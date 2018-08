Padre di famiglia si suicida. “Ne sono schiacciato”: l’inquietante messaggio lasciato a moglie e figli

Dopo l’episodio dell’imprenditore di Rivoli un altro imprenditore piemontese si è tolto la vita nel corso della mattinata: è Alessandro Davicino, 40 anni, che si è ucciso sparandosi in testa dopo aver scritto una lettera alla moglie e alle figlie di 11 e 5 anni, esplicitando si essere arrivato alla drammatica decisione perché schiacciato dai debiti.

Il racconto dei familiari

La mamma dell’uomo ha raccontato: “Mio figlio ultimamente era sempre più triste, con me però non parlava dei suoi problemi”. Alessandro Davicino, però, di quei problemi non ha parlato neppure con la moglie, alla quale ha indirizzato una lunga lettera di scuse. L’uomo era un muratore, unico socio di una piccola azienda individuale che negli ultimi mesi era rimasta senza commesse. “A me diceva di avere tanto lavoro”, dice incredula la madre. “Se aveva dei debiti non me ne ha parlato, lo avrei aiutato”.

