Ortensia Tropeano, 20 anni di carriera celebrati al Nabilah con una parata di vip e tanti amici

Ha compiuto 20 anni di carriera e li ha celebrati in uno dei luoghi più cool della Campania. Ortensia Tropeano, una delle truccatrici più esperte e ricercate nei circuiti nazionali di moda e bellezza, ha invitato al Nabilah 400 ospiti tra amici di sempre e vip, coadiuvata nell’organizzazione di un party spettacolare da Linda Suarez, editore e direttore della rivista patinata Pink Life.

Giocolieri, funamboli, ballerine aeree e la voce di Raoul accompagnato dalla sua Swing Orchestra hanno intrattenuto gli ospiti, mentre in piscina veniva servito un delizioso finger food e sul promontorio, che custodisce i resti della villa dell’Imperatore Servilio Vatia, veniva proiettato il videomappig con i make up look più importanti della carriera di Ortensia, che considera il trucco intuizione, capacità di creare le giuste combinazioni di colori e sensibilità artistica.

Ortensia ha truccato tante donne dello showbiz, da Eva Cavalli, in occasione del lancio del profumo Cavalli; a Natalie Caldonazzo, l’inviata di Striscia la Notizia Rajae Bezzaz, Emanuela Titocchia, Raffaella Modugno, top model internazionale, presente all’evento al quale hanno partecipato anche il fashion designer Bruno Caruso, le cantanti Emiliana Cantone e Marsica De Angelis, le web star Ernesto Estatico (del duo Ciak e Medico) e Alessio Aprea.

In questi giorni, Ortensia Tropeano è impegnata sul set della produzione Rai “Amore Criminale”.