TORO: in questa fase potrebbe esserci un piccolo momento di stress. Sarà importante evitare discussioni familiari e vi capiterà spesso di sentirvi agitati o sottomessi da qualcuno. Tutta la settimana è stata soggetta a sbalzi d’umore, quindi sarà importante evitare dire cose che non si pensano magari in momenti in cui si arriva al vertice della tensione. Attenzione nei rapporti con gli altri e nelle relazioni che sono sul filo del rasoio.

LEONE: questa è una domenica decisamente sottotono. Molti potranno sentirsi stanchi, qualcuno dormirà male. In amore dovrete essere prudenti e non avere fretta di ottenere risposte. Oggi i contatti andranno al rallentatore, se hai previsto appuntamenti importanti potrebbero anche saltare o ritardare.

VERGINE: in questa domenica, le stelle vi promettono molta sincerità. Nonostante qualche problema pratico, con il Sole dissonante, potrebbero sorgere forti perplessità. Ogni decisione dovrà essere presa in modo determinato. Devi stare attento alle relazioni con il segno dei Pesci e dei Gemelli. Qualcuno potrebbe vivere momenti di caos o di tensione nei quali servirà molta pazienza.

CANCRO: molti avranno la voglia di liberarsi di un grosso ‘macigno’ che grava da tempo su di voi. Desidererete parlare d’amore senza le reticenze e le maschere che ci sono state negli ultimi giorni. In genere siete persone molto leali, ma alcuni cambiamenti d’umore possono indurvi a commettere errori. E’ una giornata positiva per gli incontri e per le amicizie. Nella pagina successiva potrai leggere l’Oroscopo di Paolo Fox per gli altri segni zodiacali.

SAGITTARIO: il Sole è in netta opposizione nel tuo segno e questo rallenta trattative e accordi. Però avete un’arma in cassetto: la grande perseveranza. Quando ti metti in testa un obiettivo, vai sempre fino in fondo. Luglio sarà un mese importante e la prossima settimana potrai beneficiare anche della Luna dalla tua parte. Dovrai fare scelte che porteranno fortuna soprattutto se lavori autonomamente.

BILANCIA: sarà una domenica importante soprattutto per parlare di soldi. In queste giornate festive non è facile guadagnare denaro, però si possono iniziare a fare progetti futuri. Avete in mente grandi opportunità che potrebbero trovare terreno fertile nelle prossime settimane. Avrete sostegno anche da parte delle persone che vi stanno accanto. Se un amore non funziona, dovrai metterlo alla prova entro fine mese.

ACQUARIO: è il momento in cui potresti chiederti ‘ma cosa ci faccio qui ?’. Sono giornata particolari per voi che siete seriamente ‘folli’ e riuscite a mettere in pratica idee che per altri sono improponibili e nelle quali mettete a frutto la vostra grande creatività, derivante dal secondo pianeta che governa il vostro segno: Saturno. In questo periodo, metterete in gioco le vostre capacità, anche se oggi un po’ di stanchezza e qualche contrarietà potrebbe causare rallentamenti e ritardi.

GEMELLI: dovrai essere più pratico in questa fase della tua vita. Di solito non siete molto appassionati al vostro lavoro e non guardate molto al denaro ma adesso, il consiglio delle stelle, è quello di tenere a bada le spese ed evitare di fare i passi più lunghi della gamba. Adesso dovrai decidere quale strada intraprendere, non solo dal punto di vista professionale. Marte e Sole sono in aspetto positivo e questo vi incita all’azione e all’iniziativa, soprattutto in amore.

CAPRICORNO: molti di voi stanno vivendo una fase di calo fisico. In questa giornata di domenica ci sarà una fase di recupero che non dovrete sottovalutare. In questo periodo potreste costruire qualcosa di importante grazie al vostro intuito. La realtà è che, anche se ci sono grandi progetti, in questa fase avrete anche mlti invidiosi e oppositori. Qualcuno proverà a gettare fango su di te senza riuscire a scalfirti.

ARIETE: avrai la netta sensazione di avere superato un grande scoglio. Questo è dovuto al fatto che potrai adesso beneficiare di un quadro astrale più sereno rispetto agli ultimi tre giorni, soprattutto in amore. Se la rottura col partner è insanabile, sarà difficile recuperare ma chi è single potrebbe vivere emozioni speciali. La tua vita, in questa fase, è legata ad occasioni a tempo determinato. Questo è un anno di cambiamento, che però potrebbe darti grandi soddisfazioni. Cura di più la forma fisica.

PESCI: per motivi, prevalentemente legati al lavoro, alcuni di voi non hanno avuto tempo da dedicare alla persona amata. Il weekend giunge propizio per aiutarvi a recuperare il tempo perduto e l’amore potrebbe tornare protagonista. E’ tempo di allontanarsi da pensieri negativi. Abbandonate l’apatia che spesso vi attanaglia. Dovrete cercare di essere più forti facendo leva anche su un buon quadro astrale.

SCORPIONE: Giove nel vostro segno vi regala una grande capacità di azione. Sei anche disponibile a fare incontri e se pensi di aver trovato la persona giusta, questa è la giornata propizia per affondare il colpo. Oggi sei molto intuitivo e sono elevatissime le tue possibilità di cogliere nel segno e fare centro.