Oroscopo per venerdì 2 giugno: la classifica dei segni di Paolo Fox

Oroscopo per venerdì 2 giugno: la classifica dei segni:

12) SCORPIONE: Negli ultimi mesi potreste aver deciso di chiudere con delle persone che non rappresentano più il vostro stile di vita. Qualcuno si sente un po’ più aggressivo del solito o prende di petto gli altri. In questo weekend vivrete un forte stato di tensione che aumenta proprio da sabato sera. Avete una gran voglia di dirne quattro a qualcuno che vi sta facendo arrabbiare!

11) CANCRO: In questo sabato avrete la sensazione di essere bersagliati dal destino: per ogni cosa che ottenete c’è qualcos’altro in più da pagare. Periodo complicato per tutti quelli che vogliono avere delle risposte nette, perchè ogni passo in avanti che fate comporta un piccolo problema o una situazione da affrontare e risolvere. Riversare la tensione in amore può essere pericoloso, quindi siate cauti! Aumenta il desiderio di fare nuove conoscenze.

10) BILANCIA: Questo sabato avete stelle agitate, un po’ nervose. Gli innamorati e le coppie in crisi hanno dovuto mettere in chiaro alcune situazioni. Da giovedì c’è stato un momento di disagio o di grande agitazione ma il fine settimana porterà consiglio, soprattutto domenica. Chi si è spostato pensato che sia troppo affaticato e che sarebbe stato meglio non muoversi, ma proprio domenica inizierà a recuperare.

9) PESCI: Da quanto tempo non vi divertite? Da quanto tempo invece di pensare a voi date spazio alle preoccupazioni e ai problemi degli altri? Troppo! Urge prendervi uno spazio di relax, almeno in questo fine settimana: lasciatevi andare e coinvolgere da un’amicizia, programmate qualcosa di divertente. Gli amori che nascono adesso sono molto passionali, ma con persone un po’ lontane o difficili da gestire. Gi amori di sempre, inoltre, sono ombrosi e innervositi da un problema esterno. Qualcuno è preoccupato per lo stato di salute della persona che ama.

8) VERGINE: Sabato e domenica dovrete combattere alcune sfide. Siete in un momento in cui non solo ci sono grandi opportunità da giocare, ma qualcuno potrebbe mettersi in luce dal punto di vista economico. Spese in vista per un evento o un progetto. Dal punto di vista lavorativo non siete in una fase semplice perchè state vivendo dei cambiamenti o volete qualcosa di più economicamente o dal punto di vista del prestigio personale. Si può reclamare tutto ma per ora difficilmente arriveranno risposte. La seconda parte di giugno sarà migliore: programmate qualcosa di divertente per domenica.

7) ARIETE: Molti di voi avranno la sensazione di essere stanchi ma anche esageratamente critici con gli altri. Da giovedì non vi sentite bene e non avete quella spinta che vi farebbe bene. Nei rapporti più fragili di amore e lavoro si è notato che qualcosa non andava. Quando siete stanchi e nervosi è inutile nascondere la vostra vera natura perchè ve la si legge negli occhi. Cercate di far scivolare le tensioni. Da domenica inizierete a recuperare.

6) CAPRICORNO: Approfittate di questo weekend per stare di più con la persona che amate. Spesso avete attrazioni fatali, a volte anche a vita o dopo una separazione, per Pesci e Scorpione: chissà che ora non capiti di nuovo. State tornando ad essere il centro di voi stessi dopo due mesi di grande pesantezza. Il 2018 è un anno importante è rigenerante per voi, ma per dare spazio a ogni progetto ci vuole una profonda trasformazione e forse accettare anche una critica.

5) TORO: Il fine settimana inizia bene ma domenica rallenterete. Qualsiasi iniziativa avete in mente di fare approfittate di questo sabato, magari per viaggiare o stare insieme alle persone che amate. Siete reduci da una settimana piuttosto stancante, con lunedì e mercoledì infernali, dunque avete diritto a un po’ di tranquillità. Domenica fate tantissima attenzione alle relazioni. Avete poi delle perplessità sul lavoro, dei cambiamenti che volete attuare ma vi costano un po’ cari. Forse c’è qualcuno che vi frena oppure usate questa giustificazione per non cambiare. Questo weekend può portare incontri migliori, novità e contatti da persone che non sentivate da tempo.

4) LEONE: Fine settimana interessante con particolare riferimento alla giornata di sabato. Domenica però accuserete un po’ di stress o nervosismo. Nelle prossime ore sarete in una condizione di grande apertura nei confronti degli altri. Quando avete voglia di fare una cosa siete anche disposti ad accettare le critiche, ma se siete circondati da persone pigre che pensano che sia più facile “non fare” rispetto a “fare” rischiate di deprimervi e buttare tutto all’aria. Cercate quindi dei complici che abbiano la vostra stessa forza di volontà. Tra sabato sera e domenica non fate il passo più lungo della gamba e se in amore qualcosa non va domenica salterà fuori il problema.

3) ACQUARIO: Nonostante questo non sia per voi un periodo di grandi passioni, non sottovalutate l’amore! Chi ha avuto una piccola crisi tra aprile e maggio ora può recuperare. Da domenica avrete una spinta in più, grazie alla Luna nel segno. Siete alla ricerca di nuova serenità e una nuova dimensione di vita. Periodo importante anche per gli incontri: le prossime 48 ore possono portare dei vantaggi. Attenzione solo a quell’uragano che da qualche tempo sottolinea la necessità di cambiare vita.

2) SAGITTARIO: Sabato da non sottovalutare. Le prossime 48 ore saranno di riferimento anche per quanto riguarda i sentimenti. Giugno è il mese dell’amore e se maggio ha portato qualche ripensamento, con qualche atteggiamento un po’ freddo nei confronti del partner o degli amici, ora state recuperando. Domenica sarà una giornata interessante per gli incontri. Non sottovalutate progetti di viaggio, spostamenti e trasferimenti. Avete parecchie occasioni per cambiare!

1) GEMELLI: In questo periodo non dovete trascurare gli incontri perchè da ogni singola amicizia o conoscenza può nascere qualcosa di bello. Con Mercurio e Marte nel vostro segno saranno favoriti coloro che dovranno partire e affrontare un viaggio. I più giovani o quelli che hanno un’attività in proprio potranno mettersi in gioco in vari ambiti. L’amore può tornare ad essere vincente anche se a volte scegliete relazioni un po’ accidentate.