+++ OSPEDALI SENZA MEDICI: RINVIATE 4000 OPERAZIONI AL GIORNO +++

Questa è la triste situazione in cui riversa l’Ospedale San Giovanni. L’assistenza è ridotta, i reparti vengono accorpati. E le liste di attesa, finite nel mirino del ministro Giulia Grillo, si allungano ancora. «A causa della carenza di anestesisti in ospedale, non possono essere effettuati almeno quattromila interventi chirurgici al giorno», dice Alessandro Vergallo, presidente nazionale del sindacato Aaroi Emac, che aggiunge: «A meno di non far saltare ferie e riposi, o di miracoli».

L’ALLARME

In pratica, al paziente sarà fissato un appuntamento dopo quattro mesi anziché tre o tredici mesi invece di dieci, ma il dato varierà in ogni struttura, in base alle patologie e all’urgenza, come agli Incurabili di Napoli.