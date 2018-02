Venti anni fa moriva Pietro Pacciani

Il mostro di Firenze moriva venti anni fa nella sua casa di Mercatale, ritenuto a lungo uno degli autori degli omicidi delle coppiette in provincia di Firenze.

Quando Pacciani spirò era in attesa di un nuovo processo. Un uomo violento, sessualmente deviato, che in gioventù era stato in carcere per aver ucciso il rivale in amore con il quale sorprese la sua fidanzata di allora. Aveva 26 anni Pacciani. Ne passò 13 in carcere.

Otto duplici omicidi tra il 1968 e il 1985. Coppiette che cercavano intimità, uccise a colpi di pistola.

I cosiddetti compagni di merende avrebbero ucciso 16 persone: coppiette che si appartavano, l’efferatezza dei delitti sconvolse tutti.

Piste inquietanti che portano ai servizi deviati. Negli anni i sospetti degli investigatori riguardarono il ruolo di Pietro Pacciani, possibile pedina di un disegno più grande come riporta il giornale La Nazione. Con la sua morte, il contadino di Mercatale ha portato via con sé molti segreti di una stagione buia della provincia italiana.