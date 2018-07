Orrore nel campo rom: gonfiano un gattino col compressore, muore dopo un volo di 15mt

Breve la parabola del volo del gattino la cui vita è stata portata via per colpa di uno stupido gioco all’interno di un campo rom.

Quel campo rom non è nuovo a segnalazioni. I testimoni definiscono l’accaduto come “agghiacciante”, “una camera d’aria batuffolosa salita in cielo troppo in fretta”, “pensavo che qualcuno lo adottasse, purtroppo a casa ne ho gia uno viziato come Lady Gaga”. Tra questi anche Ada Veni-Baffone, prima tra i presenti ad avvisare le forze dell’ordine. Ada Veni-Baffone ha organizzato una manifestazione pacifica intitolata “Marcia su rom” per ricordare il gattino scomparso

Fonte: Libero Giornale