Oroscopo settimanale dal 7 al 13 maggio: la classifica delle stelle segno per segno

Ariete: bella settimana per il segno, avete molte cose da fare, ma è il caso che vi concentriate solo su quelle più importanti. In questo periodo è il caso anche di badare al lato economico. In amore, i single, che sono in attesa da tempo di trovare una persona importante, potranno fare delle interessanti conoscenze. Soprattutto nel weekend, con la luna favorevole, vivrete delle belle emozioni. Sul lavoro sono in arrivo dei nuovi progetti.

Toro: settimana energica per il secondo segno dello zodiaco. Soprattutto il week-end sarà molto positivo, se avete un progetto in mente. In amore, la situazione sembra andare per il meglio, mercurio è favorevole. Chi da tempo ha concluso una relazione, ha smesso di soffrire ed ora guarda avanti. Sul lavoro, chi è in attesa di risposte potrà ottenerle, in arrivo novità ed opportunità.

Gemelli: la settimana inizia in modo agitato, ci sono molte cose da fare e poco tempo per farle. La situazione si sistemerà nell’ultima parte del periodo. In amore, vi sentite particolarmente confusi. Chi ha vissuto dei momenti di crisi negli ultimi giorni ha manifestato qualche dubbio nei confronti del partner. Sul lavoro, attenzione ai problemi che possono nascere con i vostri collaboratori. Evitate di alimentare discussioni e polemiche.

Cancro: la settimana inizia bene, ma durante l’ultima parte potrebbero esserci delle tensioni.Sul lavoro, potrebbero nascere delle complicazioni con i propri colleghi. Chi ha un progetto da portare avanti potrà sfruttare la parte centrale della settimana. In amore, possono nascere delle interessanti passioni, ma non mancheranno le tensioni con il partner. Discussioni in particolare nel weekend, cercate di controllare la situazione soprattutto sabato e domenica.

Leone: non sarà una settimana semplice, dovrete evitare alcuni rischi. Sul lavoro, potrebbero esserci dei cambiamenti improvvisi. Qualunque cosa accada, cercate di mantenere la calma per evitare sbagli che possono creare dei problemi in futuro. Non dimenticate di prestare attenzione al lato economico. In amore,possono nascere delle indecisioni soprattutto all’inizio della settimana.

Vergine: buona settimana per il segno della vergine, Mercurio sarà favorevole soprattutto nel weekend. Sul lavoro, nascerà qualche problema al quale bisognerà trovare una soluzione istantanea.

Chi è alla ricerca di lavoro potrà valutare delle opportunità. In amore la settimana sarà turbolenta, ci sarà un recupero negli ultimi giorni di questo periodo. Presto le stelle gireranno a vostro favore, vivrete delle belle emozioni, per il momento qualcuno vi sta mettendo alla prova.

Bilancia: settimana fortunata per il segno della bilancia, soprattutto nel weekend, quando la luna sarà favorevole. Sul lavoro è un bel periodo, ci sono delle scelte da fare e voi saprete cosa scegliere. I progetti danno dei risultati, nonostante Saturno sia ancora dissonante. In amore avete voglia di emozioni, potrà arrivare qualcosa di speciale in questo periodo. Le coppie vivranno delle belle sensazioni.

Scorpione: settimana interessante per il segno, soprattutto nella parte centrale. Belle stelle riguardano l’ambito lavorativo, avete delle buone capacità e potrete fare delle cose interessanti. Nuovi compiti in arrivo, grazie a Giove favorevole. In amore, la settimana inizierà in modo conflittuale. Nella parte centrale riuscirete a recuperare e vivere bene le vostre emozioni. I single potranno fare degli incontri interessanti.

Sagittario: buona settimana per i nati sagittario, ci sono delle buone opportunità per tutto il periodo, ma soprattutto nel weekend con la luna favorevole. Sul lavoro, possono esserci dei cambi di mansione e delle evoluzioni riguardo la propria carriera. Per quanto riguarda il lato economico, potranno esserci delle entrate in più. In amore vi sentite agitati, anche le coppie che stanno insieme da tempo, potranno cedere a dei piccoli momenti di crisi. Le giornate migliori della settimana saranno quelle del weekend.

Capricorno: interessanti risposte in arrivo in questa settimana, soprattutto per chi ha iniziato dei progetti nei mesi precedenti. In amore, se ci sono stati dei problemicon il partner, ora potrete cercare di risanare il rapporto. Le coppie sono più forti. La settimana sarà positiva, attenzione alle tensioni che possono nascere nel weekend.

Acquario: buone intuizioni in arrivo in questo periodo, sfruttate bene la settimana per ottenere dei risultati che da tempo aspettate. Sul lavoro, potreste essere indecisi riguardo ad una richiesta da fare. Qualcuno potrebbe decidere di cambiare mansione a causa di una mancata ricompensa. In amore non siete più agitati, vivete meglio il vostro rapporto di coppia con il partner. Se ci sono stati problemi ora troverete delle soluzioni e potrete chiarire soprattutto nella parte centrale e nell’ultima parte della settimana. Giornate sottotono quelle di lunedì e martedì.

Pesci: in questa settimana non è il caso di fare degli azzardi. Avrete molte cose da fare, ma limitatevi a quelle più importanti. Sul lavoro, attenzione ai contrasti che potrebbero nascere con i vostri colleghi, siate cauti. Per quanto riguarda i sentimenti, le molte cose da fare distoglieranno l’attenzione dal partner. Avete comunque molta voglia di vivere delle belle emozioni, siete pronti a dare delle risposte molto importanti.

