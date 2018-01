Oroscopo sabato 6 gennaio: siete pronti a scoprire cosa vi riservano le stelle e la befana?

Oroscopo Ariete: “top del giorno”. Sabato giornata all’insegna della felicità e delle buone opportunità. Secondo le previsioni del 6 gennaio, come supporter avrete stelle positive, pronte a farvi viaggiare sul tappeto magico della fantasia: riscoprirete la bellezza delle piccole cose, sereni, tranquilli e disponibili con tutti. Immergetevi totalmente nell’ambiente circostante, proverete quanto è facile ricaricare mente e fisico nelle cose positive, nei colori o negli odori che vi appartengono.

Oroscopo Toro: ★★★★. La giornata del 6 gennaio si annuncia buona da vivere, a patto di saper gestire quei pochi momenti “no” che potrebbero far capolino nel corso della giornata. Gli astri non vi negheranno affatto appigli, eventualmente da usare per tirarvi fuori dai guai. In coppia non serviranno troppe parole: col partner vi basterà come al solito uno sguardo. Tuttavia, una dolce frase, esternata al momento giusto non potrà far altro che piacere.

Oroscopo Gemelli: ★★★★★. Si preannuncia un sabato indirizzato verso la buona positività, con stelle piene e altamente favorevoli a voi Gemelli. Il periodo marcerà sulla strada dell’euforia e della vitalità: in aumento il desiderio di muoversi, viaggiare lontano, insieme al partner o anche da soli, giusto per staccare un po’ la spina dalla solita routine. Per voi, amanti della solitudine e del buon ritiro spirituale, ogni cosa che accade fuori dai soliti schemi risulterà più coinvolgente e stuzzicante. La vita sociale avrà riscontri positivi con nuovi incontri e contatti utili, anche a scopo professionale.

Sabato, giorno favorevole a Leone e Vergine

Oroscopo Cancro: ★★★★. La giornata del 6 gennaio sarà prevalentemente basata sulla normalità più assoluta. Le previsioni zodiacali d’inizio weekend si annunciano discrete riguardo al periodo. In qualsiasi circostanza, cercate di mettere in pratica tutta la vostra buona sensibilità: renderete senz’altro più piacevoli e proficui gli incontri o le eventuali comunicazioni con le persone interessate. Buono abbastanza anche l’umore: vi sentite più disponibili, questo si, ma anche decisi, aperti e tolleranti: a qualcuno si prevedono nuove amicizie o fruttuosi incontri d’affari.

Oroscopo Leone: ★★★★★. Giornata di fine settimana splendida, giustamente improntata alla buona sorte e alla voglia di fare. Si prospetta, dunque, un grande inizio weekend, con la Luna in Vergine pronta a dare supporto nelle situazioni riguardanti amore e sentimenti in generale. Felicità e buon dialogo in famiglia, sicuramente ben appagati in coppia ed altamente fiduciosi se ricoprite il ruolo da single. Attenzione solo ai pericolosi “fuori-pista!”: basterà uno sgarro al partner o alla persona di fiducia per scatenare il finimondo, ok?

Oroscopo Vergine: ★★★★★. Sabato perfetto per dare un bel colpo di mano alle situazioni ancora in corso di definizione o con problematiche di difficile soluzione. L’oroscopo di domani 6 gennaio consiglia di mettere in campo tutta la vostra intraprendenza, utile per promuovere contatti, realizzare nuove idee o tentare nuove strade: assolutamente da evitare di imporre forzatamente le proprie scelte. Se fate parte della schiera dei cuori solitari, questo sabato potreste riscuotere successi davvero insperati: datavi da fare!

Sabato da ‘ko’ per lo Scorpione: ecco le previsioni

Oroscopo Bilancia: ★★★★★. Il prossimo sabato per tanti voi “bilancini” non presenterà nulla di difficile da superare. Le #previsioni zodiacali sull’inizio del weekend sono altamente favorevoli: importanti sensazioni vi renderanno degli ottimi mediatori, soprattutto in famiglia. Saprete comprendere al volo i desideri o le aspettative delle persone care al vostro fianco, riuscendo a soddisfare con pienezza la loro giornata.

