Oroscopo di venerdì 8 giugnio 2018 di Paolo Fox

Pesci: toni a ritrovare maggiore forza e vitalità. Il passato inevitabilmente ha avuto delle ripercussioni che continuano a crearti malumore e disagio. Non permettere che queste preoccupazioni possano influenzare il tuo rapporto con gli altri. Ti aspetta un fine settimana interessante anche per gli incontri.

Capricono: dopo una primavera piuttosto pesante, finalmente ti avvicini all’estate in maniera più positiva ed intraprendente. Non devi più sottostare alle decisioni e al volere degli altri, sei tu ora ad essere un riferimento per chi ti è vicino, ed inevitabilmente questa condizione ti spinge ad assumerti nuove responsabilità. Sono in arrivo novità e nuovi progetti in vista dei prossimi mesi.

Leone: la seconda parte della settimana sarà molto interessante dal punto di vista degli incontri. Possono nascere anche nuove idee e collaborazioni utili per il tuo futuro. Marte dissonante indica che ci sono tante le spese da dover fronteggiare. Per ritrovare serenità, l’oroscopo domani e nei prossimi gioni consiglia di stare a contatto con il mare, che ti porta sempre grande beneficio.

Scorpione: Giove e Satuno in aspetto favorevole possono aiutarti a creare condizioni migliori per il tuo futuro. Basta poco per trovare la soluzione giusta ad un problema. Un’apparente difficoltà può rivelarsi un’opportunità per emergere e conseguire anche un buon risultato. Rispetto al passato, ci sono meno disagi ed ostacoli da dover fronteggiare.

Ariete: quest’anno molti nati del segno sono costretti ad accontentarsi nell’ambito lavorativo. Da tempo infatti stai portando avanti esperienze a breve termine, che non ti consentono di fare progetti nel lungo periodo. Ci saranno delle novità, nuove proposte ma si tratta comunque di situazioni precarie. C’è confusione anche a livello sentimentale, probabilmente perché sei deluso dall’atteggiamento di una persona che consideravi importante.

Toro: secondo l’oroscopo Paolo Fox oggi 7 giugno 2018, i nati del segno hanno una buona affinità con Bilancia, Cancro e Vergine. Non a caso si tratta di segni con il quali solitamente stringi rapporti lunghi e duraturi, perché in un modo o nell’altro rappresentano per te un punto di riferimento. Sono gionate interessanti per l’amore, pensa fin da ora alla possibilità di organizzare un weekend romantico ed in compagnia di chi ti fa stare bene.

Sagittario: se alcune scelte sentimentali sono confuse, in questo periodo potrebbe essere necessario provare a fare maggiore chiarezza dentro di sé. Questa condizione ti mette agitazione e tensione. Vorresti emergere, ma per il momento sei costretto a scendere a compromessi. Vorresti fare qualcosa di nuovo, l’estate aprirà a nuove possibilità ed altenative

Bilancia: l’oroscopo domani segnala tensione, bisogna quindi cercare di assumere un atteggiamento paziente e prudente. Sei un segno all’apparenza molto tranquillo e pacato, e spesso questo tuo modo di fare rischia di dare un’immagine di te diversa da quella reale. Molti infatti non immaginano che sei determinato e forte, sempre pronto ad impegnarti a fondo per realizzare gli obiettivi che ti sei prefissato.

Gemelli: non sei più disposto a dare attenzione e tempo a chi non merita la tua stima e la tua fiducia. Se recentemente hai avuto un problema di tipo fisico, sono state poche le persone che ti hanno manifestato l’interesse che ti aspettavi. Non sempre la tua disponibilità è stata ripagata come speravi, ed ora sei più prudente e consapevole di chi ti è vicino. Giugno sarà un mese migliore per il lavoro, l’ottimo aspetto di Mercurio ti prepara ad un’estate di forza.

Cancro: sono gionate interessanti, durante le quali puoi provare a stare meglio e superare le difficoltà che hanno caratterizzato l’ultimo periodo. Non sei un segno che si accontenta, ed anche per questo spesso sei turbato ed insoddisfatto. Ora non avere paura di metterti alla ricerca di the altenative, e di allontanare ciò che c’è di vecchio e poco stimolante, e che continua a far parte della tua vita.

Acquario: non sei un segno particolarmente attento al risparmio e alla convenienza. Ora però bisogna cercare di essere più prudenti, anche perché ci sono diversi problemi da risolvere. Avresti bisogno di riposare di più anche perché risenti di un lieve calo fisico. In amore basta poco per perdere la calma. Cerca di riflettere prima di prendertela con il partner.