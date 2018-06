Oroscopo sabato 9 giugno 2018 di Paolo Fox

Ariete: il transito della Luna accresce la tua determinazione. È difficile frenare il tuo entusiasmo, ma questa grande energia potrebbe anche essere controproducente perché se ti trovi a dover fare i conti con persone stanche o che non capiscono le tue priorità, allora reagisci in maniera scontrosa e diretta. Cerca di riflettere bene prima di agire.

Scorpione: c’è un buon recupero, ed è possibile ritrovare maggiore determinazione ed entusiasmo anche nell’ambito lavorativo. Se nel lavoro ci sono state difficoltà, ora è possibile ottenere qualche conferma in più e tornare ad impegnarsi per un progetto che avevi accantonato. Ritrovi determinazione e voglia di fare per la realizzazione di alcuni obiettivi. Week end interessante per le coppie che stanno decidendo di costruire un futuro insieme.

Sagittario: ti aspetta un weekend di recupero, dopo le tensioni e le preoccupazioni che hanno riguardato la prima parte della settimana. Ci sono tante cose da fare, soprattutto per chi ha in mente di cambiare alcuni aspetti della propria vita. Ti stai impegnando per creare condizioni migliori per il tuo futuro. E’ un periodo molto impegnativo, fare cose nuove ti aiuta a sentirti meglio.

Pesci: chi nelle ultime tre settimane ha vissuto complicazioni, ora può contare su maggiori opportunità. Questo fine settimana possono esserci incontri interessanti. La grande energia sulla quale puoi contare in questo periodo, ti consente di dedicarti a ciò che realmente ti rende felice. Approfitta del fine settimana anche per riposare di più

Leone: venerdì e sabato saranno giornate migliori. Ti aspetta un weekend fortunato per gli incontri, hai bisogno di avere al tuo fianco persone che sappiano dimostrarti il proprio affetto in maniera diretta e sincera. Sono giornate molto interessanti anche per i single che hanno l’opportunità di poter fare breccia nel cuore di qualcuno di speciale.

Vergine: per l’oroscopo domani sarà una giornata positiva, e domenica sarà ancora più interessante. In amore potresti decidere di ufficializzare una storia. Molto spesso decidi di accompagnarti a persone che hanno bisogno del tuo sostegno, di un aiuto. Queste relazioni però potrebbero rivelarsi poco costruttive perché sei sempre tu a prendere l’iniziativa e le decisioni più importanti.

Capricorno: chi vuole ottenere una risposta o una conferma in amore, dovrà ancora pazientare un po’. Ci sono infatti tensioni ed imprevisti che potrebbero rallentare alcune decisioni. Prenditi del tempo per riflettere e non essere troppo precipitoso. A breve capirai meglio quale potrebbe essere la scelta giusta da fare in amore.

Toro: hai voglia di cambiare, e non è escluso che alcuni cambiamenti che riguardano la tua vita, siano determinati anche da fattori esterni che non dipendono direttamente dalla tua volontà. C’è anche chi è in attesa di un’occasione per poter realizzare i propri obiettivi. Urano nel segno è dal 14 maggio che ti spinge ad ottimizzare la tua vita ed a gestire in maniera più efficace ed efficiente la propria energia.

Bilancia: è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle il passato, di voltare pagina e tonare a guardare al futuro con maggiore ottimismo. L’oroscopo domani raccomanda prudenza perché la stanchezza ed alcune complicazioni lavorative potrebbero farti vedere tutto in maniera negativa. Non essere scoraggiato, concentrati sulle cose positive e costruttive per il tuo futuro.

Gemelli: questo fine settimana hai bisogno di sentirti più sereno e rassicurato, è probabile che risenti della mancanza di una persona per te importante. Tra la fine di maggio e gli inizi di giugno potresti esserti sentito messo in disparte, ed anche se conosci tante persone non sempre riesci a stringere legami profondi e duraturi con chi ti è vicino.

Cancro: sono gionate nervose, in cui potrebbe essere utile fare attenzione a ciò che si dice. In genere sei molto diretto e non ti fai problemi a dire ciò che pensi. Preso dalla rabbia, tendi a dire le cose in maniera esagerata. Questa tensione però verrà meno domenica, sarebbe semplice provare a ricostruire qualcosa e a ritrovare la calma.

Acquario: recentemente sei stato molto nervoso, e l’oroscopo domani ti raccomanda di essere prudente ed evitare situazioni di disagio. Il tuo impegno non sempre viene ripagato come vorresti. Anche per questo motivo, adesso potresti impuntarti per far valere le tue idee e cercare di ottenere di più, ottimizzando il tuo impegno anche a livello economico.