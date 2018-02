Sulle note del ritornello di Una vita in vacanza dello Stato Sociale, arriva una sorpresa che ha animato il pubblico di Sanremo. Un’insolita coppia di ballerini ha letteralmente rubato la scena.

La ballerina acrobata più anziana del mondo: Paddy Jones

Il suo nome è Paddy Jones, una signora di 83 anni che si è lanciata in un ballo scatenatissimo accompagnata dal suo maestro di danza, Nico Espinosa. Ha già partecipato come ballerina di salsa al Britain’s got talent nel 2014 ed a Tú sí que vales sia nell’edizione spagnola che in quella di Maria De Filippi, dove aveva conquistato un posto in finale lo scorso novembre. Paddy attualmente è detentrice del Guinness dei Primati come ballerina più anziana di salsa acrobatica.