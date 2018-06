Oroscopo di venerdì 22 giugno 2018 di Paolo Fox

Pesci: hai grande fascino, sarà impossibile passare inosservati! Preparati a vivere un fine settimana da vincente. Hai l’opportunità non soltanto di potere vivere emozioni intense a livello sentimentale, ma anche nel lavoro sarà più facile riuscire a a far valere le tue ragioni e provare ad affermare le tue idee. Non sottovalutare i tuo forte carisma.

Gemelli: venerdì 22 giugno sarà una giornata carica di energia e di positività. L’ottimo aspetto di Marte ti aiuta a trovare coraggio nel portare avanti le tue scelte e le tue decisioni. Il tuo impegno quest’anno potrà essere ripagato con risultati interessanti. Anche dal punto di vista economico finanziario, avrai l’opportunità di poter contare su una maggiore disponibilità di risorse. L’estate sarà una stagione intensa e coinvolgente, in cui potrai anche contare su qualche conferma in più.

Sagittario: l’oroscopo domani e nel weekend indica che ci sarà una grande passione. Marte e Venere sono in splendido aspetto, ora è possibile tornare vivere in maniera più attiva e coinvolgente una passione. Il desiderio di vivere una nuova vita, di prendere decisioni costruttive per il tuo futuro, potrebbe spingerti ad essere più determinato e risoluto, e a non assecondare e dare ascolto a chi ti è vicino e non capisce quali sono le tue nuove esigenze.

Vergine: questo fine settimana sarà molto utile per le coppie che vogliono ritrovare maggiore intesa e armonia. Non avere paura di assecondare le tue emozioni, e di soffrire. Anche per questo motivo preferisci avere al tuo fianco persone prevedibili, che riesci a tenere sotto controllo e che ti facciano sentire più sicuro della tua storia. Consente di vivere in maniera appagante le proprie emozioni.

Ariete: quando decidi di intraprendere una sfida, non molli la presa fino a quando non l’hai vinta. Stai attraversando un periodo molto combattivo, ma i tuoi sforzi saranno ripagati nei prossimi mesi. Ciò che fai adesso, anche se non ti sembra che porti a risultati incoraggianti, in realtà si rivelerà utile anche per il prossimo anno. Non perdere quindi l’ottimismo e confida nella tua tenacia che ti aiutano ad essere sempre determinato ed attivo.

Toro: non hai più intenzione di perdere tempo, non accetti più che gli altri possano porti dei limiti o delle restrizioni. Ora più che mai hai voglia di farti valere, di dimostrare le tue capacità e realizzare ciò che ti rende realmente felice. Avresti bisogno però di maggiore sostegno anche perché le difficoltà e ritardi non mancano mai, mettendo a dura prova la tua determinazione.

Leone: se ci sono malintesi da chiarire con il partner, potrebbe essere utile parlarne proprio in queste ore. Secondo l’oroscopo domani e durante il fine settimana potrebbe essere più complicato affrontare determinate discorsi. Nei prossimi giorni basterà poco per farti innervosire, probabilmente perché qualcuno vorrà provocarti mettendo a dura prova la tua pazienza. Attenzione anche ad imprevisti e piccoli ritardi che potrebbero far saltare degli impegni.

Capricorno: Saturno nel segno garantisce grande forza ed energia. Hai le capacità per risolvere qualsiasi contrattempo, l’importante è non essere troppo frettolosi, soprattutto se ci sono questioni legali che devono essere valutate con la giusta cautela. Venere dissonante nell’ultimo periodo ha messo a dura prova le relazioni più in crisi. E’ arrivato il momento di provare a recuperare laddove è possibile.

Bilancia: secondo l’oroscopo domani e durante il weekend ci saranno piccole o grandi novità che favoriranno cambiamenti. Il desiderio di voltare pagina potrebbe interessare anche le coppie più in crisi. Attenzione quindi al desiderio di trasgredire che potrebbe spingerti a prendere decisioni troppo azzardate. In alcuni casi potrebbe essere più conveniente parlare in maniera chiara, e provare a valutare alternative che possano aiutarti a superare l’insoddisfazione ed il desiderio di cambiare che caratterizzerà l’estate 2018.

Scorpione: le ultime settimane sono state molto impegnative. Giove nel segno ti consente di raggiungere buoni traguardi, ma i numerosi ostacoli e ritardi non ti aiutano a recuperare facilmente dalla forte stanchezza e dallo stress che sta caratterizzando le tue giornate ultimamente. Basta poco per agitarti, e le discussioni e polemiche rischiano di incrinare i legami più intimi, dai quali invece avresti bisogno di ricevere maggiore comprensione.

Cancro: c’è qualcosa che ti preoccupa, che non ti consente di startene sereno e tranquillo. Ti senti agitato e sotto pressione, probabilmente sei in attesa di una conferma, oppure stai verificando che il tuo impegno ti porti i risultati sperati. Anche in amore questo è un periodo di importanti conferme. Ti aspetta un fine settimana interessante per i sentimenti, soprattutto se hai bisogno di maggiore chiarezza.

Acquario: Marte è in transito nel tuo segno zodiacale, e potrebbe rendere ancora più difficile la gestione dell’insoddisfazione che ultimamente sembra guidare le tue decisioni. Hai bisogno di una pausa, anche per gestire al meglio i ritardi e gli imprevisti che potrebbero aver caratterizzato la tua gestione finanziaria e lavorativa. Attenzione ad alcuni contrasti che possono nascere tra oggi e domani e rendere difficile il tuo weekend.