Sarebbe stata violentata per 20 anni nelle mure della propria casa. Una donna, grazie all’aiuto del proprio compagno, ha sporto denuncia contro il padre. Il tutto sarebbe accaduto in un paese nel sud del Salento. La vittima dal rapporto incestuoso con il padre orco avrebbe anche avuto una bambina, nata qualche anno fa, come diffonde la Gazzetta del Mezzogiorno.

Solo dopo 10 anni dai fatti e dopo essersi trasferita, la donna ha avuto il coraggio di raccontare tutto al proprio compagno e ha sporto denuncia ai Carabinieri. Sulla vicenda stanno indagando gli inquirenti che mantengono il massimo riserbo. Il padre della donna, con la fedina penale fino ad ora pulita, è stato iscritto nel registro degli indagati con le accuse di violenza sessuale aggravata e continuata e maltrattamenti in famiglia.

A breve saranno ascoltati parenti e amici per ricostruire il contesto familiare e verrà ispezionata la casa dove verranno sequestrate prove utili per accertare i maltrattamenti. Nei prossimi giorni sarà nominato un esperto di genetica che effettuerà gli opportuni esami di laboratorio per comparare il dna della bambina, così da poter verificare se combacia con il corredo genetico del proprio padre.