Ovetto Kinder incastrato nella vagina, l’assurda avventura di una promessa sposa.

Una proposta di matrimonio particolare si è trasformata in un incubo per una donna che è finita al pronto soccorso con un oggetto estraneo nella vagina. Si tratta di un ovetto kinder.

Il fatto

Il piano della futura sposa era quello di inserire l’anello di fidanzamento all’interno dell’uovo di cioccolato, approfittando della tradizione dell’anno bisestile, secondo cui le donne possono invertire la tradizione, chiedendo loro la mano del loro uomo nel giorno del 29 febbraio. La parte originale era quella di inserire l’anello all’interno della sua vagina.

“Ha deciso di sfruttare quella tradizione e fare lei la proposta al suo fidanzato. Ha acquistato un anello di fidanzamento, però si è presentato il problema di metterlo dentro un uovo Kinder e poi inserirlo nella propria vagina”. “L’idea era quella di far lavorare il suo partner con le dita. L’avrebbe dovuto recuperare e poi probabilmente si sarebbe dovuto mettere in ginocchio. Tutto molto romantico… Quando è arrivata non ci ha spiegato cosa era successo. Voleva che restasse una sorpresa. Abbiamo rimosso l’uovo usando un paio di pinze, ma sia io che il fidanzato eravamo ancora all’oscuro del contenuto” ha detto il medico. “Poi hanno parlato tra di loro e lui le ha fatto la proposta di matrimonio. Lei ha risposto di ‘sì’. Forse anche per la choc la paura di ciò che una donna potrebbe fare con un Kinder sorpresa in caso venisse respinta…”