimento legato ad un’amicizia mai del tutto ben definita. Nei confronti del partner, volendo esprimere sentimenti o punti di vista, non serviranno affatto noiosi tiritere o giri inutili di parole: basterà un dolce sguardo accompagnato da una carezza.

Natale ‘sottotono’ per il Cancro, ecco l’oroscopo

Cancro: ★★★. La giornata del 25 dicembre si prevede “sottotono” sia in campo sentimentale che nei rapporti umani in generale. L’oroscopo giornalieroprevede qualche difficoltà in amore proprio il giorno di Natale: certamente, non sarà come nelle favole, capace di farvi volare di fantasia trasportandovi in luoghi meravigliosi, anzi… potrebbe essere il contrario! A mancare potrebbe essere in gran parte il fascino, insieme alla solita simpatia che da sempre vi accompagna. Cercate almeno di sembrare spigliati con un pizzico di brillantezza, cercando poi di non drammatizzare sorvolando su eventuali probabili divergenze. La Luna in Pesci, di sicuro vi metterà nella condizione, se non ideale, almeno la più giusta per affrontare qualsiasi problema. Cercate di auto-infondervi fiducia, ok?

Leone: ★★★★. Giornata d’inizio settimana non troppo negativa, ma nemmeno troppo vincente a tutti gli effetti. In campo sentimentale, la Luna in Pesci si troverà posizionata speculare positiva almeno per un 50%, ma di riflesso sarà frenata dalla quadratura in corso tra Nettuno e Mercurio. Fatto sta che in amore il Natale potrebbe riservare poche opportunità, con addirittura quasi nessuna speranza per coloro in status single. Nell’aria già serpeggia una certa incapacità nel saper rendere vario e dinamico il clima sentimentale, dunque, sapete dove andare a rinforzare per evitare delusioni. Per quanto riguarda l’amicizia, in arrivo un evento ricreativo capace di ridare speranza ai cuori infranti: programmi sfiziosi, ad hoc, abbastanza promettenti per coinvolgervi in situazioni intriganti. Consiglio: evitate di approcciare il Natale come “la solita giornata” ma cercate di approfittarne per trasformarla in qualcosa da sfruttare.

Vergine: ★★★★. Lunedì si prospetta un inizio settimana decisamente normale, come pure nella normalità potrebbero prender vita le festività natalizie. L’oroscopo di domani 25 dicembre vedrà la Luna parteggiare quasi totalmente per voi, mentre Nettuno cercherà di fare il guastafeste di turno. La festa del Natale si prefigura inizialmente abbastanza serena, vissuta in un’atmosfera allegra e tutta all’insegna del buon vivere. In primo piano, su tutto, l’ottima cucina casareccia a cui ormai gran parte di voi siete abituati: riuniti a tavolino con a fianco esclusivamente persone con le quali avete un rapporto sincero, aperto e affettuoso. Che la festa abbia inizio!

Bilancia: ★★★★★. Il prossimo lunedì è pronto ad offrirci su un piatto d’argento un nuovo Natale. L’oroscopo del giorno, annuncia in questo frangente un ottimo periodo per voi “bilancini”: una meravigliosa Luna in Pesci potrebbe essere la vostra carta vincente nella giornata più bella dell’intero anno. A chi attualmente è sotto tiro dalle solite malelingue, invidiose del vostro successo in amore o sul lavoro, diciamo di lasciar perdere di ribattere. Eventuali critiche, certamente “sparate” a sproposito ed assolutamente non di buon gusto, si ritorceranno contro gli autori (o l’autore) delle stesse.

Dunque, pensate ad organizzare nel migliore dei modi il vostro giorno di festa, visto che avrete le stelle pronte a sorridere: a che pro angustiarsi? A qualche single potrebbe arrivare una notizia d’amore inattesa, quanto speciale, proprio sotto l’albero di Natale!

