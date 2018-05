Oroscopo per venerdì 1 giugno 2018

Leone 5 stelle: per l’oroscopo oggi 1 giugno 2018 c’è una condizione astrologica migliore rispetto ai primi mesi dell’anno. È probabile che tu abbia accettato alcune proposte che non si sono rivelate poi come te l’aspettavi. Ora però è arrivato il momento di recuperare ed entro la fine dell’anno puoi conseguire un buon successo. Se devi portare avanti delle trattative, bisogna essere comunque prudenti. Sarà soprattutto dal prossimo anno che si potranno concludere migliori affari. Giugno è un mese importante per l’amore, non sottovalutare però anche le esigenze del partner.

Scorpione 5 stelle: sei un segno passionale e possessivo, ma anche molto comprensivo e affabile. L’importante però è non ferire il tuo orgoglio. Non ti piace scoprire le tue carte o rivelare le tue emozioni immediatamente. Tendi ad essere poco fiducioso nei confronti degli altri, ed anche per questo motivo non è facile riuscire a capire le tue intenzioni. Giove nel segno indica che questo periodo particolarmente positivo per il lavoro.

Acquario 5 stelle: è arrivato il momento di affrontare questioni che nell’ultimo periodo avevi messo da parte. Dal punto di vista economico ci sono ancora tensioni e difficoltà, e sarà soprattutto dalla fine dell’anno che potrai contare su maggiori risorse. Le prossime settimane saranno molto interessanti per i sentimenti. È possibile vivere in maniera coinvolgente l’amore ma sarà necessario scendere a compromessi.

Capricorno 4 stelle: se hai subito un tradimento o qualcuno ti ha deluso, non lasciarti più scoraggiare da pensieri negativi. I momenti difficili ti aiutano a crescere. Anche dal punto di vista professionale, è arrivato il tuo momento. Puoi valutare alternative utili per i tuoi progetti futuri. Settembre ed ottobre saranno mesi di grande recupero, ma occorre darsi da fare fin da subito. In amore hai bisogno di avere al tuo fianco persone che condividono il tuo stesso spirito costruttivo.

Sagittario 2 stelle: i nati del segno tengono molto alla propria libertà, ma per poter fare tutto ciò che si desidera, in alcuni casi è necessario anche dover scendere a compromessi. Preparati ad un’estate piuttosto tesa, ci sono impegni e responsabilità dalle quali non puoi sottrarti e che inevitabilmente ti metteranno spesso di cattivo umore. Non devi però scoraggiarti, perché tutto ciò che fai adesso sarà decisivo per il tuo futuro. I tuoi sacrifici ti consentiranno di realizzare condizioni utili per il tuo futuro.

Ariete 3 stelle: l’oroscopo domani invita ad essere più concentrati e cercare di non perdere la calma. Soprattutto in amore possono esserci delle tensioni, delle difficoltà che non ti consentono di stare sereno come vorresti. Nonostante le difficoltà, questo è un periodo molto interessante dal punto di vista lavorativo. Tutto ciò che attualmente stai facendo è part-time, ma le prospettive future sono positive. Per il momento sei un po’ scoraggiato, ma la tua determinazione si rivelerà particolarmente utile.

Toro 3 stelle: sei teso e nervoso, ma devi fare però buon viso a cattivo gioco. Anche se per il momento risentI di una grande agitazione, pensa che ciò che fai adesso e le novità che riguardano la tua vita potrebbero rivelarsi uno strumento per arrivare alla felicità. Chi è libero di agire, vive in maniera più serena questo periodo. Se ci sono cause di tipo legale in corso e sei in attesa della risposta, avrai qualcosa in più. Secondo Paolo Fox, entro due anni puoi fare una grande scelta, ed anche se hai una compravendita bloccata, entro il 2020 ci saranno buone notizie.

Vergine 3 stelle: sei pronto a rivedere alcuni aspetti della tua vita e cercare di migliorarle. Questo è il momento per mettere in ordine tante cose della tua vita, e questo atteggiamento inevitabilmente si ripercuoterà anche su chi ti è vicino. Questo è il momento in cui pretendi dagli altri sincerità e rispetto per le questioni che stai portando avanti.

Pesci 2 stelle: è un periodo confuso e fai fatica a stabilire nuovi riferimenti nella tua vita. Ci sono degli ostacoli, ma non bisogna scoraggiarsi, e continuare ad impegnarsi sia nel lavoro che in amore. I prossimi mesi sono di recupero, soprattutto dalla seconda metà di giugno tutto diventa più semplice.

Gemelli 4 stelle: è un periodo molto impegnativo, giugno e luglio soprattutto saranno mesi particolarmente dinamici e attivi. Chi negli ultimi due anni è stato bloccato, finalmente ritrova l’opportunità per darsi da fare. Non sottovalutare ciò che stai facendo adesso. Infatti bisogna fare subito tutto ciò che è possibile fare. In particolare entro settembre ed ottobre potrebbero non esserci più le stesse altenative sulle quali ora puoi rivalerti.

Cancro 4 stelle: Satuno all’opposizione indica che bisogna sempre impegnarsi tanto per fare ciò che si desidera. Dal 14 maggio però è in atto un buon recupero, possono arrivare buone conferme anche nelle prossime settimane. Hai una grande capacità di azione e nonostante qualche difficoltà o ritardi, se ti impegni e sei costante, riesci a conseguire ciò che desideri.

Bilancia 4 stelle: chi è innamorato, ora potrebbe vivere un periodo interessante per portare avanti delle scelte. È un cielo interessante anche dal punto di vista professionale. Anche se Satuno è in aspetto difficile, ci sono alcune complicazioni possono aiutarti a migliorare la tua condizione. Un disagio o un imprevisto possono aiutarti ad ottenere di più. Favorita soprattutto la seconda parte del mese di giugno.