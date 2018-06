Oroscopo di domenica 24 giugno 2018 di Paolo Fox

Cancro: sei un segno molto riflessivo, ma secondo l’oroscopo del giorno qualcuno ora proverà a metterti in discussione. Ciò che ti agita non viene da te ma è causato da terzi. Preparati a vivere un fine settimana piuttosto altalenante e polemico, una soluzione può essere quella di decidere di trascorrere il tuo tempo libero in compagnia di chi è comprensivo e attento nei tuoi confronti.

Leone: è inutile tornare a parlare di problemi che riguardano il passato. Concentrati piuttosto sul tuo presente, sulle questioni positive e costruttive che ti aiutano a valutare in maniera più proficua ciò che ti circonda. Questo fine settimana cerca di concederti del tempo per riposare di più. In amore potresti essere indeciso tra più persone, hai bisogno di tempo per valutare quale possa essere la scelta migliore per te.

Sagittario: c’è una condizione astrologica positiva, hai grande voglia di fare e di metterti in discussione. È un periodo molto interessante per i sentimenti, puoi scoprire una passione e lasciarti andare un po’ di più ai sentimenti. Nel lavoro la tua creatività premia, non sottovalutare le buone intuizione che possono aiutarti a dare seguito a progetti nuovi e più stimolanti.

Pesci: è un fine settimana interessante per il lavoro e per lo studio. Gli altri approvano ciò che fai, le tue scelte sono attese degli altri che ti seguono e ammirano, in questo momento sei tu al centro della scena e ciò che decidi ha maggiore rilevanza anche per chi ti è vicino. L’amore e la famiglia restano per te una priorità, approfitta del weekend per stare in compagnia dei tuoi cari.

Vergine: le questioni sentimentali possono crearti confusione. Per te è più semplice gestire problemi di tipo pratico, che possono essere valutati e in maniera oggettiva e razionale. Hai bisogno di tenere tutto sotto controllo, e se al tuo fianco qualcuno ha un atteggiamento troppo difficile da gestire e prevedere, è naturale che possano nascere tensioni e polemiche.

Ariete: hai bisogno di ritrovare maggiore serenità, e di mettere maggiore ordine della tua vita, senza affaticarti troppo. È un periodo molto importante e creativo, Le tue idee possono aiutarti anche a creare condizioni migliori per il tuo futuro. Ora è possibile riscoprire il piacere di fare qualcosa di nuovo nel lavoro, se non continuare a perdere tempo con persone e situazioni che non ti soddisfano più di tanto.

Toro: non sei più disposto a perdere tempo, ora hai fretta di portare a termine ciò che hai intrapreso e di concentrarti su cose nuove e più stimolanti. Anche se al momento non sei riuscito a trovare delle alternative, hai un grande desiderio di cimentarti in qualcosa di nuovo. L’oroscopo del giorno però ti invita ad essere prudente nella gestione del denaro perché bisogna essere previdenti nel momento in cui ci si mette alla prova facendo cose nuove.

Capricorno: negli ultimi mesi hai dovuto sopportare numerose tensioni. Ora però è possibile affermare le proprie idee e farle valere con forza. Ciò che rende realmente felici nel tuo caso è riuscire a ristabilire serenità nella propria vita. Ti sei impegnato molto per ristabilire un nuovo equilibrio nella tua vita, e sei diventato un punto di riferimento non soltanto in famiglia ma anche nel lavoro.

Gemelli: c’è una condizione astrologica molto positiva, ora puoi vivere emozioni speciali e lasciarti alle spalle il passato, concentrandoti su cose nuove e più stimolanti. L’estate sarà molto interessante dal punto di vista lavorativo, ma bisogna impegnarsi molto ed essere disposti anche a fare qualche rinuncia.

Bilancia: ultimamente stai prendendo decisioni rivoluzionarie ed inaspettate da parte tua. Adesso hai bisogno di fare cose nuove e numerose novità che riguardano la tua vita possono creare stupore e allo stesso tempo confusione. Devi abituarti al tuo nuovo stile di vita, e per farlo hai bisogno di tempo, Ma anche di ottenere maggiore consenso e comprensione da parte di chi ti è vicino.

Scorpione: avresti bisogno di prenderti un po’ di tempo per te, per valutare in maniera più tranquilla e razionale ciò che è stato fatto finora. Nel lavoro infatti piccoli o grandi contrattempi ti hanno causato dei ritardi. Alcune difficoltà non dipendono da te, ed anche per questo motivo ci vuole tempo per poter ristabilire maggiore ordine.

Acquario: sei agitato e nervoso, fai attenzione gli errori di distrazione che possono penalizzarti. Ci sono imprevisti che rischiano di causarti non pochi i ritardi, Quindi cerca di essere prudente di non sottovalutare ciò che accade intorno a te. In amore, se ci sono dei problemi, ora non esiterei a parlare chiaro.