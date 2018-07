Orrore in Italia. Picchiata a sangue e violentata con ferro da stiro bollente in mezzo alle gambe.

Donna seviziata in casa e stata torturata con un ferro da stiro incandescente. E’ un racconto agghiacciante quello che riguarda l’aggressione di una 28enne avvenuta martedì mattina ad Albano Laziale, in provincia di Roma. Le indagini della polizia, al momento, risulterebbero però complesse. Sarebbero due i torturatori ai quali gli agenti del commissariato di Albano e quelli della squadra mobile stanno dando la caccia. Quest’ultima ipotesi nasce soprattutto analizzando la dinamica della sanguinosa aggressione: la vittima non è esile e per sopraffarla molto probabilmente è stata necessaria l’azione di due persone. Ma non solo di individui violenti ma, secondo gli investigatori, di carnefici che hanno agito da psicopatici seviziando in modo grave la ventottenne.

La prognosi

Resta riservata ma la donna sarebbe fuori pericolo di vita. Ieri è stata portata da un’ambulanza in diversi ospedali per accertamenti. Per le ustioni è stata portata al Sant’Eugenio. Poi è ritornata all’ospedale d’Albano: dovrà essere operata da un medico maxillofacciale al naso fratturato in più punti. Da accertare ancora i motivi che hanno portato all’inaudita violenza. Pare prevalere la tesi che la ragazza in qualche modo conoscesse i torturatori a tal punto da lasciarli entrare nell’appartamento dove vive al terzo piano di un palazzo popolare in via Virgilio.