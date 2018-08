Un 16enne di Cava de’ Tirreni è stato condotto agli arresti domiciliari presso una comunità per minori: è accusato di abusi sessuali sulla sorellina di 9 anni. Gli episodi di abuso e violenza risalgono ad un anno fa. L’adolescente avrebbe violentato la sorellina quando i genitori non erano in casa o erano intenti ad effettuare altre mansioni. Non è ancora certo se gli episodi abbiano avuto una certa continuità. La piccola, dopo alcuni disagi familiari, è stata seguita da dei psicologi: è stata lei stessa a confessare le violenze.

fonte: Internapoli