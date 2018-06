Oroscopo martedì 12 giugno 2018 di Paolo Fox

Pesci: gli ultimi mesi sono stati molto pesanti, soprattutto gli ultimi due anni hanno messo a dura prova la tua forza. Chi ha superato una crisi in amore, ora è convinto della sua scelta e va avanti con grande coinvolgimento. Ma anche chi si è lasciato alle spalle una delusione, ora può tonare a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Le occasioni per stare meglio non mancano, ora puoi fare ciò che realmente ti rende felice.

Scorpione: oroscopo domani positivo nel lavoro, puoi ottenere finalmente i riconoscimenti attesi, grazie anche al tuo impegno. Sono in arrivo soluzioni utili che ti aiuteranno a migliorare non soltanto il tuo presente, ma ad aprirti anche ad altenative che riguardano il futuro. Per andare avanti bene, però, occorre risolvere questioni in sospeso o del passato che da tempo stai rimandando. Sei molto preso dal lavoro o dallo studio, ed inevitabilmente l’amore risente di questa condizione di disagio.

Leone: l’oroscopo domani e dei prossimi gioni segnala che stai vivendo un periodo molto interessante. L’estate è la tua stagione, quando splende il Sole, tuo pianeta govenatore, ritrovi grande energia e voglia di fare. Un atteggiamento che porta beneficio non soltanto a te stesso, ma anche a chi ti è vicino. È un periodo molto bello anche per i sentimenti. Organizza qualcosa di romantico già da ora per questo fine settimana, che sarà speciale per l’amore.

Gemelli: c’è una condizione astrologica di forza, secondo l’oroscopo domani potrai contare sul transito favorevole di Sole e Luna nel segno. Ti aspettano quindi gionate di forza, di grande energia, in cui sarà possibile realizzare determinati obiettivi che ti sei prefissato. Questa è una fase molto interessante della tua vita, puoi realizzare progetti importanti per il tuo futuro e creare condizioni migliori e più stimolanti. Novità anche sul piano sentimentale.

Cancro: ti aspettano gionate molto impegnative, grazie alle quali però potrai realizzare interessanti risultati nel lavoro. Il successo È assicurato per chi svolge un’attività a contatto con il pubblico. Non sottovalutare le buone intuizioni che possono nascere in questo periodo. Se da tempo stai coltivando l’idea di lanciare un nuovo progetto o di apportare delle trasformazioni nella tua attività, ora è più facile farsi valere. Non lasciare che alcune delusioni possono frenare il tuo desiderio di rivalsa.

Toro: ti aspetta una settimana molto impegnativa, soprattutto sul piano sentimentale. Se ci sono malintesi da dover chiarire, questo è il momento giusto per affrontare determinati confronti. Cerca di risolvere situazioni in sospeso entro questo fine settimana. Chi è convinto che una storia non sia più quella giusta, entro l’estate prenderà una decisione risolutiva.

Vergine: ti aspettano gionate faticose, potrai risentire della stanchezza e delle difficoltà che inevitabilmente riscontri per i numerosi impegni che stai portando avanti. Anche se però ti senti giù di tono, non resti in disparte, ma cerchi di capire quale può essere la soluzione giusta per te e per gli altri. Se attento ad ogni minimo dettaglio ed anche in amore, se da tempo avverti che le cose non vanno come vorresti con il partner, non potrai che provare a stabilire un confronto costruttivo.

Capricono: la primavera ti ha penalizzato molto ed ora hai fretta di realizzare qualcosa di più costruttivo. Devi recuperare il tempo perduto, e per farlo sai bene che è necessario impegnarsi ancora di più nella realizzazione di ciò che stai portando avanti. Questa situazione di disagio e di tensione viene vissuta, da parte dei nati del segno, isolandosi, senza che venga fatta alcuna richiesta di aiuto. Alcune collaborazioni però potrebbero risultarti convenienti. Non sottovalutare l’idea di stringere nuove alleanze.

Ariete: i nati del segno si trovano da diverso tempo ormai in una condizione di attesa, dal punto di vista lavorativo. Molti desiderano apportare dei cambiamenti nella propria vita, ma per il momento si trovano ancora nella fase iniziale di un progetto, ed occorre tempo prima di poter ottenere conferme e sicurezze. È un periodo impegnativo, almeno sul piano professionale. Se riesci a gestire però bene la tensione accumulata, in amore puoi provare belle emozioni e sentirti più sereno.



Bilancia: ci sono piccoli cambiamenti in vista nel lavoro, ma occorre essere ancora molto prudenti nella gestione del denaro. Infatti imprevisti o spese eccessive potrebbero costringerti a fare dei sacrifici o qualche piccola qualche rinuncia. Nonostante però queste difficoltà, chi si ama davvero troverà il modo per portare avanti la realizzazione di determinati impegni e progetti futuri che renderanno ancora più solida la coppia.



Sagittario: ci sono problemi che devi affrontare, o una persona che da tempo ti sta mettendo alla prova. Perdere la pazienza è facile in questo periodo, soprattutto se s’sei costretto a fare qualcosa che non ti piace. Purtroppo non ci sono ancora le condizioni giuste per potersi liberare di alcuni obblighi. Bisogna essere pazienti e tolleranti, e cercare di gestire la tensione in maniera costruttiva. La seconda parte della settimana sarà più serena.

Acquario: ti aspettano la giornate difficili e tese. Bisogna risolvere questioni da tempo in sospeso, recuperare alcune spese e concludere affari. Anche chi studia, risente della fatica accumulata, ma non può rallentare perché è un periodo di grande impegno. È facile quindi che tu possa perdere la calma, soprattutto se qualcosa sfugge dalla tua organizzazione, ed inevitabilmente ci sono impegni e scadenze che non riesci a rispettare.