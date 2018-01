San Marino, è morta la 18enne travolta da un’auto

Troppo gravi le fratture al volto, alla testa e a una gamba. Dopo due giorni di agonia, è morta ieri pomeriggio Imen Naji all’ospedale Bufalini di Cesena.

La giovane ragazza stava camminando sul lato destro di via Piana quando è stata investita da un’automobile guidata da un cittadino sammarinese. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.

Come riporta ilrestodelcarlino, da tempo Imen lavorava per alcuni ristoranti, bar e pasticcerie del centro, ed era iscritta alle liste di collocamento sammarinesi per trovare un impiego più stabile.

“E’ una notizia terribile – commenta il sindaco di San Leo Mauro Guerra – Dispiace davvero tanto, era una ragazza che si è sempre impegnata tantissimo dimostrando grande tenacia sia a scuola che sul lavoro”. La comunità è sconvolta.