Ottimo anche il puntare sul buon dialogo con il partner e, se presenti, anche con i figli. In definitiva, sarà un sabato ottimo per aprirsi ad un confronto costruttivo.

Oroscopo Scorpione: ★★. Partirà davvero con “le ali tarpate” questo vostro sabato di fine settimana, visto il “ko” riservato dalle stelle. Dunque, “semaforo rosso” su tutta giornata! La Luna in Vergine, investita da dissonanze astrali nocive per il vostro segno, non riuscirà a liberarsene tanto facilmente: il risultato? Vita sentimentale ed affettiva sotto pressione! Cuore in crisi, certamente, allora in questi casi è meglio prendere le distanze da tutto ciò che potrebbe mettere a rischio la sfera legata ai sentimenti. Un gradino su, invece, l’amicizia.

Oroscopo Sagittario: ★★★★★. In arrivo un sabato 6 gennaio dispensatore di soddisfazioni [VIDEO] a tutto tondo! La giornata di fine settimana vi vedrà attivi e con tantissima voglia di fare. Sarete più sensibili del solito verso certe problematiche legate al partner o alla sfera familiare.

Creativi quanto basta, convinti quando necessario, darete spazio e tempo alle vostre passioni segrete, oppure allineerete le vostre intenzioni a quelle delle persone che per voi contano di più. Qualcuno risulterà abbastanza attivo e concreto anche nel sociale: potreste ottenere buoni risultati, per questo invogliati ad aprire nuovi progetti.

La Befana il 6 gennaio porta carbone a due segni

Oroscopo Capricorno: ★★★. Giornata non troppo facile da portare a buon fine, valutata nelle predizioni di sabato come probabile “sottotono”. Dunque, periodo magro da prendere con le molle? Certo che si, ma non da essere disperati più del consentito: il problema sarà il riuscire a tenere bene il tutto sotto controllo, ma la realtà potrebbe essere difficile da imbavagliare. Qualcosa potrebbe sfuggire di mano: in quel caso, i primi a perdere le staffe, smarrendosi dietro mille “perché”, sarete indubbiamente voi del Capricorno! Il consiglio: risparmiatevi quella pericolosa affermazione che recita “lo so io…”, nonché l’arroganza di voler fare tutto da soli. Cercate di rendere responsabili anche chi è vicino a voi, ognuno per ciò che gli compete.

Acquario: ★★★★★. Una giornata sicuramente oltre le aspettative, giocata sul fatto che avrete al fianco una buona parte dell’universo, quella buona! Quindi, inizio weekend sull’onda positiva della fortuna, fin dalle prime ore dell’alba. La Luna, amica dei sentimenti e dell’amicizia, risulterà fondamentale in quelle cose che avrete voglia di mettere (o rimettere) in discussione con il partner: in questo caso, qualunque cosa riuscirà a dare inaspettate soddisfazioni. Se anche avrete voglia di “sperimentare” qualche iniziativa particolare, provateci pure: se non adesso, quando?

Pesci: ★★. Questo fine settimana per noi “pesciolini” partirà sotto probabili pessimi auspici. Il motivo è l’alto tasso di dissonanza astrale nei confronti del nostro segno, ergo: giornata nera! Secondo l’oroscopo del giorno 6 gennaio, viste le premesse, converrà “tirare i remi in barca” per un po’, specialmente in campo sentimentale. Strane insoddisfazioni avranno campo libero nella vostra testa, anche senza una concreta motivazione. Tutta colpa della Luna, troppo fuorviante per noi Pesci: addirittura, potrebbe ingannare il vostro cuore facendovi desiderare l’impossibile. Pertanto sappiate, soprattutto voi single, che potreste avere a che fare con “cocenti” delusioni d’amore: uomo avvisato…!

fonte blastingnews