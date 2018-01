Padoan, giù tasse ma in modo credibile

SERRE DI RAPOLANO (SIENA), 28 GEN – “Le tasse si devono abbassare, si possono abbassare, come sono state abbassate nei quattro anni precedenti, con oltre 20 miliardi di tagli di tasse. Ma devono essere abbassate in modo credibile, cioè ci devono essere risorse che coprano i tagli”. Così il ministro Pier Carlo Padoan rispondendo ai giornalisti a Serre di Rapolano (Siena) a una domanda sulla campagna elettorale dove avversari del Pd promettono meno tasse. Più in generale il ministro ricorda che in Europa “c’è preoccupazione e incertezza ma c’è anche fiducia che l’Italia stia diventando un Paese molto solido e che la sua crescita continuerà in modo autonomo”.

2018-01-28_1281711121