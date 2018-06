Oroscopo oggi 14 giugno

Ariete: in amore, se non siete pienamente convinti di una relazione, in questo periodo potreste anche decidere di mollare tutto. Nel lavoro alcune questioni vanno tenute sotto controllo, anche se una ripresa economica c’è.

Toro: per i sentimenti giornata che porta qualche discussione. Se non volete causare problemi nella coppia, fate attenzione. Nel lavoro qualcosa è cambiato, c’è la necessità di fare scelte corrette.

Salute positiva.

Gemelli: a livello amoroso periodo che comporta scelte anche azzardate, attenti a quello che fate. Nel lavoro attenzione alle questioni economiche. La salute sarà caratterizzata da un po’ di nervosismo.

Cancro: in amore, con la Luna nel segno sarà possibile ottenere qualcosa di positivo. Nel lavoro, chi ha a che fare con persone diverse, avrà maggiore capacità di comunicazione. Salute non esaltante.

Leone: per i sentimenti, più ci si avvicina al fine settimana e più otterrete qualcosa di positivo. A livello lavorativo momento che vi permette di progettare qualcosa di nuovo in vista del futuro. Salute da tenere sotto controllo.

Vergine: a livello amoroso, dopo il calo di ieri, giornata che riporta serenità. Nel lavoro attenzione alle spese di troppo, evitate di fare scelte non sicure.

Bilancia: la giornata di oggi porterà alcune polemiche nelle coppie, non mancheranno litigi. Nel lavoro, se avete subito un blocco, adesso qualcosa di nuovo arriva. Salute non al top, c’è ansia.

Scorpione: in amore meglio evitare di riaccendere una storia che è finita per una serie di problemi, pensate a qualcosa di nuovo. A livello lavorativo giornata positiva per chi cerca un nuovo accordo. Stanchezza per la salute.

Sagittario: per i sentimenti giornata di forte calo, non riuscirete ad ottenere molto, ma si recupera in vista del weekend. Nel lavoro evitate spese azzardate, siate parsimoniosi. Agitazione per la salute.

Capricorno: a livello amoroso fino a domenica sarà meglio evitare parole di troppo, meglio stare sereni. Nel lavoro non sono esclusi incontri speciali, sfruttate questo momento. Stress per la salute.

Acquario: in amore giornata che vi vede forti, siete protagonisti in questo momento. Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto, attenzione. Salute da tenere sotto controllo.

Pesci: per i sentimenti giornata interessante e rapporti favoriti con Cancro e Scorpione. A livello lavorativo, se avete un’attività in proprio, momento importante per fare scelte. Saluta favorita.