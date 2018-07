“Nessun Padre dovrebbe seppellire suo Figlio” la straziante lettera del genitore commuove tutti

Una lettere stranzianta di un padre , Paul Jones, a suo figlio Michael morto solo qualche giorno fa mentre era in vacanza in Spagna. Il ragazzo era precipitato da un balcone dell’hotel Apartamentos Vina del Mar.

La lettera

“Una parte di me è morta con mio figlio, non potrà mai tornare o essere sostituita, nessun genitore dovrebbe dover seppellire il proprio bambino, non è giusto, non è giusto. La mia priorità principale ora è pensare a Joseph, il mio figlio più giovane: deve rimanere forte. Chiedo che anche gli amici di Mikes lo aiutino in questo terribile periodo”.

Fonte: FanPage