Scorpione: ★★★★. Il primo giorno della settimana, vista la sentita ricorrenza del Natale, non porterà negatività a voi Scorpione. Marte e Giove, pianeti di settore, saranno in ottimo trigono astrale con Nettuno, quindi via libera a tutto ciò che la fantasia avrà cura di suggerire. Ovviamente, visto il frangente non pienamente positivo, è consigliabile prestare un minimo di attenzione alle azioni messe in campo. In pratica, se cercherete di restare entro certi limiti, si profila una giornata abbastanza buona per le cose d’amore: specialmente per coloro in status single (oppure in procinto di separarsi), potrebbero arrivare novità di una certa consistenza. Diciamo che tra la vigilia del 24 e il 25 giorno di Natale, una persona a voi vicina, certamente molto affascinante, riuscirà a far capitolare il vostro cuore: occhio, potrebbe indossare qualcosa di rosso vivo!

Sagittario : auspici [VIDEO], e non per colpa di nessuno, purtroppo! Gli astri, nel periodo analizzato, vedranno il vostro Mercurio sotto quadratura da Nettuno, dunque poche le speranze di “far faville” il giorno di Natale? Probabile, ma non scontato. La giornata d’inizio settimana, porterà di certo qualche scomoda difficoltà, per questo molti di voi potrebbero dover far fronte a problematiche legate alla sfera affettiva. L’oroscopo di Natale consiglia di valutare con attenzione le persone con le quali passare le prossime feste natalizie. Pazienza! Sappiate comunque che ad aspettarvi a fine anno, un Capodanno spettacolare, compreso la vigilia del 30 dicembre: gongolate, dai!

Oroscopo 25 dicembre, Venere in Capricorno

Capricorno “top del giorno”. Giornata davvero “calda” sotto l’aspetto sentimentale: l’oroscopo di lunedì porta buone notizie in amore. Il merito? Tutto di Venere in Capricorno, presente nel vostro comparto alle ore 05:17 e già da subito in splendido trigono con Urano. Pertanto, preparatevi a vivere un gran bel Natale con la persona del cuore, con gli affetti familiari e con gli amici fidati. Anche chi è ancora single godrà di un 25 dicembre “magico”, con nuove esperienze ad attenderli proprio il giorno dedicato a Babbo Natale. Per coloro che opteranno di trascorrere il periodo fuori dalle mura domestiche, sarà l’atmosfera intima di un accogliente locale ad enfatizzare le belle soddisfazioni che non mancheranno di certo.

Acquario: ★★★. Una giornata non troppo promettente, soprattutto in campo sentimentale secondo quanto espresso dalle #previsioni zodiacali. Il periodo si presume possa portare una certa stanchezza fisica e morale, probabilmente accumulata nei giorni scorsi. Quindi, visto l’andazzo delle attuali stelle, si consiglia di fare solamente il necessario, senza ovviamente rinunciare al relax, all’allegria o al divertimento che il particolare momento potrebbe regalare. A qualcuno di voi, se non questo lunedì, comunque prima che il prossimo Babbo Natale faccia la sua comparsa, potrebbero far capolino consistenti novità in merito ad una bella amicizia: la Luna consiglia di preparare un bigliettino con un dolce pensiero d’amore, incrociare le dita e tenersi pronti a qualcosa di meraviglioso.

Pesci: ★★★★. Questo inizio settimana per tanti noi “pesciolini” partirà abbastanza bene, regalando un’atmosfera natalizia adeguata alle attese. Secondo l’oroscopo di lunedì 25 dicembre, a mancare potrebbe essere quella complicità piena tra voi ed il partner: vicissitudini recenti o di vecchia data ancora aspettano di essere risolte del tutto. Perché non approfittare proprio del giorno più dolce dell’anno per tentare il tutto per tutto? Sappiate che, se siete in coppia con un Ariete o un Toro, avrete a che fare due segni super-possessivi: fate del tutto per non dare motivo di gelosia a chi avete al vostro fianco, ok?

